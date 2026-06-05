Bekullogott a határidő után a Tisza-kormány vendégmunkás-rendelete: tilt, de nyitva tart kisebb kapukat

A Kormány felülvizsgálta azoknak a harmadik országoknak a körét, amelyek állampolgárai számára vendégmunkás tartózkodási engedélyt vagy foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt lehet kiállítani. A felülvizsgálat eredményeképpen a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorítása, valamint a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel harmadik ország állampolgára nem foglalkoztatható. Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyre a korábban hatályos szabályozással megegyező harmadik országok állampolgárai jogosultak – áll a Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosításban. Nézzük meg ezt tüzetesebben!

Megjelent a rendeletmódosítás a vendégmunkás-stopról (illusztráció)

Fotó: Pexels

Ez van a rendeletmódosításban

Miként az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, a Tisza Párt egyik legfontosabb, kormányzás előtti vállalásának határideje telt el június 1-jén, nevezetesen az, hogy a magyar munkavállalók érdekeire hivatkozva korlátozzák a vendégmunkások foglalkoztathatóságát az EU-n kívüli országokból. A tervet éles bírálatok érték a munkaadói oldal részéről, ezzel összefüggésben részleteket a cikkünkben olvashat.

A most megjelent rendelet valóban tiltja a fvendégmunkások foglalkoztatását, méghozzá úgy, hogy az egyik hatályban lévő, három országnevet tartalmazó listát (Örményország, Georgia, Fülöp-szigetek) egyszerűen lenullázza („a Kormány... nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható”). Ugyanakkor arról is egyértelműen rendelkezik a szabályozás, hogy a jelenleg érvényben lévő

vendégmunkás-tartózkodási engedély, valamint

foglalkoztatási célú tartózkodási engedély érvényességét nem változtatják meg, azaz az érvényességi idejükön belül a bennük foglaltak szerint tartózkodásra jogosítanak.

A foglalkoztatási célú és a vendégmunkás-tartózkodási engedély közötti fő különbség a mobilitásban, a családtagok hozatalában és a letelepedési lehetőségekben rejlik: a foglalkoztatási célú engedély rugalmasabb, lehetővé teszi a jogcímváltást és a családegyesítést, míg a vendégmunkás-tartózkodási engedély szigorúbb, korlátozott idejű, nem hosszabbítható meg más célra, és nem biztosít családegyesítési jogot. A most megjelent rendeletmódosítás értelmében tehát azok, akik a két engedélyfajt kapcsán érvényes engedéllyel rendelkezve tartózkodnak Magyarországon, továbbra is jogszerűen tehetik meg azt, és a módosítás egy másik pontja értelmében továbbra is foglalkoztathatók.