Bajban van Európa legnagyobb fapadosa – emiatt kerültek célkeresztbe

Európa legnagyobb fapados légitársasága újabb kellemetlen vizsgálattal néz szembe, miután a brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) eljárást indított a családoknak felszámított ülőhelydíjak miatt. A hatóság azt vizsgálja, hogy a Ryanair gyakorlata tisztességtelenül terheli-e a kisgyermekes utasokat, akiknek gyakorlatilag nincs lehetőségük elkerülni az egymás melletti ülőhelyek lefoglalását.
A Ryanair díjai kerültek célkeresztbe
A vizsgálat középpontjában az áll, hogy
a Ryanair szabályzata szerint legalább egy szülőnek vagy gyámnak a 2 és 11 év közötti gyermek mellett kell ülnie a járatokon. Ennek biztosításához a családoknak úgynevezett családi ülőhelyet kell foglalniuk, amelyért külön díjat számítanak fel
– számolt be a Euronews.
Nem először került célkeresztbe ez a gyakorlat. Olaszországban a Ryanair már elveszített egy jogi csatát hasonló ügyben, miután a hatóságok kifogásolták, hogy a légitársaság felárat számít fel azért, hogy a gyermekek a szüleik mellett ülhessenek.
A brit hatóság szerint az előre kiválasztott ülések ára általában 4,50 és 13,50 euró között mozog, de egy átlagos család esetében a költség jellemzően mintegy 8 fonttal növeli az utazás árát járatonként. Mivel a szabály az oda- és a visszaútra egyaránt vonatkozik, a pluszköltség gyorsan összeadódhat.
A brit hatóság szerint az ír légitársaság jelenleg az egyetlen jelentős szereplő az Egyesült Királyságból induló járatok piacán, amely ilyen jellegű díjat számít fel a családoknak. Miközben más utasok dönthetnek úgy, hogy egyáltalán nem foglalnak ülőhelyet előre, a kisgyermekkel utazók számára ez gyakorlatilag nem jelent valódi alternatívát.
Tisztességtelen szerződési feltétel vagy elfogadható üzleti gyakorlat?
A vizsgálat során a CMA azt elemzi, hogy a légitársaság szerződési feltételei megfelelnek-e a fogyasztóvédelmi előírásoknak. Ennek részeként egy úgynevezett tisztességességi tesztet is alkalmaznak, amely azt vizsgálja, hogy a vállalat és a fogyasztó közötti jogok és kötelezettségek egyensúlya nem billen-e indokolatlanul a szolgáltató javára. Amennyiben a feltételeket tisztességtelennek minősítik, azok jogilag nem lennének kötelező érvényűek az utasokra nézve, és a hatóság további lépéseket tehet a gyakorlat megszüntetése érdekében.
A CMA emellett azt is vizsgálja, hogy a családi ülőhelydíj nem minősül-e úgynevezett „csepegtetett árazásnak”.
Ez az a gyakorlat, amikor a fogyasztók kezdetben egy kedvezőbb árat látnak, majd a foglalási folyamat során olyan további költségekkel szembesülnek, amelyek elkerülhetetlenek.
Az ilyen gyakorlatot az Egyesült Királyságban tavaly tiltották be.
„Vizsgálatunk azt értékeli, hogy a Ryanair családi ülésfoglalási gyakorlata és a költségek feltüntetése megfelel-e a fogyasztóvédelmi szabályoknak” – közölte Hayley Fletcher, a CMA fogyasztóvédelmi részlegének vezetője. Kiemelte, hogy az elmúlt évben többször is figyelmeztették a vállalkozásokat: az ügyfeleknek már a vásárlási folyamat elején a teljes költséget kell látniuk. Aki ezt nem teszi meg, számíthat a hatóság fellépésére.
A Ryanair visszautasítja a vádakat
A Ryanair élesen reagált az eljárásra, amelyet egyenesen „álvizsgálatnak” nevezett. A légitársaság szerint családi ülésrendje teljes mértékben megfelel az előírásoknak, és valójában kedvezőbb feltételeket biztosít az utasok számára. A vállalat hangsúlyozta, hogy nem számít fel külön díjat azért, hogy a gyermekek a szüleik mellett ülhessenek. Állításuk szerint a költség kizárólag az ülőhelyet foglaló felnőttet terheli, miközben ugyanazon foglaláson belül akár négy gyermek számára is díjmentesen biztosítanak mellette helyet.
A légitársaság szerint a rendszer éppen hogy költségmegtakarítást jelent a családoknak, miközben továbbra is náluk érhetők el a legalacsonyabb viteldíjak az Egyesült Királyság piacán.
A társaság emellett politikai felhangot is adott az ügynek. Közleményében bírálta a brit kormányt, amiért nem csökkentette a légiutas-adót, amely szerintük azonnal olcsóbb jegyárakat eredményezne, és kedvezően hatna a turizmusra, a légi közlekedésre, valamint a gazdasági növekedésre is.
Egyelőre nincs döntés
A brit versenyhatóság hangsúlyozta, hogy az ügy még korai szakaszban van, ezért egyelőre semmilyen következtetést nem vont le arról, hogy a légitársaság megsértette-e a jogszabályokat.
A mostani brit vizsgálat egyébként csak a legújabb fejezete a Ryanair körüli fogyasztóvédelmi vitáknak:
- az említett 2024-es olasz eset mellett, amikor a gyermekek és fogyatékkal élők melletti ülőhelyekért felszámított felár miatt került célkeresztbe,
- ugyanabban az évben rekordbírságot kapott Spanyolországban többek között a kézipoggyászdíjak, az ülőhelyválasztási felárak és az átláthatatlan árazás miatt.
- Tavaly, szintén Spanyolországban tovább folytatódtak a jogviták a kézipoggyászért felszámított díjak ügyében.
Ezek a vizsgálatok is azt mutatják, hogy a szabályozó hatóságok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a légitársaságok kiegészítő díjaira. Miközben a fapados modell továbbra is az alacsony alapárakra épül, a hatóságok egyre érzékenyebben vizsgálják, hogy az utasok számára valóban átláthatóak-e azok a költségek, amelyek nélkül egy szolgáltatás a gyakorlatban nem vehető igénybe.