Meglepő helyen bukkant fel Budapest egyik legismertebb turistamágnesének neve

Sok utazó készít bakancslistát az olyan úti célokról és látványosságokról, amelyeket legalább egyszer szeretne felkeresni élete során. A legismertebbek közé tartozik a párizsi Eiffel-torony, a római Colosseum vagy éppen a budapesti Széchenyi fürdő. A várva várt élmény azonban nem minden esetben felel meg az elvárásoknak.
Egy friss nemzetközi kutatás éppen azt vizsgálta, melyek azok a népszerű turista látványosságok, amelyek a legtöbb csalódást okozzák a látogatóknak.
Negyedik helyen végzett a Radical Storage közel 100 ezer online értékelés elemzésén alapuló felmérésben a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő, a világ legkiábrándítóbb turisztikai látványosságai között.
A lista nem a látogatószámot vagy a népszerűséget, hanem a negatív élmények arányát vizsgálta.
A Radical Storage csomagmegőrző-hálózat kutatása 5832 turisztikai látványosságot vett górcső alá a világ 50 leglátogatottabb országában. A szakértők végül 99 547 látogatói véleményt elemeztek, és 90 negatív kulcsszó alapján állították össze a rangsort.
A lista élén
- az angliai Alton Towers vidámpark végzett,
- amelyet az atlantai Georgia Aquarium
- és a louisianai Horseshoe Casino követett.
- A negyedik helyre a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő került, amelyet a látogatók 16,6 százaléka értékelt negatívan.
- Ezt a Ripley’s Aquarium of Canada, Toronto, Kanada követte.
A lista többi részében az orlandói Universal Islands of Adventure, a tenerifei Siam Park, a seattle-i Space Needle, illetve a memphisi Graceland, holtversenyben a nyolcadik helyen, illetve a kiotói Fushimi Inari-taisha szentély található.
Javított a tavalyi helyezéséhez képest a Széchenyi fürdő
A Széchenyi Gyógyfürdő nem először szerepel a negatív rangsorban. A Radical Storage tavalyi felmérése még a világ második legkiábrándítóbb turisztikai látványosságának jelölte meg a vendégek jelentős részének körében hatalmas népszerűségnek örvendő fürdőt. A megkérdezettek értékelése alapján akkor a negatív vélemények aránya elérte a 37,2 százalékot. A felmérés eredményei szerint tavaly a Széchenyi Gyógyfürdő esetében a legnagyobb csalódást a zsúfoltság és a magas árak okozták.
Az idei kutatásban a fürdő ugyan javított helyezésén a nem túl hízelgő listán, hiszen a második helyről a negyedikre csúszott vissza, a külföldi vendégek azonban továbbra is elsősorban a zsúfoltságot kifogásolták. Emellett sokan a fürdő nehézkes megközelíthetőségét említették negatívumként.
A zsúfoltsággal kapcsolatos panaszok nem tekinthetők meglepőnek a látogatottsági adatok tükrében. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. legutóbbi éves beszámolója szerint
a Széchenyi fürdő 2025-ben a teljes fővárosi vendégforgalom 34,6 százalékát adta. Tavaly összesen 1 323 078 vendég kereste fel a létesítményt, amely ezzel messze a társaság legforgalmasabb fürdője volt.
A látogatók egyúttal a bevételek jelentős részét is itt termelték meg. A Széchenyi tavaly 14,1 milliárd forint árbevételt hozott, ami a BGYH teljes éves bevételének több mint 52 százalékát jelentette.
Várhatólag nem enyhül a zsúfoltság
A zsúfoltság várhatóan még évekig nem enyhülhet, hiszen múlt év októberétől felújítás miatt bezárt a második legtöbb bevétel hozó Gellért fürdő, amelynek korszerűsítése – anyagi forrás hiányában – azóta sem kezdődhetett meg. A fővárosi tulajdonú BGYH a fejlesztés finanszírozásához hitelt venne fel, ehhez azonban kormányzati jóváhagyásra lenne szükség. Az Orbán-kormány tavaly a főváros pénzügyi helyzetére hivatkozva nem támogatta a hitelfelvételt.
A főváros helyzete azóta is bizonytalan, igaz a napokban, október 15-ig, újabb haladékot kapott a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, amellyel egy időre elhárult az azonnali csőd veszélye, de nehéz elképzelni, hogy ebben a helyzetben támogatná a hitelfelvételüket az új kormány, még ha a beruházás megtérülése biztosított is.
Ebben a környezetben pedig egyelőre nehéz megjósolni, mikor indulhat el a Gellért fürdő felújítása, amelynek befejezése érezhetően csökkenthetné a fővárosi fürdőforgalom legnagyobb nyertesének számító Széchenyi terhelését.