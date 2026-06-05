Nyugdíjas SZÉP-kártya: mutatjuk mikortól, mennyi pénz érkezhet, és mire lehet költeni

Noha a munkavállalói SZÉP-kártya (Széchenyi Pihenőkártya) alapvető célja a belföldi turizmus és rekreáció ösztönzése, a Tisza Párt jelenleg is elérhető programja szerint a nyugdíjas SZÉP-kártyán lévő pénzt élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre is lehetne majd fordítani.
Mennyi pénzzel jár majd a nyugdíjas SZÉP-kártya?
Magyar Péter egy korábbi RTL-interjúban beszélt arról, hogy a támogatás akár már a negyedik negyedévben, azaz már idén ősztől elindulhat, ugyanakkor a pontos konstrukció még a költségvetési helyzettől és a gazdasági kilátásoktól függ. Az eddig információk alapján a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene.
A tervek szerint a juttatás a következőképpen alakulna:
- 250.000 forint alatti nyugdíj esetén havi 16.667 forint juttatás járna a SZÉP-kártyára
- 250.000–500.000 forint közötti nyugdíj esetén havi 8.333 forint juttatás járna a SZÉP-kártyára
- 500.000 forint feletti nyugdíj esetén nem járna a juttatás.
Vagyis minél kisebb a nyugdíja valakinek, annál nagyobb összeget kapna SZÉP-kártyára- írja a money.hu.
Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozata szerint, van olyan elgondolás is, ami szerint a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig. Illetve elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas SZÉP-kártyákra 50–50 ezer forintot.
Az Országos Nyugdíjas Parlement Egyesület szerint
mintegy 1,3 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíja, mint 250 ezer forint, vagyis ennyien kaphatják meg a 200 ezer forintos SZÉP-kártya juttatást.
míg a Tisza párt számítása szerint a nyugdíjasok 97 százaléka (az 500 ezer forint alatti nyugdíjúak összesen) megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát.
Bármilyen élelmiszert lehet majd venni a nyugdíjas kártyával?
Mivel a hideg élelmiszer vásárlásának lehetősége egy külön jogszabályi passzus volt a SZÉP-kártya rendeletben, annak májusi hatályon kívül helyezésével ez a lehetőség megszűnt. Ez tette lehetővé azt is, hogy az élelmiszerboltok mellett a pékségekben, a zöldségeseknél és a henteseknél is elfogadják a kártyát.
Ahhoz, hogy a nyugdíjasok a számukra bevezetendő kártyával ismét tudjanak élelmiszert vásárolni, a kormánynak vagy módosítania kell a meglévő szabályozást, vagy egy teljesen új, célzott törvényt kell alkotnia a nyugdíjas juttatásra.
Ugyanakkor a korábbi átmeneti időszakban sem lehetett a kártyával akármit venni: az alkoholos italok és a dohánytermékek például tiltólistán voltak. Ha a kormány úgy dönt, hogy a nyugdíjas SZÉP-kártya felhasználhatóvá válik élelmiszerboltokban is, valószínűleg hasonló korlátozásokra akkor is számítani kell.
Mindeközben egy idősügyi törvény megalkotásáról tárgyalna a kormány illetékesével a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). A szervezet közleménye szerint elvárja az új kormánytól, hogy mielőbb kezdjen érdemi tárgyalásokat az érintettekkel az idősügyi törvény megalkotásáról, a nyugdíjrendszer korszerűsítéséről, valamint egy integrált egészségügyi és szociális rendszer (ISZER) kiépítéséről.