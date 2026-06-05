Noha a munkavállalói SZÉP-kártya (Széchenyi Pihenőkártya) alapvető célja a belföldi turizmus és rekreáció ösztönzése, a Tisza Párt jelenleg is elérhető programja szerint a nyugdíjas SZÉP-kártyán lévő pénzt élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre is lehetne majd fordítani.

Nyugdíjas SZÉP-kártya: mutatjuk mikortól, mennyi pénz érkezhet, és mire lehet költeni (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Mennyi pénzzel jár majd a nyugdíjas SZÉP-kártya?

Magyar Péter egy korábbi RTL-interjúban beszélt arról, hogy a támogatás akár már a negyedik negyedévben, azaz már idén ősztől elindulhat, ugyanakkor a pontos konstrukció még a költségvetési helyzettől és a gazdasági kilátásoktól függ. Az eddig információk alapján a támogatás összege a nyugdíj mértékétől függene.

A tervek szerint a juttatás a következőképpen alakulna:

250.000 forint alatti nyugdíj esetén havi 16.667 forint juttatás járna a SZÉP-kártyára

250.000–500.000 forint közötti nyugdíj esetén havi 8.333 forint juttatás járna a SZÉP-kártyára

500.000 forint feletti nyugdíj esetén nem járna a juttatás.

Vagyis minél kisebb a nyugdíja valakinek, annál nagyobb összeget kapna SZÉP-kártyára- írja a money.hu.

Magyar Péter miniszterelnök nyilatkozata szerint, van olyan elgondolás is, ami szerint a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig. Illetve elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas SZÉP-kártyákra 50–50 ezer forintot.

Az Országos Nyugdíjas Parlement Egyesület szerint

mintegy 1,3 millió nyugdíjas van ma Magyarországon, akiknek kevesebb a havi nyugdíja, mint 250 ezer forint, vagyis ennyien kaphatják meg a 200 ezer forintos SZÉP-kártya juttatást.

míg a Tisza párt számítása szerint a nyugdíjasok 97 százaléka (az 500 ezer forint alatti nyugdíjúak összesen) megkapná a nyugdíjas SZÉP-kártyát.

Bármilyen élelmiszert lehet majd venni a nyugdíjas kártyával?

Mivel a hideg élelmiszer vásárlásának lehetősége egy külön jogszabályi passzus volt a SZÉP-kártya rendeletben, annak májusi hatályon kívül helyezésével ez a lehetőség megszűnt. Ez tette lehetővé azt is, hogy az élelmiszerboltok mellett a pékségekben, a zöldségeseknél és a henteseknél is elfogadják a kártyát.

Ahhoz, hogy a nyugdíjasok a számukra bevezetendő kártyával ismét tudjanak élelmiszert vásárolni, a kormánynak vagy módosítania kell a meglévő szabályozást, vagy egy teljesen új, célzott törvényt kell alkotnia a nyugdíjas juttatásra.

Ugyanakkor a korábbi átmeneti időszakban sem lehetett a kártyával akármit venni: az alkoholos italok és a dohánytermékek például tiltólistán voltak. Ha a kormány úgy dönt, hogy a nyugdíjas SZÉP-kártya felhasználhatóvá válik élelmiszerboltokban is, valószínűleg hasonló korlátozásokra akkor is számítani kell.