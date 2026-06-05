Bekullogott a határidő után a Tisza-kormány vendégmunkás-rendelete: tilt, de nyitva tart kisebb kapukat

A Kormány felülvizsgálta azoknak a harmadik országoknak a körét, amelyek állampolgárai számára vendégmunkás tartózkodási engedélyt vagy foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt lehet kiállítani. A felülvizsgálat eredményeképpen a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorítása, valamint a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése érdekében vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel harmadik ország állampolgára nem foglalkoztatható. Foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyre a korábban hatályos szabályozással megegyező harmadik országok állampolgárai jogosultak – áll a Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosításban. Nézzük meg ezt tüzetesebben!
Ez van a rendeletmódosításban
Miként az Origón ebben az összeállításban bemutattuk, a Tisza Párt egyik legfontosabb, kormányzás előtti vállalásának határideje telt el június 1-jén, nevezetesen az, hogy a magyar munkavállalók érdekeire hivatkozva korlátozzák a vendégmunkások foglalkoztathatóságát az EU-n kívüli országokból. A tervet éles bírálatok érték a munkaadói oldal részéről, ezzel összefüggésben részleteket a cikkünkben olvashat.
A most megjelent rendelet valóban tiltja a fvendégmunkások foglalkoztatását, méghozzá úgy, hogy az egyik hatályban lévő, három országnevet tartalmazó listát (Örményország, Georgia, Fülöp-szigetek) egyszerűen lenullázza („a Kormány... nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható”). Ugyanakkor arról is egyértelműen rendelkezik a szabályozás, hogy a jelenleg érvényben lévő
- vendégmunkás-tartózkodási engedély, valamint
- foglalkoztatási célú tartózkodási engedély érvényességét nem változtatják meg, azaz az érvényességi idejükön belül a bennük foglaltak szerint tartózkodásra jogosítanak.
A foglalkoztatási célú és a vendégmunkás-tartózkodási engedély közötti fő különbség a mobilitásban, a családtagok hozatalában és a letelepedési lehetőségekben rejlik: a foglalkoztatási célú engedély rugalmasabb, lehetővé teszi a jogcímváltást és a családegyesítést, míg a vendégmunkás-tartózkodási engedély szigorúbb, korlátozott idejű, nem hosszabbítható meg más célra, és nem biztosít családegyesítési jogot. A most megjelent rendeletmódosítás értelmében tehát azok, akik a két engedélyfajt kapcsán érvényes engedéllyel rendelkezve tartózkodnak Magyarországon, továbbra is jogszerűen tehetik meg azt, és a módosítás egy másik pontja értelmében továbbra is foglalkoztathatók.
De mi a helyzet az eredeti ígérettel, azaz a „vendégmunkás-stoppal”?
Foglalkoztatás igen, vendégmunkás nem
Ennél a kérdésnél van jelentősége annak, hogy ahogy az imént láttuk, a vendégmunkás-tartózkodási és a foglalkoztatási célú tartózkodási engedély között különbség van, s nem véletlen az sem, hogy a rendelketmódosítás mellékletében szerepel ez a három országnév. A módosításból ugyanis látható, hogy az imént említett három országból foglalkoztási célú, azaz jellemzően tartósabb munkavállalást, patriálást jelentő célból továbbra is érkezhetnek munkavállalók.
A vendégmunkás-tartózkodási engedélyek további kiadását ugyanakkor megtiltja a módosítás, azaz ezzel a kormány eltorlaszolta azt a kaput, amin a munkaerőkölcsönző cégek nagy tömegben hozhattak fix időre szerződő vendégmunkásokat kölcsönzött munkaerőként a magyar gazdaságba gyorsított eljárás keretében.
S mivel a rendelet mától, június 5-től hatályos, ezért lényegében a további, új vendégmunkások behozatala az EU-n kívüli régiókból ezzel jogszabályi alapon vált lehetetlenné.
A már itt dologozók ugyanakkor bizonyos feltételek teljesülése esetén akár hosszabbíthatnak is a módosítás szövegezése alapján. Hozzá kell tenni: iparági forrásaink szerint a Magyarországon e módon dolgozó külföldiek jelentős része nem él a hosszabbítás lehetőségével, hasnem az itt szerzett tapasztalát referenciaként felhasználva nyugat-európai országban próbál később vendégmunkásként dolgozni.
A rendeletmódosítás azonnali hatályba lépése után még nem látni a piaci reakciókat, de az elemzői, valamint a munkaadói oldalról érkező kommentárok alighanem nagy számban fognak érkezni a következő napokban.