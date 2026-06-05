Mutatjuk, mivel nyerné meg Donald Trump az iráni válság miatti energiaháborút

„Ma történelmi lépéseket teszünk annak érdekében, hogy csökkentsük az energia árát és a megélhetési költségeket minden amerikai számára a tiszta, gyönyörű szén erejével” – mondta Trump csütörtökön a Fehér Házban. Trump 700 millió dolláros szénipari beruházást jelentett be hadi jogkörökre támaszkodva. A program finanszírozásához az elnök a Defense Production Act nevű törvényre hivatkozott. A hidegháború idején elfogadott jogszabály széles körű felhatalmazást biztosít az amerikai elnök számára olyan iparágak támogatására, amelyek nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek számítanak.

Donald Trump amerikai elnök szénberuházások támogatásával mérsékelné az energiaköltségek emelkedését (illusztráció)

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Új szénerőműveket épít az Egyesült Államok

„A ma bejelentett 700 millió dolláros beruházás eredményeként 14 szénerőművet és 42 szénbányát őrzünk meg, ami óriási szám, emellett két új szénerőművet és egy hatalmas új exportterminált is építünk” – idézi az amerikai elnök szavait a BBC. Az elnök elmondta, hogy a szövetségi forrásokból 500 millió dollárt fordítanak 14 meglévő szénerőmű megmentésére, valamint egy új exportterminál megnyitására.

Az Energiaügyi Minisztérium további 200 millió dolláros támogatást nyújt új szénerőművek építésére Alaszkában és Nyugat-Virginiában. Ezek lennének az első új széntüzelésű erőművek az Egyesült Államokban 2013 óta.

A lépés figyelmet érdemlő, ugyanakkor egyáltalán nem előzmény nélküli. Miként az Origón korábban bemutattuk, Trump elnök korábban is a fosszilis hordozók támogatása mellett voksolt a megújuló energiaforrások hátrányára, emögött azonban nem pusztán az ellátásbiztonsággal összefüggő megfontolások vagy az olajipari lobbi áll. Az Egyesült Államok ugyanis a világ egyik vezető energiaexportőre, és Trump feltett szándéka, hogy ez a szerepköre erősödjön országának globálisan, ami óriási bevételt jelentene a cégek számára, egyúttal mérsékelné egyes régiók orosz energiától való függését.

Ezek tükrében a szénalapú energitermelés felpörgetése sem jelent teljes újdonságot: miként megírtuk, Trump még a Pentagont is bevonta ebbe, szénalapú villamos energia vásárlását ösztökélve a hadügy esetében.