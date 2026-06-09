A Google és a Meta árnyékában – új korszak kezdődött a magyar médiapiacon

Napjainkra alapvetően alakult át a magyar média- és reklámpiaci verseny. Míg korábban a hazai szereplők elsősorban egymással küzdöttek a hirdetési bevételekért, addig ma a legnagyobb kihívást a globális technológiai platformok jelentik. A reklámpénzek egyre nagyobb része a Google, a Meta, a YouTube és a TikTok rendszereiben landol, miközben a mesterséges intelligencia, az automatizált hirdetésvásárlás és az adatvezérelt megoldások új szabályokat alakítottak ki – írja a Világgazdaság.

Teljesen átalakítják a reklámpiacot a globális szereplők. / Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A reklámköltések harmada már a globális szereplőknél

Az európai digitális reklámpiac tavaly először haladta meg a 100 milliárd eurót, és a növekedésből szinte minden országban ugyanazok a globális szereplők profitáltak a legtöbbet. Magyarországon a Magyar Reklámszövetség adatai szerint 2025-ben a médiaköltések értéke 415,9 milliárd forintra emelkedett, a teljes kommunikációs piac pedig 758,7 milliárd forintot tett ki. Bár a médiapiac nominálisan 8,7 százalékkal bővült, a teljes médiaköltés több mint harmada már a nemzetközi digitális platformokhoz került. A digitális reklámköltéseken belül részesedésük elérte a 65 százalékot.

A hazai digitális tartalomszolgáltatók a teljes médiapiac közel ötödét tudták megszerezni, a digitális szegmensben pedig 35 százalékos arányt értek el. Ez azt mutatja, hogy a magyar médiacégek bevételi versenye ma már nem áll meg az országhatároknál.

A globális platformok előnyét elsősorban az általuk felhalmozott adatmennyiség adja. A hirdetők számára egyre fontosabb, hogy pontosan meghatározott célcsoportokat érjenek el, ebben pedig a Google és a Meta olyan képességekkel rendelkezik, amelyekkel a helyi szereplők nehezen tudnak lépést tartani.

Közben az automatizált hirdetési rendszerek gyors ütemben terjednek: Magyarországon tavaly már közel 9 milliárd forintos piacot jelentettek, és egyetlen év alatt több mint 20 százalékkal bővültek.

A kiskereskedelmi média lehetőséget ad arra, hogy az áruházláncok saját felületeiken értékesítsenek reklámokat, miközben a vásárlási adatok segítségével rendkívül pontos célzást kínálnak. Az influenszerpiac szintén egyre nagyobb szeletet hasít ki a hirdetési tortából: az erre fordított összegek tavaly meghaladták a 8 milliárd forintot, ami több mint 30 százalékos éves növekedést jelentett az előző évhez képest.