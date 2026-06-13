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turizmus

Meglepő helyen bukkant fel Budapest egyik legismertebb turistamágnesének neve

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A világ legismertebb turisztikai látványosságai közül több is felkerült egy friss nemzetközi rangsorra, amely a látogatók csalódottságát mérte fel. A Széchenyi fürdő is helyet kapott a listán, amely közel százezer értékelés elemzésével készült, és azt vizsgálta, mely helyszínek maradnak el leginkább a turisták várakozásaitól.
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turizmusSzéchenyi Gyógyfürdőzsúfoltság

Sok utazó készít bakancslistát az olyan úti célokról és látványosságokról, amelyeket legalább egyszer szeretne felkeresni élete során. A legismertebbek közé tartozik a párizsi Eiffel-torony, a római Colosseum vagy éppen a budapesti Széchenyi fürdő. A várva várt élmény azonban nem minden esetben felel meg az elvárásoknak.

Széchenyi fürdő
A külföldiek egyik panaszát a Széchenyi fürdő zsúfoltsága okozta / Fotó: BGYH

Egy friss nemzetközi kutatás éppen azt vizsgálta, melyek azok a népszerű turista látványosságok, amelyek a legtöbb csalódást okozzák a látogatóknak.

Negyedik helyen végzett a Radical Storage közel 100 ezer online értékelés elemzésén alapuló felmérésben a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő, a világ legkiábrándítóbb turisztikai látványosságai között. 

A lista nem a látogatószámot vagy a népszerűséget, hanem a negatív élmények arányát vizsgálta.

A Radical Storage csomagmegőrző-hálózat kutatása 5832 turisztikai látványosságot vett górcső alá a világ 50 leglátogatottabb országában. A szakértők végül 99 547 látogatói véleményt elemeztek, és 90 negatív kulcsszó alapján állították össze a rangsort.

A lista élén 

  1. az angliai Alton Towers vidámpark végzett, 
  2. amelyet az atlantai Georgia Aquarium 
  3. és a louisianai Horseshoe Casino követett. 
  4. A negyedik helyre a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő került, amelyet a látogatók 16,6 százaléka értékelt negatívan.
  5. Ezt a Ripley’s Aquarium of Canada, Toronto, Kanada követte.

A lista többi részében az orlandói Universal Islands of Adventure, a tenerifei Siam Park, a seattle-i Space Needle, illetve a memphisi Graceland, holtversenyben a nyolcadik helyen, illetve a kiotói Fushimi Inari-taisha szentély található.

Javított a tavalyi helyezéséhez képest a Széchenyi fürdő

A Széchenyi Gyógyfürdő nem először szerepel a negatív rangsorban. A Radical Storage tavalyi felmérése még a világ második legkiábrándítóbb turisztikai látványosságának jelölte meg a vendégek jelentős részének körében hatalmas népszerűségnek örvendő fürdőt. A megkérdezettek értékelése alapján akkor a negatív vélemények aránya elérte a 37,2 százalékot. A felmérés eredményei szerint tavaly a Széchenyi Gyógyfürdő esetében a legnagyobb csalódást a zsúfoltság és a magas árak okozták.

Az idei kutatásban a fürdő ugyan javított helyezésén a nem túl hízelgő listán, hiszen a második helyről a negyedikre csúszott vissza, a külföldi vendégek azonban továbbra is elsősorban a zsúfoltságot kifogásolták. Emellett sokan a fürdő nehézkes megközelíthetőségét említették negatívumként.

A zsúfoltsággal kapcsolatos panaszok nem tekinthetők meglepőnek a látogatottsági adatok tükrében. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. legutóbbi éves beszámolója szerint 

a Széchenyi fürdő 2025-ben a teljes fővárosi vendégforgalom 34,6 százalékát adta. Tavaly összesen 1 323 078 vendég kereste fel a létesítményt, amely ezzel messze a társaság legforgalmasabb fürdője volt.

A látogatók egyúttal a bevételek jelentős részét is itt termelték meg. A Széchenyi tavaly 14,1 milliárd forint árbevételt hozott, ami a BGYH teljes éves bevételének több mint 52 százalékát jelentette.

Várhatólag nem enyhül a zsúfoltság

A zsúfoltság várhatóan még évekig nem enyhülhet, hiszen múlt év októberétől felújítás miatt bezárt a második legtöbb bevétel hozó Gellért fürdő, amelynek korszerűsítése – anyagi forrás hiányában – azóta sem kezdődhetett meg. A fővárosi tulajdonú BGYH a fejlesztés finanszírozásához hitelt venne fel, ehhez azonban kormányzati jóváhagyásra lenne szükség. Az Orbán-kormány tavaly a főváros pénzügyi helyzetére hivatkozva nem támogatta a hitelfelvételt.

A főváros helyzete azóta is bizonytalan, igaz a napokban, október 15-ig, újabb haladékot kapott a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, amellyel egy időre elhárult az azonnali csőd veszélye, de nehéz elképzelni, hogy ebben a helyzetben támogatná a hitelfelvételüket az új kormány, még ha a beruházás megtérülése biztosított is.

Ebben a környezetben pedig egyelőre nehéz megjósolni, mikor indulhat el a Gellért fürdő felújítása, amelynek befejezése érezhetően csökkenthetné a fővárosi fürdőforgalom legnagyobb nyertesének számító Széchenyi terhelését.

 

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