Meglepő helyen bukkant fel Budapest egyik legismertebb turistamágnesének neve

Sok utazó készít bakancslistát az olyan úti célokról és látványosságokról, amelyeket legalább egyszer szeretne felkeresni élete során. A legismertebbek közé tartozik a párizsi Eiffel-torony, a római Colosseum vagy éppen a budapesti Széchenyi fürdő. A várva várt élmény azonban nem minden esetben felel meg az elvárásoknak.

A külföldiek egyik panaszát a Széchenyi fürdő zsúfoltsága okozta / Fotó: BGYH

Egy friss nemzetközi kutatás éppen azt vizsgálta, melyek azok a népszerű turista látványosságok, amelyek a legtöbb csalódást okozzák a látogatóknak.

Negyedik helyen végzett a Radical Storage közel 100 ezer online értékelés elemzésén alapuló felmérésben a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő, a világ legkiábrándítóbb turisztikai látványosságai között.

A lista nem a látogatószámot vagy a népszerűséget, hanem a negatív élmények arányát vizsgálta.

A Radical Storage csomagmegőrző-hálózat kutatása 5832 turisztikai látványosságot vett górcső alá a világ 50 leglátogatottabb országában. A szakértők végül 99 547 látogatói véleményt elemeztek, és 90 negatív kulcsszó alapján állították össze a rangsort.

A lista élén

az angliai Alton Towers vidámpark végzett, amelyet az atlantai Georgia Aquarium és a louisianai Horseshoe Casino követett. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő került, amelyet a látogatók 16,6 százaléka értékelt negatívan. Ezt a Ripley’s Aquarium of Canada, Toronto, Kanada követte.

A lista többi részében az orlandói Universal Islands of Adventure, a tenerifei Siam Park, a seattle-i Space Needle, illetve a memphisi Graceland, holtversenyben a nyolcadik helyen, illetve a kiotói Fushimi Inari-taisha szentély található.

Javított a tavalyi helyezéséhez képest a Széchenyi fürdő

A Széchenyi Gyógyfürdő nem először szerepel a negatív rangsorban. A Radical Storage tavalyi felmérése még a világ második legkiábrándítóbb turisztikai látványosságának jelölte meg a vendégek jelentős részének körében hatalmas népszerűségnek örvendő fürdőt. A megkérdezettek értékelése alapján akkor a negatív vélemények aránya elérte a 37,2 százalékot. A felmérés eredményei szerint tavaly a Széchenyi Gyógyfürdő esetében a legnagyobb csalódást a zsúfoltság és a magas árak okozták.