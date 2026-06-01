Éjszakai szesztilalmat vezettek be ebben az európai fővárosban

Varsó egyre népszerűbb úti célpont, egyre több hazai utazó látogat a lengyel fővárosba, ezért nem árt tudni: júniustól este 10 után szesztilalom lépett életbe, tilos alkoholt kereskedelmi forgalomban árusítani.
Így néz ki a szesztilalom
A varsói önkormányzat döntése értelmében június 1-től
este 10 óra és reggel 6 óra között nem lehet alkoholt vásárolni a lengyel főváros üzleteiben, kioszkjaiban és benzinkútjain.
„Nem vagyok a korlátozások híve, de az évek óta tartó vita után meggyőződtem arról, hogy ennek pozitív hatása lehet a városra” – mondta Rafał Trzaskowski varsói polgármester a Euronews-nak. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a döntést megelőzte egy kísérleti program a Śródmieście és a Praga-Północ kerületekben. Az önkormányzati rendészet és a rendőrség adatai szerint ezekben a városrészekben jelentősen csökkent az éjszakai beavatkozások száma.
A korlátozás célja az úgynevezett „alkoholturizmus” visszaszorítása is, vagyis annak a jelenségnek a megfékezése, amikor az emberek éjjel a várost járják a nonstop nyitva tartó alkoholeladó helyeket keresve.
Érdemes tudni, hogy a szabály nem vonatkozik:
- a bárokra,
- éttermekre,
- szórakozóhelyekre,
- hotelekre,
- valamint a varsói Chopin repülőtér duty free üzleteire.
A lakosság többsége a tilalom mellett van
A varsóiak többsége támogatja az éjszakai alkoholtilalmat. A 2024-ben tartott társadalmi egyeztetésen közel 9000 ember vett részt, közülük 81 százalék támogatta a szabályozás bevezetését. A támogatók 97 százaléka szerint a tilalomnak az egész városra ki kell terjednie, nem csak bizonyos kerületekre.
Az utcán megkérdezett lakosok többsége szerint az alkoholárusítás korlátozása javíthatja a közbiztonságot és az életminőséget. Sokkal nyugodtabb lesz minden – mondta egy idősebb nő. Többen arra emlékeztettek, hogy korábban már léteztek hasonló korlátozások Lengyelországban. A kommunista időszakban például 1982 őszén vezették be azt a szabályt, amely szerint délután 1 óra előtt nem lehetett alkoholt vásárolni. Ezt végül 1990 novemberében törölték el.
„Régen délután 1 és este 10 óra között árultak alkoholt, és mindenki elégedett volt. Szerintem ez nagyon jó ötlet” – mondta egy idős varsói lakos. Mások külföldi példákra hivatkoztak.
Szerintem biztonságosabb lesz. A férjemmel gyakran járunk Svédországba, ott jól működik ez a rendszer, és szerintem itt is ideje volt bevezetni
– nyilatkozta egy fiatal nő.
A fiatalok kevésbé lelkesek
Nem mindenki támogatja azonban az új szabályokat. A legkritikusabbak a fiatalabb lakosok, akik szerint a tilalom megnehezítheti a nyári esti közösségi programokat, miközben az emberek kénytelenek lesznek a drágább bárokban és éttermekben fogyasztani.
A beszélgetések során felmerült az illegális alkoholeladás veszélye is. A tilalommal mindig együtt jár valamiféle feketepiac. Mindig akad valaki, aki az ablakból árulja a palackokat. Ugyanakkor támogatom a korlátozást, mert biztosan kevesebb lesz a balhé és a rendbontás – nyilatkozta egy nyugdíjas.
A lakosokat arról is megkérdezték, hogy be kellene-e tiltani az alkoholfogyasztást a Visztula-parti sétányokon. Jelenleg ez kivételt jelent a közterületi alkoholfogyasztás általános tilalma alól, amely 2018. március 9. óta van érvényben Lengyelországban. A legtöbben ellenzik az újabb szigorítást. Mások szerint nem maga az alkohol a probléma, hanem a kulturálatlan viselkedés.
Szigorú büntetés vár a szabályszegőkre
A varsói rendőrség megerősítette, hogy a kísérleti programban részt vevő kerületekben valóban csökkent az éjszakai rendőri intézkedések száma. Arra is figyelmeztettek, hogy az alkoholellenes törvény megsértése komoly következményekkel járhat az üzletek számára, beleértve az alkoholárusítási engedély visszavonását is.
Az új szabályok június elején léptek hatályba, és csak a következő hónapokban derül ki, hogy az éjszakai alkoholeladás korlátozása valóban nyugodtabbá és biztonságosabbá teszi-e Varsót.