Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb lemondás! Távozik a népszerű közéleti szereplő

Sport

Mindenki Szoboszlai Dominik ruháján röhög – mutatjuk a legjobb mémeket

tábor

Nyári táborok egykor és ma – vidám életképek a múlt századi táborozókról

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A tanév végéhez közeledve sok szülő számára válik aktuálissá a kérdés: hogyan oldják meg gyermekeik napközbeni elfoglaltságát és felügyeletét a hosszú vakáció idején. A nyári tábor már több mint százötven éve népszerű megoldás a gyermekek elhelyezésére, noha a tematika azóta alaposan átalakult. Galériás összeállításunkban izgalmas életképeket gyűjtöttünk össze a rendszerváltás előtti gyermek-és ifjúsági táborok mindennapjaiból.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tábortáborozótáborozók

A 2026-os tanévben a nyári szünet június 20-án kezdődik, és tíz héten át tart, így ezt az időszakot kell a dolgozó szülőknek valamilyen formában megoldaniuk. Manapság szerencsére rendkívül széles a nyári táborok kínálata, a gyerekek több száz különböző tematikából választhatnak. Nem volt ez azonban mindig így: noha a rendszerváltás előtt is gyakoriak voltak a nyári táborok, lényegében mindegyikük célja a tömeges nyaraltatás mellett a kommunista ideológia tanítása volt. Bár kétségtelen, hogy a résztvevő gyerekek számára ezekben a táborokban is sok barátságot, szerelmet és élményt hozott az eltöltött időszak.

100 év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker, az alkalmazásfejlesztő és TikTok-táborok léptek. 1968 – Diósjenő
100 év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker, az alkalmazásfejlesztő és TikTok-táborok léptek. 1968 – Diósjenő
Fotó: Fortepan / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény

Érdekes átalakulás: 100 év alatt az úttörőtáborok helyébe a bróker, az alkalmazásfejlesztő és TikTok-táborok léptek

A nyári táborok története körülbelül 160 éves, még a 19. századi Egyesült Államokra nyúlik vissza, ahol az iparosodás és az erősödő urbanizáció teljesen megváltoztatta a gyerekek életét. A cél kezdetetben az volt, hogy a gyerekek újra kapcsolatba kerüljenek a természettel, a későbbiekben azonban, néhol a politika is jócskán átitatta a programot.

Kattintson a galériára, hogy lássa az izgalmas életképeket a rendszerváltás előtti gyermek-és ifjúsági táborok mindennapjaiból!

Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Úttörőtábor, cserkésztábor, építőtábor
Galéria: Nyári táborok a huszadik században
1/21
1930

Magyarországon a rendszerváltás előtt a fiatalok lényegében csak az úttörő-vagy az építőtáborokban nyaralhattak, addig mára a tematikát tekintve már hatalmas a kínálat:

  • bróker,
  • gyermek-kutya kommunikációs,
  • robotika,
  • lovas,
  • művészeti kaland-,
  • játszóházi, állatkerti
  • alkalmazásfejlesztő
  • vagy éppen TikTok-tábor is foglalható.

Emellett továbbra is népszerűek az idegen nyelvi programok. 

Idén egy egyhetes napközis tábor átlagosan hatvanezer forintba kerül, míg egy bentlakásos turnus ára jellemzően százezer forint körül alakul.

A piacon ugyanakkor jelentős a szórás: a a Táborfigyelő adatai szerint már nem ritkák a százhatvanezer forintos ajánlatok sem. Szerencsére egyre több táborszervező teszi lehetővé a részletfizetést, amely sok családnak jelent könnyebbséget.

Harsonaszóra ébredtek a kispajtások az egykori úttörőtáborokban

Habár az 1950-es évektől rendszeresen megrendezett úttörőtáborok programjaiból nem hiányozhatott a kommunista ideológiára nevelés, nem biztos, hogy a gyerekek ebből sokat érzékeltek, hiszen a nap nagyobb részében leginkább sportoltak, fürödtek, számháborúztak vagy épp sorversenyeken vettek részt. 

Az ötvenes években még sokszor katonai sátrakban szállásolták el a gyerekeket, később azonban már a pártnak, a nagy állami cégeknek, és még maguknak a budapesti kerületeknek is volt saját úttörőtábora, ahol a náluk dolgozó munkások gyerekeit nyaraltatták. Balatonszárszón, Lellén, Széplakon, Alsóőrsön, Csillebércen és a legrangosabbnak számító, 1969-1975 között felépült zánkai táborban ezrével üdültek a korabeli ifjak. 

A szocialista időkben az építőtáborok szintén fontos részét képezték a Kádár-rendszer ifjúságpolitikájának 

Fiatalok százezrei dolgoztak ezekben a táborokban, kezdetben olyan projekteken, mint például a Hanság lecsapolása vagy az autópálya-építés. Azonban idővel ezek a beruházások csökkentek, és főleg mezőgazdasági vagy konzervgyári munkára várták a résztvevőket. De nem csak munka zajlott, az építőtáborokban a fiatalok számos programon vettek részt, a brigádversenyektől kezdve a tréfás vetélkedőkig. Így sokaknak életre szóló emléke lett a közösségi munkával és szórakozással eltöltött idő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!