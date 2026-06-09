A Google és a Meta árnyékában – új korszak kezdődött a magyar médiapiacon

Napjainkra alapvetően alakult át a magyar média- és reklámpiaci verseny. Míg korábban a hazai szereplők elsősorban egymással küzdöttek a hirdetési bevételekért, addig ma a legnagyobb kihívást a globális technológiai platformok jelentik. A reklámpénzek egyre nagyobb része a Google, a Meta, a YouTube és a TikTok rendszereiben landol, miközben a mesterséges intelligencia, az automatizált hirdetésvásárlás és az adatvezérelt megoldások új szabályokat alakítottak ki – írja a Világgazdaság.
A reklámköltések harmada már a globális szereplőknél
Az európai digitális reklámpiac tavaly először haladta meg a 100 milliárd eurót, és a növekedésből szinte minden országban ugyanazok a globális szereplők profitáltak a legtöbbet. Magyarországon a Magyar Reklámszövetség adatai szerint 2025-ben a médiaköltések értéke 415,9 milliárd forintra emelkedett, a teljes kommunikációs piac pedig 758,7 milliárd forintot tett ki. Bár a médiapiac nominálisan 8,7 százalékkal bővült, a teljes médiaköltés több mint harmada már a nemzetközi digitális platformokhoz került. A digitális reklámköltéseken belül részesedésük elérte a 65 százalékot.
A hazai digitális tartalomszolgáltatók a teljes médiapiac közel ötödét tudták megszerezni, a digitális szegmensben pedig 35 százalékos arányt értek el. Ez azt mutatja, hogy a magyar médiacégek bevételi versenye ma már nem áll meg az országhatároknál.
A globális platformok előnyét elsősorban az általuk felhalmozott adatmennyiség adja. A hirdetők számára egyre fontosabb, hogy pontosan meghatározott célcsoportokat érjenek el, ebben pedig a Google és a Meta olyan képességekkel rendelkezik, amelyekkel a helyi szereplők nehezen tudnak lépést tartani.
Közben az automatizált hirdetési rendszerek gyors ütemben terjednek: Magyarországon tavaly már közel 9 milliárd forintos piacot jelentettek, és egyetlen év alatt több mint 20 százalékkal bővültek.
A kiskereskedelmi média lehetőséget ad arra, hogy az áruházláncok saját felületeiken értékesítsenek reklámokat, miközben a vásárlási adatok segítségével rendkívül pontos célzást kínálnak. Az influenszerpiac szintén egyre nagyobb szeletet hasít ki a hirdetési tortából: az erre fordított összegek tavaly meghaladták a 8 milliárd forintot, ami több mint 30 százalékos éves növekedést jelentett az előző évhez képest.
A következő meghatározó változást a mesterséges intelligencia hozhatja el, ugynais a technológiai cégek már ma is egyre intenzívebben használják az AI-t kampányok megtervezésére, optimalizálására. A folyamat a médiavállalatok működését is átformálja; az elmúlt években a nemzetközi médiapiacon tömeges leépítések kapcsolódtak költségcsökkentési programokhoz, digitalizációs projektekhez és automatizációhoz.
A kiadók egyszerre
- keresik az új digitális bevételi forrásokat,
- igyekeznek hatékonyabban működni, és
- alkalmazkodnak a platformok által kialakított környezethez.
A magyar médiapiac számára ezért a következő évek kulcskérdése az lesz, mekkora részt tudnak megtartani a hazai tartalomelőállítók abból a reklámbevételből, amelyért ma már a világ legnagyobb technológiai vállalataival versenyeznek.
Az AI a reklámipar mindennapi működésének részévé vált
A folyamatot az NMHH kutatásai is alátámasztják. A magyar vállalatok mintegy ötöde már alkalmaz valamilyen mesterségesintelligencia-megoldást, a nagyobb cégek körében pedig ennél is magasabb ez az arány. A szakértők szerint az AI a reklámipar mindennapi működésének részévé vált, különösen a tartalomgyártásban, a kampánytervezésben és az optimalizálásban. A technológia egyszerre javíthatja a hatékonyságot és fokozhatja a versenyt, mivel könnyebbé teszi az új szereplők belépését.
A közönség figyelméért folyó küzdelem szintén új terepekre helyeződik át. Magyarországon három év alatt 40 százalékról 66 százalékra nőtt a podcastfogyasztás aránya, és a hallgatók több mint fele már reklámokkal is találkozik ezekben a műsorokban. A podcastok értékét a kialakuló bizalmi kapcsolat adja, amely a széttagolódó médiakörnyezetben egyre vonzóbb lehetőséget jelent a hirdetők számára.