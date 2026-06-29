Most érdemes a SPAR-ba menni, óriási kedvezmények jönnek

Kuponakció keretében több mint 70 különböző kedvezmény várja a vásárlókat. A kuponfüzet 2026. június 29. és július 1. között érhető el a SPAR, INTERSPAR, SPAR partner és SPAR market üzletekben, a kuponokat pedig július 2. és július 12. között lehet beváltani. Az ajánlatok a MySPAR alkalmazásban digitálisan is elérhetők.

A SPAR kuponfüzetével számos termék kedvezményes áron vásárolható meg

Milyen kedvezmények érhetők el a SPAR-ban?

A kuponok között több kategóriában is jelentős árengedmények szerepelnek. Egyes napozó- és fényvédő termékek 20 százalékos, háztartási termékek és egyes élelmiszerek akár 30–40 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg. A kuponfüzet emellett Joker kuponokat is tartalmaz, amelyek meghatározott feltételek mellett egy szabadon választott termékre biztosítanak 20 százalékos engedményt.

A kínálatban megtalálhatók többek között háztartási tisztítószerek, szájápolási termékek, valamint gyorsan elkészíthető élelmiszerek és egyes vegán készítmények is.

A kuponakció részleteiről és a felhasználási feltételekről az üzletekben, illetve a MySPAR alkalmazásban lehet tájékozódni. További hasznos információk pedig a Mindmegette oldalán érhetők el.