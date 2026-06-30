Baj van a Revolutnál, több szolgáltatás is leállt

Kedd délelőtt több felhasználó is szolgáltatási fennakadásokról számolt be a Revolutnál. A népszerű fintech platform egyes funkciói jelenleg nem elérhetők, ami többek között az utalásokat és a devizaváltást is érinti – írja a VG.

Revolut-leállás: több szolgáltatás nem működik (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A problémára egy fintech szakértő is felhívta a figyelmet, aki szerint a hiba a magyar felhasználókat is érinti.

Több fontos funkció akadozik a Revolutnál

A felhasználói visszajelzések és a hivatalos státuszoldal szerint több alapvető szolgáltatás sem működik megfelelően. A gondok elsősorban az alábbi területeket érintik:

devizaváltás

belső átutalások

felhasználók közötti pénzküldés

„zsebekből” történő pénzmozgatás

A beszámolók alapján a szolgáltatás időszakosan működik, illetve több esetben hibaüzenet jelenik meg tranzakció indításakor.

A vállalat hivatalos tájékoztatása szerint a problémát reggel észlelték, és a hiba elhárítása jelenleg is zajlik. Egyes funkcióknál már figyelmeztető üzenetek is megjelentek a rendszerben az átutalási problémákról.

A Revolut több mint 75 millió lakossági és több százezer vállalati ügyféllel rendelkező globális fintech szolgáltató, amely Európa egyik legnagyobb digitális pénzügyi platformja.

Devizaváltás: jelentős fordulat jött a nyári szezon előtt

Sok magyar ma is automatikusan a fintech szolgáltatókat választja külföldi költéseihez. A devizaváltás piacán azonban jelentős fordulat történt: több hazai bank már a korábbi favoritoknál is olcsóbb megoldást kínálhat.