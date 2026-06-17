Gondok vannak a Revoluttal, ez sok embert érint

A probléma azután került előtérbe, hogy a Revolut új szabályokat vezetett be a kártyás feltöltésekre Magyarországon. A korábban alkalmazott 24 órás limit mellett már 7 napos és 31 napos korlátozásokat is figyelembe vesz a rendszer. Ezeket a limiteket a vállalat nem kommunikálja külön a felhasználók felé, a rendszer csak akkor figyelmeztet, amikor valaki eléri a meghatározott határt - írja a Revolut oldala.

Gond van a Revoluttal - Fotó: Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

A korlátozások érintik a nem ellenőrzött bankkártyákat, az új ügyfeleket, valamint a digitális pénztárcákon – például Apple Payen vagy Google Payen – keresztül végrehajtott feltöltéseket is.

Tévesen 40 ezer forintos korlátot állítottak be

A Revolut közösségi felületein több felhasználó jelezte, hogy még régi ügyfélként is csak minimális összeget tud feltölteni a számlájára, mert a rendszer limitre hivatkozva elutasítja a tranzakciókat.

Az ügyfélszolgálat tájékoztatása szerint egy technikai hiba okozza a problémát.

A nem hitelesített kártyák esetében érvényes, 4 millió forintos, 31 napos feltöltési limitet egyes ügyfeleknél tévesen mindössze 40 ezer forintra állították be.

A hibát a szolgáltató már javítja, azonban a felhasználók beszámolói alapján egyelőre vegyesek a tapasztalatok. Volt, akinél a telefon újraindítása vagy az alkalmazás újratelepítése megoldotta a problémát, mások azonban továbbra is korlátozásokba ütköznek.

Nem minden Revolut-ügyfelet érint

A beszámolók szerint elsősorban azoknál jelentkezhetett a hiba, akiknek a számláját már átmigrálták a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepéhez.

Bár a Revolutnak mintegy 2,3 millió ügyfele van Magyarországon, a felhasználók többsége jelenleg még a litván banki struktúra alatt használja a szolgáltatást.

A Revolut egyelőre nem közölt részletes tájékoztatást arról, hogy pontosan hány ügyfelet érinthet a hiba, de a jelzések alapján több felhasználó is találkozott a váratlanul alacsony feltöltési limittel az elmúlt napokban.