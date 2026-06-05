Mutatjuk, mivel nyerné meg Donald Trump az iráni válság miatti energiaháborút

„Ma történelmi lépéseket teszünk annak érdekében, hogy csökkentsük az energia árát és a megélhetési költségeket minden amerikai számára a tiszta, gyönyörű szén erejével” – mondta Trump csütörtökön a Fehér Házban. Trump 700 millió dolláros szénipari beruházást jelentett be hadi jogkörökre támaszkodva. A program finanszírozásához az elnök a Defense Production Act nevű törvényre hivatkozott. A hidegháború idején elfogadott jogszabály széles körű felhatalmazást biztosít az amerikai elnök számára olyan iparágak támogatására, amelyek nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek számítanak.
Új szénerőműveket épít az Egyesült Államok
„A ma bejelentett 700 millió dolláros beruházás eredményeként 14 szénerőművet és 42 szénbányát őrzünk meg, ami óriási szám, emellett két új szénerőművet és egy hatalmas új exportterminált is építünk” – idézi az amerikai elnök szavait a BBC. Az elnök elmondta, hogy a szövetségi forrásokból 500 millió dollárt fordítanak 14 meglévő szénerőmű megmentésére, valamint egy új exportterminál megnyitására.
Az Energiaügyi Minisztérium további 200 millió dolláros támogatást nyújt új szénerőművek építésére Alaszkában és Nyugat-Virginiában. Ezek lennének az első új széntüzelésű erőművek az Egyesült Államokban 2013 óta.
A lépés figyelmet érdemlő, ugyanakkor egyáltalán nem előzmény nélküli. Miként az Origón korábban bemutattuk, Trump elnök korábban is a fosszilis hordozók támogatása mellett voksolt a megújuló energiaforrások hátrányára, emögött azonban nem pusztán az ellátásbiztonsággal összefüggő megfontolások vagy az olajipari lobbi áll. Az Egyesült Államok ugyanis a világ egyik vezető energiaexportőre, és Trump feltett szándéka, hogy ez a szerepköre erősödjön országának globálisan, ami óriási bevételt jelentene a cégek számára, egyúttal mérsékelné egyes régiók orosz energiától való függését.
Ezek tükrében a szénalapú energitermelés felpörgetése sem jelent teljes újdonságot: miként megírtuk, Trump még a Pentagont is bevonta ebbe, szénalapú villamos energia vásárlását ösztökélve a hadügy esetében.
Trump mostani közlése szerint az Oaklandben (Kalifornia) megvalósuló szénexport-terminál építése
- több mint 1400 munkahelyet teremt, miközben
- a teljes beruházási csomag hozzávetőleg 14 ezer állást támogat.
A támogatásban részesülő szénerőművek Kentucky, Észak-Karolina, Indiana, Tennessee, Arkansas, Arizona, Oklahoma, Észak-Dakota, Wisconsin és Nyugat-Virginia államokban találhatók.
Az emelkedő energiaköltségek miatt kell a szénhez nyúlni
Az elnök azzal érvelt, hogy a sikeres országok továbbra is támaszkodnak a szénre, majd bírálta az általa „kudarcot vallott országoknak” nevezett államokat, amelyek a szélenergia és más megújuló energiaforrások fejlesztésére összpontosítanak.
Trump szerint
a szénipari beruházási program 50 milliárd dollárnyi új energiatermelési költségtől kíméli meg az amerikai fogyasztókat, amelyeket egyébként magasabb energiaszámlák formájában kellett volna megfizetniük.
Az Iránnal folytatott háború, valamint a globális olaj- és gázszállítás mintegy ötödét lebonyolító, stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárása jelentős energiaár-emelkedést idézett elő, ami a fogyasztók számára is magasabb költségeket eredményezett. A félidős választások pedig közelednek, aminek eredményét a lakossági gazdasági közérzete is befolyásolja.
Az országos jelentőségű AAA autósklub adatai szerint az Egyesült Államokban egy gallon benzin (3,78 liter) átlagára csütörtökön 4,24 dollár volt. Ez jelentős emelkedést jelent ahhoz képest, hogy az Egyesült Államok és Izrael iráni csapásainak megkezdésekor az átlagár még 2,98 dollár volt gallononként.
Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adatai szerint a fogyasztói energiaárak összességében 17,9 százalékkal emelkedtek az áprilisig tartó egy év során.