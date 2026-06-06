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Roamingmentesség jöhet több, a magyarok között népszerű országban

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Megkezdődhetnek a tárgyalások a roamingdíjak eltörléséről az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok között. A roamingmentesség kiterjesztésével a magyarok körében is népszerű úti célokon – köztük Szerbiában, Montenegróban és Albániában – is a hazai díjszabás szerint használhatnák mobiltelefonjukat az uniós előfizetők.
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Az Európai Bizottság megkezdi a tárgyalásokat Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával a Roam Like at Home rendszer kiterjesztéséről. A cél, hogy a nyugat-balkáni országok fokozatosan csatlakozzanak az uniós roamingövezethez.

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 A roamingmentesség hamarosan elérhető közelségbe kerül a Nyugat-Balkánon is/ Fotó: Pexels

A roamingmentesség ezzel a Balkánra is kiterjed

A roamingmentesség az Európai Unió egyik legnépszerűbb digitális vívmánya. 

A rendszer 2017 óta biztosítja, hogy az uniós polgárok a tagállamokban külön roamingdíjak nélkül telefonálhassanak, küldhessenek SMS-t és használhassák mobilinternetjüket. 

A rendszer nemcsak az EU 27 tagállamára vonatkozik, hanem

  • Norvégiában, 
  • Izlandon, 
  • Liechtensteinben, 
  • továbbá Ukrajnában 
  • és Moldovában is érvényes. 

A kezdeményezés most a Nyugat-Balkán felé terjeszkedik. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták, hogy az Európai Bizottság megkezdje a tárgyalásokat – számolt be az Euractiv. A portál azt írja, a tervek szerint a régió polgárai a jövőben az EU-tagállamokban is külön roamingköltségek nélkül használhatnák mobiltelefonos szolgáltatásaikat. 

Európai források szerint a megállapodások akár 2027 első felében megszülethetnek.

A szabályozást 2022-ben újabb 10 évvel meghosszabbították, így legalább 2032. június 30-ig biztosan érvényben marad. 

Már most is van regionális megállapodás

A nyugat-balkáni országok már 2021-ben eltörölték egymás között a roamingdíjakat, így a régión belül az utazók jelenleg is többletköltség nélkül használhatják mobiltelefonjaikat. Az Európai Bizottság szerint ez fontos alapot jelenthet az uniós rendszerhez való csatlakozáshoz.

A most induló egyeztetések ugyanakkor még csak az első lépést jelentik. Az érintett országoknak át kell venniük az uniós távközlési szabályozás egy részét, valamint külön megállapodásokat kell kötniük Brüsszellel.

A magyar utazók is nyerhetnek vele

A változás a magyarok számára sem lenne közömbös. Szerbia az egyik legfontosabb tranzitország a görögországi nyaralásokhoz, míg Montenegró és Albánia az elmúlt években egyre népszerűbb turisztikai célponttá vált a hazai utazók körében.

A roamingdíjak megszűnése azt jelentené, hogy az utazóknak nem kellene külön mobilinternet-csomagokat vásárolniuk vagy a magasabb külföldi tarifáktól tartaniuk, hanem ugyanazokat a szolgáltatásokat vehetnék igénybe, mint otthon.

 

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