A világ legfontosabb kincseire kötöttek szövetséget, a Pentagon már tűkön ül

A megállapodás mindössze két hónappal azt követően született, hogy a társaság bejelentette: Kínán kívül a világ legnagyobb nehézritkaföldfém-metallizációs üzemét építi fel. A most megkötött szándéknyilatkozat értelmében, amelyet a Patriot Exploration & Mining nevű vállalattal kötöttek, a REalloys elsőbbségi jogokat szerezhet az Appalache-medencében található, több mint 150 feltárt lelőhely ritkaföldfém-termelésére. Az Alabama és Pennsylvania között húzódó, teljes egészében amerikai erőforrásbázis neodímiumot, prazeodímiumot, diszpróziumot és terbiumot tartalmaz – azt a négy kulcsfontosságú mágnesfémet, amelyek központi szerepet játszanak a Pentagon azon törekvésében, hogy kiszorítsa a kínai alapanyagokat az amerikai védelmi beszállítói láncokból.

Az Appalache-hegység medencéje lehet az egyik alapvető fontosságú helyszíne az Egyesült Államok belföldi ritkaföldfém-termelésének (illusztráció)

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A ritkaföldfémek a legfontosabb ásványkincsek közé tartoznak

A ritkaföldfémeket gyakran korunk legfontosabb nyersanyagaiként tartják számon, azok gazdasági jelentőségével több alkalommal foglalkoztunk az Origón, ahogy bemutattuk azt is, Donald Trump és kormánya hogyan kívánja leépíteni a kínai függést azok beszállításától, és részben a belföldi termelés felfuttatásával a kőolajéhoz hasonló stratégiai tartalékot képezni azokból. Ebben a folyamatban jelent a mostani megállapodás újabb mérföldkövet, mely újabb amerikai belföldi alapanyagforrást ad hozzá ahhoz a hálózathoz, amely már észak-amerikai, grönlandi, brazil és kazahsztáni projekteket, illetve partnerségeket foglal magában.

Ráadásul mindet egy olyan időszakban történik, melyre napi szintén nyomja rá bélyegét az egyelőre fennálló iráni háború. A Pentagon most egyszerre próbálja feltölteni az iráni konfliktus során megcsappant fegyverkészleteit, valamint megszüntetni függőségét azoktól a kínai ritkaföldfém-ellátási láncoktól, amelyek nélkül a modern fegyverrendszerek előállítása nem lehetséges. Mivel

az Egyesült Államok precíziós csapásmérő rakétaarzenáljának csaknem fele már kimerült, és kevesebb mint hét hónap van hátra a Pentagon határidejéig,

a védelmi ipar vezetői egyre hangosabban figyelmeztetnek a veszélyekre.

Washington szintén riadót fújt:

milliárdos támogatásokat irányít amerikai és szövetséges ritkaföldfém-projektekbe.

A Fehér Házban az a vélekedés uralkodik, hogy pusztán szabályozási eszközökkel nem lehet felépíteni egy működőképes hazai ritkaföldfém-ellátási láncot – jelentős állami forrásokra is szükség van, amelyek biztosítására a kormányzat jelenleg késznek mutatkozik.