Bajban van Európa legnagyobb fapadosa – emiatt kerültek célkeresztbe

Európa legnagyobb fapados légitársasága újabb kellemetlen vizsgálattal néz szembe, miután a brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) eljárást indított a családoknak felszámított ülőhelydíjak miatt. A hatóság azt vizsgálja, hogy a Ryanair gyakorlata tisztességtelenül terheli-e a kisgyermekes utasokat, akiknek gyakorlatilag nincs lehetőségük elkerülni az egymás melletti ülőhelyek lefoglalását.

A Ryanair nem ismeri el a tisztességtelen árazást / Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A Ryanair díjai kerültek célkeresztbe

A vizsgálat középpontjában az áll, hogy

a Ryanair szabályzata szerint legalább egy szülőnek vagy gyámnak a 2 és 11 év közötti gyermek mellett kell ülnie a járatokon. Ennek biztosításához a családoknak úgynevezett családi ülőhelyet kell foglalniuk, amelyért külön díjat számítanak fel

– számolt be a Euronews.

Nem először került célkeresztbe ez a gyakorlat. Olaszországban a Ryanair már elveszített egy jogi csatát hasonló ügyben, miután a hatóságok kifogásolták, hogy a légitársaság felárat számít fel azért, hogy a gyermekek a szüleik mellett ülhessenek.

A brit hatóság szerint az előre kiválasztott ülések ára általában 4,50 és 13,50 euró között mozog, de egy átlagos család esetében a költség jellemzően mintegy 8 fonttal növeli az utazás árát járatonként. Mivel a szabály az oda- és a visszaútra egyaránt vonatkozik, a pluszköltség gyorsan összeadódhat.

A brit hatóság szerint az ír légitársaság jelenleg az egyetlen jelentős szereplő az Egyesült Királyságból induló járatok piacán, amely ilyen jellegű díjat számít fel a családoknak. Miközben más utasok dönthetnek úgy, hogy egyáltalán nem foglalnak ülőhelyet előre, a kisgyermekkel utazók számára ez gyakorlatilag nem jelent valódi alternatívát.

Tisztességtelen szerződési feltétel vagy elfogadható üzleti gyakorlat?

A vizsgálat során a CMA azt elemzi, hogy a légitársaság szerződési feltételei megfelelnek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak. Ennek részeként egy úgynevezett tisztességességi tesztet is alkalmaznak, amely azt vizsgálja, hogy a vállalat és a fogyasztó közötti jogok és kötelezettségek egyensúlya nem billen-e indokolatlanul a szolgáltató javára. Amennyiben a feltételeket tisztességtelennek minősítik, azok jogilag nem lennének kötelező érvényűek az utasokra nézve, és a hatóság további lépéseket tehet a gyakorlat megszüntetése érdekében.