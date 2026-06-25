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Fantasztikus akciók a Sparban: számos terméket lesz féláron

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A Sparban most számos kedvezmény és újdonság várja a vásárlókat június 25. és július 1. között.
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termékSparkedvezményakciófélár

A tomboló hőség közepette nincs is jobb egy kellemes, hűsítő finomságnál, ami segíthet átvészelni a kánikulai időt: márpedig az előrejelzések szerint az elkövetkezendő napokban sem várható enyhülés. Szerencsére a Sparban most több nyári kedvencet is akciósan kínálnak, mialatt elindul a „Félév. Félár” akció, amelynek keretében számos népszerű terméket 50%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni június 25. és július 1. között - írja a Mindmegette.

Air fryer féláron a SPAR-ban: nagy akcióval indulhat a konyhai frissítés
Fantasztikus akciók várnak most a Sparban / Fotó: Készítette: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. - SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27607750 / Wikipedia

Fantasztikus akciók várnak most a Sparban

Június 25-től a Carte d’Or jégkrémek 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg MySPAR kupon felhasználásával a Sparban, az akció pedig több népszerű ízre is érvényes.

Az év felének alkalmából meghirdetett „Félév. Félár” akcióban számos termék ára is a felére csökken. A kedvezményes kínálatban megtalálható többek között a Magnum poharas jégkrém, különböző Globus konzervek, étkezési sárga újburgonya, Dallmayr Prodomo őrölt kávé, valamint többféle szénsavas üdítőital is. Az akció ráadásul nem csak az élelmiszerekről szól: jelentős kedvezménnyel vásárolható meg macskaalom, valamint az Alpina tárolódoboz is, amely most mindössze 999 forintért vihető haza. Érdemes alaposan átböngészni az akciós kínálatot, hiszen több hétköznapi terméken is sokat lehet spórolni.

Érkezik a "Félév. Félár” akció a Sparban / Fotó: Spar

A további részleteket IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

 

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