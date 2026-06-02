Nyári táborok egykor és ma – vidám életképek a múlt századi táborozókról

A 2026-os tanévben a nyári szünet június 20-án kezdődik, és tíz héten át tart, így ezt az időszakot kell a dolgozó szülőknek valamilyen formában megoldaniuk. Manapság szerencsére rendkívül széles a nyári táborok kínálata, a gyerekek több száz különböző tematikából választhatnak. Nem volt ez azonban mindig így: noha a rendszerváltás előtt is gyakoriak voltak a nyári táborok, lényegében mindegyikük célja a tömeges nyaraltatás mellett a kommunista ideológia tanítása volt. Bár kétségtelen, hogy a résztvevő gyerekek számára ezekben a táborokban is sok barátságot, szerelmet és élményt hozott az eltöltött időszak.
Érdekes átalakulás: 100 év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker, az alkalmazásfejlesztő és TikTok-táborok léptek
A nyári táborok története körülbelül 160 éves, még a 19. századi Egyesült Államokra nyúlik vissza, ahol az iparosodás és az erősödő urbanizáció teljesen megváltoztatta a gyerekek életét. A cél kezdetetben az volt, hogy a gyerekek újra kapcsolatba kerüljenek a természettel, a későbbiekben azonban, néhol a politika is jócskán átitatta a programot.
Magyarországon a rendszerváltás előtt a fiatalok lényegében csak az úttörő-vagy az építőtáborokban nyaralhattak, addig mára a tematikát tekintve már hatalmas a kínálat:
- bróker,
- gyermek-kutya kommunikációs,
- robotika,
- lovas,
- művészeti kaland-,
- játszóházi, állatkerti
- alkalmazásfejlesztő
- vagy éppen TikTok-tábor is foglalható.
Emellett továbbra is népszerűek az idegen nyelvi programok.
Idén egy egyhetes napközis tábor átlagosan hatvanezer forintba kerül, míg egy bentlakásos turnus ára jellemzően százezer forint körül alakul.
A piacon ugyanakkor jelentős a szórás: a a Táborfigyelő adatai szerint már nem ritkák a százhatvanezer forintos ajánlatok sem. Szerencsére egyre több táborszervező teszi lehetővé a részletfizetést, amely sok családnak jelent könnyebbséget.
Harsonaszóra ébredtek a kispajtások az egykori úttörőtáborokban
Habár az 1950-es évektől rendszeresen megrendezett úttörőtáborok programjaiból nem hiányozhatott a kommunista ideológiára nevelés, nem biztos, hogy a gyerekek ebből sokat érzékeltek, hiszen a nap nagyobb részében leginkább sportoltak, fürödtek, számháborúztak vagy épp sorversenyeken vettek részt.
Az ötvenes években még sokszor katonai sátrakban szállásolták el a gyerekeket, később azonban már a pártnak, a nagy állami cégeknek, és még maguknak a budapesti kerületeknek is volt saját úttörőtábora, ahol a náluk dolgozó munkások gyerekeit nyaraltatták. Balatonszárszón, Lellén, Széplakon, Alsóőrsön, Csillebércen és a legrangosabbnak számító, 1969-1975 között felépült zánkai táborban ezrével üdültek a korabeli ifjak.
A szocialista időkben az építőtáborok szintén fontos részét képezték a Kádár-rendszer ifjúságpolitikájának
Fiatalok százezrei dolgoztak ezekben a táborokban, kezdetben olyan projekteken, mint például a Hanság lecsapolása vagy az autópálya-építés. Azonban idővel ezek a beruházások csökkentek, és főleg mezőgazdasági vagy konzervgyári munkára várták a résztvevőket. De nem csak munka zajlott, az építőtáborokban a fiatalok számos programon vettek részt, a brigádversenyektől kezdve a tréfás vetélkedőkig. Így sokaknak életre szóló emléke lett a közösségi munkával és szórakozással eltöltött idő.