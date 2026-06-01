Óriási, mérhető összeget buknak a magyar cégek azon, hogy leépítik a szenior munkavállalókat

A magyar munkaerőpiac jelenlegi működése súlyos strukturális problémákkal küzd: a 45 év feletti szakemberek jelentős része előtt bezárulnak a kapuk, függetlenül attól, hogy korábban pénzügyi, gyártási vagy éppen HR-vezetőként hoztak stratégiai döntéseket. Ezen szakemberek körében végzett kutatást a The Seniors, egyéni és szervezeti szintű szenior tanácsadással és tehetségfolytonossági szolgáltatásokat kínáló vállalkozása. Az adatokból kiderült: az aktív álláskeresők közel 80 százaléka hetekig semmilyen választ nem kap a jelentkezéseire, 74,4 százalékuk automatikus, indoklás nélküli elutasításban részesül, míg több mint 57 százalékukat az adminisztratív körök után egyszerűen túlképzettnek vagy túl tapasztaltnak minősítik.

Sok vállalat kordiszkrimánciót alkalmaz a szenior munkavállalókkal szemben, pedig kimutatható, hogy maguk alatt vágják a fát a költségek tekintetében

Valójában költségesebb elküldeni a szeniorokat, mint megtartani

A vállalakozás saját, nem reprezentatív kutatása alapján mindez nem egyéni balszerencse, hanem rendszerszintű jelenség, amelyet tetéz, hogy

a szenior álláskeresők 28,6 százaléka több mint egy éve, 11 százaléka pedig már több mint két éve képtelen elhelyezkedni.

Ez a kényszerű tétlenség hiányzó munkát, kieső béreket és elmaradt vállalati döntéseket eredményez egy olyan turbulens gazdasági környezetben, ahol a piaci kockázatokra már nem elegendőek az elméleti válaszok.

Nemzetközi adatok egyértelműen igazolják, hogy a senior munkaerő megtartása és integrálása mérhető gazdasági előnyökkel jár.

Az OECD adatai alapján az 50 év feletti munkavállalók arányának 10 százalékos növelése egy szervezetben átlagosan 4 százalékkal csökkenti a fluktuációt és növeli a termelékenységet.

A magyar gyakorlatban azonban a döntéseket gyakran a rövid távú számviteli logika vezérli: a szenior vezető magasabb bére azonnal látszik a havi költségeken, míg az új munkatárs akár 18 hónapos betanulási ideje, a szervezet teljesítményvesztesége vagy a két év múlva drágábban visszavásárolt tudás rejtve marad.

„A túl drága a senioritás a magyar üzleti világ legveszteségesebb kijelentése.

Egy pénzügyi igazgató, aki ma a szenior munkavállalók leépítéséről dönt költségmegtakarítás címen, nem pénzt takarít meg, hanem halasztott költséget vesz a cég nyakába, magasabb kamattal, mint amennyit a jegybank felszámolna.

Ami most tartalékban áll, az nem egy elavult szakembergeneráció, hanem a magyar gazdaság egyik legértékesebb, mégis kiaknázatlan erőforrása. Egy olyan országban, amely ma minden forintért meg kell, hogy küzdjön, ez a belső tartalék a legnagyobb lehetőség, lényegében talált pénz” – állítja Csillag-Csatlós Csilla, executive coach.