Kivonul Magyarországról az egyik legnagyobb futárcég – exkluzív információk

Kivonul Magyarországról a Sameday futárcég – tudta meg lapunk az ügyre rálátó forrásokból. A kivonulás tényét – más források alapján – a Forbes.hu oldalon megjelent cikk is megerősíti.

Kivonul a Sameday Magyarországról (illusztráció)

Fotó: AFP

Nagyjából három-négy hónapja lehet még Magyarországon a Samedaynek

A Sameday mögött az eMAG áll, ahol vélhetően azután hozták meg a döntést, miután az eredeti tervek szerint mégsem valósulhat meg magyarországi leánycégük értékesítése az Osztrák Postához tartozó Express One-nak. A Forbes cikke szerint a közvetlen külföldi befektetésekre (FDI) vonatkozó szabályok állhatnak a háttérben, és a vállalat nem várja meg, amíg a szabályozást esetleg finomhangolják.

A kivonulásról egyelőre sok részlet még nem ismert. Az easybox néven telepített automaták sorsát sem ismerni még, ezek száma nagyjából 1100 jelenleg (ez a mennyiség fele az eredetileg kiépíteni tervezett hálózatnak).

Amikor az Express One felvásárolta a Sameday-t, nagyjából 230 dolgozót érintett az akvizíció.

Az eMAG-csoporthoz tartozó vállalat jelentős regionális szereplő a piacon, amennyiben Magyarország mellett a romániai és a bulgáriai működésüket is értjük. Az évente kezelt csomagmennyiség száma több tízmillió, ebből Magyarországra néhány millió juthat.

Fontos ugyanakkor rögzíteni, hogy a mennyiség részben „öröklött”, mivel a csomagküldő piacon az elmúlt években lezajlott akvizíciók, konszolidáció révén került a vállalathoz, illetve az eMAG küldeményeit is ez a cég szállítja.

Az Origo információ szerint a Sameday szeptember hónapban fejezi be magyarországi működését. Úgy tudjuk, egyes dolgozóknak már jelezték, hogy munkájukra már csak augusztus közepéig számítanak.

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