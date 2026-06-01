Óriási, mérhető összeget buknak a magyar cégek azon, hogy leépítik a szenior munkavállalókat

A 45 év feletti, 20-30 éves tapasztalattal rendelkező vezetők és szakemberek munkaerőpiaci kiszorítása nem csupán HR-kihívás vagy egyéni probléma, hanem súlyos makrogazdasági és vállalati veszteség. A The Seniors számításai alapján a kordiszkrimináció Magyarországon évente 1400-2200 milliárd forintos GDP-kiesést okoz, ami a teljes nemzeti össztermék 1,6-2,5 százalékának felel meg. Csillag-Csatlós Csilla executive coach szerint a túl drága a szenior munkaerő érvelés egy olyan számviteli illúzió eredménye, amely a negyedéves pénzügyi jelentésekben ugyan megtakarításnak látszik, de 12-18 hónapos időhorizonton drasztikus EBITDA-csökkenést és súlyos hatékonyságveszteséget okoz a vállalatoknak.
A magyar munkaerőpiac jelenlegi működése súlyos strukturális problémákkal küzd: a 45 év feletti szakemberek jelentős része előtt bezárulnak a kapuk, függetlenül attól, hogy korábban pénzügyi, gyártási vagy éppen HR-vezetőként hoztak stratégiai döntéseket. Ezen szakemberek körében végzett kutatást a The Seniors, egyéni és szervezeti szintű szenior tanácsadással és tehetségfolytonossági szolgáltatásokat kínáló vállalkozása. Az adatokból kiderült: az aktív álláskeresők közel 80 százaléka hetekig semmilyen választ nem kap a jelentkezéseire, 74,4 százalékuk automatikus, indoklás nélküli elutasításban részesül, míg több mint 57 százalékukat az adminisztratív körök után egyszerűen túlképzettnek vagy túl tapasztaltnak minősítik. 

Sok vállalat kordiszkrimánciót alkalmaz a szenior munkavállalókkal szemben, pedig kimutatható, hogy maguk alatt vágják a fát a költségek tekintetében (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Valójában költségesebb elküldeni a szeniorokat, mint megtartani

A vállalakozás saját, nem reprezentatív kutatása alapján mindez nem egyéni balszerencse, hanem rendszerszintű jelenség, amelyet tetéz, hogy 

a szenior álláskeresők 28,6 százaléka több mint egy éve, 11 százaléka pedig már több mint két éve képtelen elhelyezkedni. 

Ez a kényszerű tétlenség hiányzó munkát, kieső béreket és elmaradt vállalati döntéseket eredményez egy olyan turbulens gazdasági környezetben, ahol a piaci kockázatokra már nem elegendőek az elméleti válaszok.

Nemzetközi adatok egyértelműen igazolják, hogy a senior munkaerő megtartása és integrálása mérhető gazdasági előnyökkel jár. 

Az OECD adatai alapján az 50 év feletti munkavállalók arányának 10 százalékos növelése egy szervezetben átlagosan 4 százalékkal csökkenti a fluktuációt és növeli a termelékenységet.

A magyar gyakorlatban azonban a döntéseket gyakran a rövid távú számviteli logika vezérli: a szenior vezető magasabb bére azonnal látszik a havi költségeken, míg az új munkatárs akár 18 hónapos betanulási ideje, a szervezet teljesítményvesztesége vagy a két év múlva drágábban visszavásárolt tudás rejtve marad.

„A túl drága a senioritás a magyar üzleti világ legveszteségesebb kijelentése.

Egy pénzügyi igazgató, aki ma a szenior munkavállalók leépítéséről dönt költségmegtakarítás címen, nem pénzt takarít meg, hanem halasztott költséget vesz a cég nyakába, magasabb kamattal, mint amennyit a jegybank felszámolna.

Ami most tartalékban áll, az nem egy elavult szakembergeneráció, hanem a magyar gazdaság egyik legértékesebb, mégis kiaknázatlan erőforrása. Egy olyan országban, amely ma minden forintért meg kell, hogy küzdjön, ez a belső tartalék a legnagyobb lehetőség, lényegében talált pénz” – állítja Csillag-Csatlós Csilla, executive coach.

Pénzben mérhető, mennyit veszítenek ezen a szemléleten a vállalatok

A szakember szerint az így generált vállalati szintű veszteségek egyértelműen számszerűsíthetőek. 

A hazai szakmai konszenzus szerint egy szellemi vezetői munkakör pótlása az éves bér 33-200 százaléka közötti tételbe kerül.

Egyetlen szenior szakember lecserélése – a végkielégítéstől és a fejvadász díjától kezdve a tudásamortizáción át a maradó kollégák kieső kapacitásáig – átlagosan 11-22 millió forintos közvetlen és közvetett veszteséget jelent egy cégnek. Eközben Magyarországon évente körülbelül 119 ezer szenior szakembert cserélnek le átszervezés vagy leépítés miatt. 

A vállalati szektor szintjén ez a jelenség évente 680-1350 milliárd forintos felesleges kiadást jelent. 

Egy 500 fős hazai középvállalat esetében, ahol évente átlagosan 13 senior munkavállaló cserélődik ki kényszerből, ez évi 170-200 millió forintos költséget és 7-13 százalékos negatív EBITDA-hatást eredményez. Ráadásul ez a struktúra nem tartalmazza az olyan rejtett károkat, mint a felépített ügyfélkapcsolatok elvesztése vagy az utódlási vákuum miatti döntési csúszások.

A szakember szerint a helyzet kezeléséhez alapvető szemléletváltásra van szükség, amit a következő pontokban fogalmaz meg:

  • első lépésként ki kell mondani, hogy a kordiszkrimináció Magyarországon makrogazdasági probléma, amely évente milliárdos tételt jelent a költségvetésnek;
  • másodszor, a nemzetközi módszertanok alapján pontosan mérni kell a hazai adatokat, hogy láthatóvá váljon a veszteség valós mértéke;
  • harmadszor pedig olyan piaci és vállalati infrastruktúrát, adatbázisokat, kvalifikációs rendszereket és megtartó programokat kell építeni, amelyek a szenior tudást stratégiai erőforrásnak tekintik. 

„A 45 év feletti generáció visszaengedése a munkaerőpiacra nem szociális alapon, hanem üzleti józan észből fakadóan elengedhetetlen, mivel az általuk képviselt tapasztalat, válságállóság és kontextusban hozott döntési képesség olyan kompetenciák, amelyeket sem a junior munkaerő, sem a mesterséges intelligencia nem képes helyettesíteni” – tette hozzá Csillag-Csatlós Csilla.

 

