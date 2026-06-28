Ferihegy lehet a közép-európai szupervasút egyik legfontosabb állomása

Jelentős fejlesztések kezdődhetnek a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahol új utak, közművek, terminálok és kiszolgáló létesítmények tervezése is elindult. A beruházások azonban nemcsak a repülőtér működését javíthatják, hanem egy nagyszabású nemzetközi közlekedési projekt alapját is megteremthetik. A tervek szerint a jövőben a Budapest–Bécs–Pozsony–Prága–Varsó nagysebességű szupervasút egyik fontos csomópontja lehetne Ferihegy – írja a Világgazdaság.
A korábbi megvalósíthatósági tanulmányok alapján a reptér közvetlen kapcsolatot kapna a nagysebességű vasúthálózattal, amely alapjaiban változtathatná meg a közép-európai utazást.
A Budapest Airport egy 48 hónapra szóló tervezési keretmegállapodást kötött, amely az épületfejlesztések mellett a teljes repülőtéri infrastruktúra átalakítását is magában foglalja. A fejlesztések során új terminálok, nagyobb parkolók, korszerűbb közművek és kibővített úthálózat is készülhet.
A reptér jelenlegi közműhálózata is jelentős korszerűsítés előtt áll. Több mint 20 kilométer ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint több mint 100 kilométer elektromos rendszert újíthatnak meg a következő években.
Szupervasút épülhet Ferihegyhez
Közben már a repülőtérhez vezető út teljes átépítésére is kivitelezőt keresnek. A projekt részeként új felüljáró, mintegy ezer férőhelyes parkoló és több mint 53 ezer négyzetméternyi új úthálózat épülhet.
A szupervasút terve szerint a vonatok akár 250–320 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnének. A fejlesztés révén Budapestről Bécs két órán belül, Pozsony pedig akár másfél óra alatt elérhetővé válhatna vasúton. Prága körülbelül három és fél órára, Varsó pedig nagyjából öt és fél órára kerülne Budapesttől.
A tervek szerint nemcsak a nemzetközi járatok használhatnák az új hálózatot. Több dunántúli InterCity-vonat is csatlakozhatna a nagysebességű pályához, így például Győr, Sopron, Veszprém, Szombathely vagy akár a Balaton térségéből is gyorsabban lehetne eljutni a repülőtérre.
Hatalmas változás jön Budapest közlekedésében júliustól
Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az új éjszakai hálózat a napközben megszokotthoz jobban igazodik, nagyobb lefedettséget nyújt, gyorsabb, kerülők nélküli eljutást kínál, és a főváros minden kerületét, valamint számos környékbeli települést is érinti. A bevezetés időszakában, így például július 1-jéről 2-ára virradó éjjel számos megállóban a BKK munkatársai könnyítik majd meg az éjszakai utazást és eligazodást.
Meglepő hírek terjednek az idei csúcstelefonok kameráiról
Az idei csúcstelefonok kameráiról szóló pletykák szerint az iPhone 18 Pro különösen nagy előrelépést hoz majd a fotózás terén, és egy új kiszivárgott információ szerint a fő kamera lesz az idei év egyik legfontosabb újdonsága. Az idei évre vonatkozóan a Bloomberg újságírója, Mark Gurman már korábban is utalt a várható jelentős fejlesztésekre. Nemrégiben kijelentette, hogy az iPhone 18 Pro „a sorozat történetének egyik legnagyobb kamerahardver-fejlesztését” fogja hozni. Eddig nem lehetett tudni, mi az, ami alátámaszt egy ilyen nagy horderejű állítást.