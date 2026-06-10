A világ legfontosabb kincseire kötöttek szövetséget, a Pentagon már tűkön ül

A megállapodás mindössze két hónappal azt követően született, hogy a társaság bejelentette: Kínán kívül a világ legnagyobb nehézritkaföldfém-metallizációs üzemét építi fel. A most megkötött szándéknyilatkozat értelmében, amelyet a Patriot Exploration & Mining nevű vállalattal kötöttek, a REalloys elsőbbségi jogokat szerezhet az Appalache-medencében található, több mint 150 feltárt lelőhely ritkaföldfém-termelésére. Az Alabama és Pennsylvania között húzódó, teljes egészében amerikai erőforrásbázis neodímiumot, prazeodímiumot, diszpróziumot és terbiumot tartalmaz – azt a négy kulcsfontosságú mágnesfémet, amelyek központi szerepet játszanak a Pentagon azon törekvésében, hogy kiszorítsa a kínai alapanyagokat az amerikai védelmi beszállítói láncokból.
A ritkaföldfémek a legfontosabb ásványkincsek közé tartoznak
A ritkaföldfémeket gyakran korunk legfontosabb nyersanyagaiként tartják számon, azok gazdasági jelentőségével több alkalommal foglalkoztunk az Origón, ahogy bemutattuk azt is, Donald Trump és kormánya hogyan kívánja leépíteni a kínai függést azok beszállításától, és részben a belföldi termelés felfuttatásával a kőolajéhoz hasonló stratégiai tartalékot képezni azokból. Ebben a folyamatban jelent a mostani megállapodás újabb mérföldkövet, mely újabb amerikai belföldi alapanyagforrást ad hozzá ahhoz a hálózathoz, amely már észak-amerikai, grönlandi, brazil és kazahsztáni projekteket, illetve partnerségeket foglal magában.
Ráadásul mindet egy olyan időszakban történik, melyre napi szintén nyomja rá bélyegét az egyelőre fennálló iráni háború. A Pentagon most egyszerre próbálja feltölteni az iráni konfliktus során megcsappant fegyverkészleteit, valamint megszüntetni függőségét azoktól a kínai ritkaföldfém-ellátási láncoktól, amelyek nélkül a modern fegyverrendszerek előállítása nem lehetséges. Mivel
- az Egyesült Államok precíziós csapásmérő rakétaarzenáljának csaknem fele már kimerült, és kevesebb mint hét hónap van hátra a Pentagon határidejéig,
- a védelmi ipar vezetői egyre hangosabban figyelmeztetnek a veszélyekre.
Washington szintén riadót fújt:
milliárdos támogatásokat irányít amerikai és szövetséges ritkaföldfém-projektekbe.
A Fehér Házban az a vélekedés uralkodik, hogy pusztán szabályozási eszközökkel nem lehet felépíteni egy működőképes hazai ritkaföldfém-ellátási láncot – jelentős állami forrásokra is szükség van, amelyek biztosítására a kormányzat jelenleg késznek mutatkozik.
Csak ezen a héten az amerikai Energiaügyi Minisztérium (DoE) 67 millió dolláros támogatást ítélt oda egy louisianai ritkaföldfém-kitermelési projekt előmozdítására, míg a USA Rare Earth hozzáférést kapott egy, a CHIPS and Science Act keretében biztosított, 1,6 milliárd dolláros szövetségi finanszírozási csomaghoz. A forrás célja a texasi bányászati, feldolgozási, finomítási és mágnesgyártási kapacitások bővítése.
A REalloys eközben már biztosítja azokat az alapanyagforrásokat, feldolgozókapacitásokat és metallizációs infrastruktúrát, amelyekre az új szabályozások teljesítéséhez szükség lesz.
Jelentős ellátási láncot épít ki magának az Egyesült Államok
A Patriottal kötött megállapodás a legújabb fejleménye az ellátási hálózat kiépítésének, amely ma már Észak-Amerikára, Grönlandra, Brazíliára és Kazahsztánra is kiterjed. Az Oilprice cikke szerint a társaság az elmúlt hónapokban több joghatóság alatt álló régióban kötött beszállítói megállapodásokat, miközben feldolgozókapacitásokat finanszírozotta kanadai Saskatchewan tartományban, valamint bővítette metallizációs kapacitásait Ohio államban.
Ezeknek az eszközöknek együttesen olyan ellátási láncot kell létrehozniuk, amely a ritkaföldfémeket az alapanyagoktól kezdve a szétválasztáson, metallizáción és ötvözetgyártáson át egészen a mágnesgyártásig képes feldolgozni, kínai feldolgozási technológiák igénybevétele nélkül.
A Patriot-megállapodás nem egy hagyományos bányafejlesztési projektre épül. A vállalat tájékoztatása szerint mintegy 2 milliárd tonna, felszínen található, ritkaföldfém-tartalmú anyaghoz rendelkezik hozzáféréssel az Appalache-medence több mint 150 feltárt helyszínén. Az erőforrásbázis több mint 40, az Egyesült Államok által kritikusnak minősített ásványkincset tartalmaz, köztük
- neodímiumot,
- prazeodímiumot,
- diszpróziumot és terbiumot.
A REalloys azonban nincs egyedül a belföldi ritkaföldfém-alapanyagok megszerzéséért folyó versenyben. Az MP Materials, amely a kaliforniai Mountain Pass bányát – az Egyesült Államok egyetlen működő ritkaföldfém-bányáját – üzemelteti, 2025-ben mérföldkőnek számító köz- és magánszféra közötti partnerséget (PPP) kötött a Védelmi Minisztériummal.
Grönlandon csendben, de zajlanak a termelési előkészületek
A saskatchewani fejlesztések csupán az ellátási lánc egyik elemét jelentik. Egy nemrégiben megkötött grönlandi megállapodás a világ egyik legkeresettebb ritkaföldfém-lelőhelyét kapcsolja össze az amerikai beszállítói hálózattal. A múlt hónapban a REalloys 15 évre szóló értékesítési megállapodást kötött a Critical Metals-szal, amely a dél-grönlandi Tanbreez projekt első fejlesztési szakaszának termeléséből 15 százalékos részesedést biztosít számára.
Az alábbi videóban a Critical Metals vezetője nyilatkozik a grönlandi projektről:
A Tanbreez a világ egyik legnagyobb ismert nehézritkaföldfém-lelőhelye, jelentőségéről és az amerikai cégek ottani szerepéről az Origón is írtunk, de beszámoltunk arról is, hogy az ott termelt nyersanyag egy része egy romániai feldolgozóba kerülhet.
A Tanbreez abban is különbözik a legtöbb ritkaföldfém-projekttől, hogy szokatlanul magas a nehézritkaföldfém-tartalma.
A Critical Metals becslése szerint a lelőhely ritkaföldfém-készletének mintegy 27 százaléka ebbe a kategóriába tartozik, ami jóval meghaladja a könnyű ritkaföldfémek által dominált projektek arányait.
A Critical Metals tájékoztatása szerint az első fejlesztési szakasz éves szinten akár 15 ezer tonna ritkaföldfém-koncentrátum előállítására lehet képes. A REalloys a havi termelés 15 százalékára, valamint a diszpróziumban és terbiumban gazdag koncentrátumok elsőbbségi hozzáférésére szerzett jogot.
A bányászati tevékenység megkezdését 2027-re tervezik, míg az első termelés 2028 közepére várható.