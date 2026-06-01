Éjszakai szesztilalmat vezettek be ebben az európai fővárosban

Varsó egyre népszerűbb úti célpont, egyre több hazai utazó látogat a lengyel fővárosba, ezért nem árt tudni: júniustól este 10 után szesztilalom lépett életbe, tilos alkoholt kereskedelmi forgalomban árusítani.

Hajnali utcakép a szesztilalom előttről / Fotó: Euronews/Pawel-Glogowsk

Így néz ki a szesztilalom

A varsói önkormányzat döntése értelmében június 1-től

este 10 óra és reggel 6 óra között nem lehet alkoholt vásárolni a lengyel főváros üzleteiben, kioszkjaiban és benzinkútjain.

„Nem vagyok a korlátozások híve, de az évek óta tartó vita után meggyőződtem arról, hogy ennek pozitív hatása lehet a városra” – mondta Rafał Trzaskowski varsói polgármester a Euronews-nak. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a döntést megelőzte egy kísérleti program a Śródmieście és a Praga-Północ kerületekben. Az önkormányzati rendészet és a rendőrség adatai szerint ezekben a városrészekben jelentősen csökkent az éjszakai beavatkozások száma.

A korlátozás célja az úgynevezett „alkoholturizmus” visszaszorítása is, vagyis annak a jelenségnek a megfékezése, amikor az emberek éjjel a várost járják a nonstop nyitva tartó alkoholeladó helyeket keresve.

Érdemes tudni, hogy a szabály nem vonatkozik:

a bárokra,

éttermekre,

szórakozóhelyekre,

hotelekre,

valamint a varsói Chopin repülőtér duty free üzleteire.

A lakosság többsége a tilalom mellett van

A varsóiak többsége támogatja az éjszakai alkoholtilalmat. A 2024-ben tartott társadalmi egyeztetésen közel 9000 ember vett részt, közülük 81 százalék támogatta a szabályozás bevezetését. A támogatók 97 százaléka szerint a tilalomnak az egész városra ki kell terjednie, nem csak bizonyos kerületekre.

Az utcán megkérdezett lakosok többsége szerint az alkoholárusítás korlátozása javíthatja a közbiztonságot és az életminőséget. Sokkal nyugodtabb lesz minden – mondta egy idősebb nő. Többen arra emlékeztettek, hogy korábban már léteztek hasonló korlátozások Lengyelországban. A kommunista időszakban például 1982 őszén vezették be azt a szabályt, amely szerint délután 1 óra előtt nem lehetett alkoholt vásárolni. Ezt végül 1990 novemberében törölték el.