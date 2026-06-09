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A Google és a Meta árnyékában – új korszak kezdődött a magyar médiapiacon

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A magyar médiacégek egyre élesebb versenyben próbálják megtartani reklámbevételeiket, miközben a hirdetési pénzek növekvő része a globális technológiai platformokhoz kerül. A mesterséges intelligencia, az automatizált hirdetésvásárlás és az új reklámformák alapjaiban alakították át a piacot az utóbbi években, kérdés, hogy a hazai szereplők képesek-e alkalmazkodni a Google, a Meta vagy a TikTok által uralt terep új viszonyaihoz.
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MetaTikTokGoogle

Napjainkra alapvetően alakult át a magyar média- és reklámpiaci verseny. Míg korábban a hazai szereplők elsősorban egymással küzdöttek a hirdetési bevételekért, addig ma a legnagyobb kihívást a globális technológiai platformok jelentik. A reklámpénzek egyre nagyobb része a Google, a Meta, a YouTube és a TikTok rendszereiben landol, miközben a mesterséges intelligencia, az automatizált hirdetésvásárlás és az adatvezérelt megoldások új szabályokat alakítottak ki – írja a Világgazdaság.

(FILES) A photograph taken during the World Economic Forum (WEF) annual meeting in Davos on January 19, 2025, shows the logo of Meta, the US company that owns and operates Facebook, Instagram, Threads, and WhatsApp. China has blocked Meta's acquisition of AI startup Manus, the country's top economic planning body said on April 27, 2026, following media reports last month that Beijing had restricted two co-founders from leaving the country. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP), reklám
Teljesen átalakítják a reklámpiacot a globális szereplők. / Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A reklámköltések harmada már a globális szereplőknél

Az európai digitális reklámpiac tavaly először haladta meg a 100 milliárd eurót, és a növekedésből szinte minden országban ugyanazok a globális szereplők profitáltak a legtöbbet. Magyarországon a Magyar Reklámszövetség adatai szerint 2025-ben a médiaköltések értéke 415,9 milliárd forintra emelkedett, a teljes kommunikációs piac pedig 758,7 milliárd forintot tett ki. Bár a médiapiac nominálisan 8,7 százalékkal bővült, a teljes médiaköltés több mint harmada már a nemzetközi digitális platformokhoz került. A digitális reklámköltéseken belül részesedésük elérte a 65 százalékot.

A hazai digitális tartalomszolgáltatók a teljes médiapiac közel ötödét tudták megszerezni, a digitális szegmensben pedig 35 százalékos arányt értek el. Ez azt mutatja, hogy a magyar médiacégek bevételi versenye ma már nem áll meg az országhatároknál.

A globális platformok előnyét elsősorban az általuk felhalmozott adatmennyiség adja. A hirdetők számára egyre fontosabb, hogy pontosan meghatározott célcsoportokat érjenek el, ebben pedig a Google és a Meta olyan képességekkel rendelkezik, amelyekkel a helyi szereplők nehezen tudnak lépést tartani.

Közben az automatizált hirdetési rendszerek gyors ütemben terjednek: Magyarországon tavaly már közel 9 milliárd forintos piacot jelentettek, és egyetlen év alatt több mint 20 százalékkal bővültek.

A kiskereskedelmi média lehetőséget ad arra, hogy az áruházláncok saját felületeiken értékesítsenek reklámokat, miközben a vásárlási adatok segítségével rendkívül pontos célzást kínálnak. Az influenszerpiac szintén egyre nagyobb szeletet hasít ki a hirdetési tortából: az erre fordított összegek tavaly meghaladták a 8 milliárd forintot, ami több mint 30 százalékos éves növekedést jelentett az előző évhez képest.

A következő meghatározó változást a mesterséges intelligencia hozhatja el, ugynais a technológiai cégek már ma is egyre intenzívebben használják az AI-t kampányok megtervezésére, optimalizálására. A folyamat a médiavállalatok működését is átformálja; az elmúlt években a nemzetközi médiapiacon tömeges leépítések kapcsolódtak költségcsökkentési programokhoz, digitalizációs projektekhez és automatizációhoz. 

A kiadók egyszerre 

  • keresik az új digitális bevételi forrásokat, 
  • igyekeznek hatékonyabban működni, és 
  • alkalmazkodnak a platformok által kialakított környezethez.

A magyar médiapiac számára ezért a következő évek kulcskérdése az lesz, mekkora részt tudnak megtartani a hazai tartalomelőállítók abból a reklámbevételből, amelyért ma már a világ legnagyobb technológiai vállalataival versenyeznek.

Az AI a reklámipar mindennapi működésének részévé vált

A folyamatot az NMHH kutatásai is alátámasztják. A magyar vállalatok mintegy ötöde már alkalmaz valamilyen mesterségesintelligencia-megoldást, a nagyobb cégek körében pedig ennél is magasabb ez az arány. A szakértők szerint az AI a reklámipar mindennapi működésének részévé vált, különösen a tartalomgyártásban, a kampánytervezésben és az optimalizálásban. A technológia egyszerre javíthatja a hatékonyságot és fokozhatja a versenyt, mivel könnyebbé teszi az új szereplők belépését.

A közönség figyelméért folyó küzdelem szintén új terepekre helyeződik át. Magyarországon három év alatt 40 százalékról 66 százalékra nőtt a podcastfogyasztás aránya, és a hallgatók több mint fele már reklámokkal is találkozik ezekben a műsorokban. A podcastok értékét a kialakuló bizalmi kapcsolat adja, amely a széttagolódó médiakörnyezetben egyre vonzóbb lehetőséget jelent a hirdetők számára.

 

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