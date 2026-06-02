Újabb termálstrandok nyitnak meg itthon – ennyibe kerülhet idén a fürdőzés

A júniusi meleg érkezésével országszerte egyre több szezonális strand és termálfürdő kezdte meg működését. Miközben a nagyobb fürdőkomplexumok többsége már májusban megnyitotta kültéri medencéinek egy részét, a kisebb vidéki termálstrandok közül többen csak ezekben a napokban indul a strandszezon – írja Termál Online. A legtöbb helyszínen fokozatos nyitás zajlik, így a teljes szolgáltatási kínálat jellemzően csak június közepére válik elérhetővé.

A debreceni fürdőkomplexuban is elindul a strandszezon / Fotó: Aquaticum Strandfürdő

Strandszezon: újabb fürdők nyitnak a héten

Az elmúlt hónapokban több helyen szezon előtt karbantartási munkák, medencefelújítások és kisebb fejlesztések zajlottak. Egyes fürdők új szaunákkal, megújult medencékkel vagy kibővített szolgáltatásokkal készültek fel a nyárra.

Több vidéki fürdő ezen a héten fogadja az első vendégeket.

Így egyebek mellett

június 1-jétől látogatható újra a Csepeli Strandfürdő. A termálmedencével is rendelkező létesítményben április 20. óta volt karbantartási szünet.

Hétfőtől várja a vendégeket a mezőberényi Kálmán Fürdő. A Békéscsabától 20 kilométerre északra található település termálfürdőjében négy medencéből áll a választék és minősített gyógyvízzel is rendelkeznek.

Hétfőn nyílt meg Szegeden a Napfényfürdő-Aquapolis strandi része.

Eredetileg hétfői nyitást terveztek, de végül péntekre halasztották a kunhegyesi Szent István Strand idei nyitását. Ugyancsak péntektől várja a vendégeket a Petőházi Strand és Termálfürdő. A Sopron közelében található fürdő idén is egész kedvező jegyárakat kínál.

Június 6-án, szombaton nyitják meg a Ceglédi Gyógyfürdő strandi részét. Ez azt jelenti, hogy szabadtéri úszómedencével, élménymedencével, ülőmedencével, gyermekmedencével és hullámmedencével bővül a kínálatuk.

Szintén szombaton nyitják meg a Marcali Gyógyfürdő strandi medencéit, de továbbra is változatlanok maradnak a jegyárak. Ugyancsak szombaton nyit a Szombathelyi Termálfürdő, ahol ebből az alkalomból napközbeni zenés programokkal várják a fürdőzőket – számolt be a Termál Online.

Ilyen árakra lehet számítani a vidéki strandfürdőkben

Végh Andor a Magyar Fürdőszövetség elnöke a napokban az Origónak elmondta, hogy

idén a hazai strandfürdőkben átlagosan 5–10 százalékkal nőhetnek a belépőárak a tavalyi szinthez képest, bár vannak olyan helyek, mint az imént említett Marcali Gyógyfürdő strandja, ahol egyáltalán nem emelnek.

Az idei díjszabások alapján a legtöbb vidéki termálstrandon a felnőtt napijegyek jellemzően 2500 és 4500 forint között mozognak, míg a nagyobb élmény- és gyógyfürdők esetében a belépő ára sok helyen már meghaladja az 5000–7000 forintot. A prémium szolgáltatásokat kínáló komplexumokban ennél magasabb összegekkel is találkozhatnak a látogatók.