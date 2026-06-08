Bemondták az amerikaiak a brutális olajkamatot: 40 millió hordóval többet követelnek vissza

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma a közel-keleti válság kirobbanása óta mintegy 133 millió hordó nyersolajat adott kölcsön a stratégiai tartalékból (SPR). A megállapodások értelmében a hitelfelvevők az eredeti mennyiségen felül akár 24 százalékos kamatot is kötelesek visszafizetni, de nem pénzben, hanem olajmennyiségben.
Európába is bőven jutott az SPR készletéből
Az olajpiac szereplői jellemzően a stratégiai tartalék csökkentéséről, rendkívüli készletfelszabadításokról vagy politikai indíttatású értékesítésekről hallanak. Ezúttal azonban ritka helyzetről van szó: Washington arra számít, hogy
több olajat kap vissza, mint amennyit kiadott, azaz végső soron az állam nyer az iráni háború nyomán megkötött sajátos üzleten, vagyis a piac számára kölcsönadott olaj mennyiségén.
„Nem adunk el egyetlen hordó olajat sem” – nyilatkozta Wright a Fox Business televíziónak a Reuters szerint. „Rövid távon olajat juttatunk a piacra, amikor arra szükség van, és ezeket a hordókat lényegében elcseréljük” – jelezte az energiaügyi miniszter.
Az SPR kapcsáni amerikai döntések Európa számára is lényegesek. Miként az Origón április végén megírtuk, addigra az odáig felszabadított mennyiség jelentős része, 79 millió hordó olaj Európába került (vagy haladt a kontinens felé). Mostanra pedig a Bloomberg szerint a teljes felszabadított készlet fele európai színterekre érkezett vagy érkezik.
A minisztériumi adatok szerint az SPR teljes kapacitása 714 millió hordó, május 29-re a készletek 357 millió hordóra apadtak. Ez történelmileg a legalacsonyabb szinten jelenti a jelenlegi rendszerben, fő oka az iráni háború miatti energiakrízis. A készlet apadásának sebessége önmagában figyelemre méltó, hiszen a március elején regisztált 415 millió hordós szinthez képest következett be, mivel a közel-keleti ellátási zavarok erősödése miatt felgyorsultak a rendkívüli készletfelszabadítások.
Olajkamatot vár a vállalatoktól az Egyesült Államok
Az Oilprice szerint ugyanakkor Wright miniszter nem aggódik a készletszint miatt. Érvelése szerint a stratégiai tartalék pontosan azt a feladatot látja el, amelyre létrehozták:
olajat biztosít a piac számára, amikor arra szükség van, majd később újratöltik a készleteket.
A fontosabb kérdés inkább az, hogy ez a „később” még azelőtt elérkezik-e, hogy a készletszintek kényelmetlenül alacsonyra süllyednének.
Az amerikai kereskedelmi nyersolajkészletek
- egyelőre viszonylag megfelelőnek számítanak, nagyjából 441 millió hordó körül alakulnak, ugyanakkor
- a globális készletek folyamatos csökkenése miatt gyors ütemben apadnak.
Az Exxon és a Chevron vezetői az elmúlt két hétben arra figyelmeztettek, hogy a készletszintek egyre inkább olyan tartományba kerülnek, ahol az olajárak meredek emelkedésnek indulhatnak. Ugyanakkor Washington egyelőre arra teszi a tétjét, hogy megéri ma kölcsönadni 1 hordó olajat azért, hogy később 1,25 hordót kapjon vissza, amely ügyletben a különbség egyfajta „olajkamatot” jelent.
Emlékezetes: amikor a Covid-19 világjárványhoz kapcsolódó korlátozások miatt a világ olajfelhasználása jelentősen visszaesett, az amerikai termelésű felesleget részben az egyébként a stratégiai tartalék tárolására szolgáló helyszíneken halmozták fel – a témában írt összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg.