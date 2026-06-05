Ez a nagy töltőállomás-szemle: megnéztük, mi igaz a hiedelmekből a környező országokban való tankolásról

Magyarországon jelenleg a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek továbbra is védett árakon tankolhatnak a töltőállomásokon, ami 95-ös benzin esetén legfeljebb 595 forintot, gázolaj esetén legfeljebb 615 forintot jelenthet literenként. A különbség mindkét üzemanyag-típusnál jelenleg szinte azonos a (csütörtöki) átlagárhoz képest, ami benzinnél 646 forint, gázolajnál 665 forint. Nézzük meg, olcsóbban vagy drágábban tankolhatunk-e a környező országokban, mint Magyarorországon!

Töltőállomáson a szomszédos országokban: erre kell most készülni (illusztráció)

Fotó: 123RF

Nem mindegy, melyik országban gurulunk be töltőállomásra

Előre bocsátjuk a választ: országtól függ, mennyire mélyen kell a pénztárcánkba nyúlni, ha a nyolc szomszédos ország valamelyikébe látogatunk el (ebbe a körbe értve tehát az árvizsgálat miatt Ukrajnát is, ami a háborús helyzet viszont nem tekinthető nyaralási úticélnak). Ha rövidebben akarunk válaszolni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy Magyarország a középmezőnyben, illetve a középmezőnynél egy kicsit magasabban tartozókodik az olcsóság alapján összeállított listán.

A következő táblázatban az elmúlt napok átlagárait gyűjtöttük össze, abból a megfontolásból, hogy ne egyetlen nap, hanem egy rövidebb időszak képezze az összehasonlítás alapját, hiszen például egy horvátországi nyaralás jellemzően néhány napos, esetleg egy-két hetes időtartamra legalább szól. A táblázatot követően fontos kiegészítéseket teszünk az árak kontextusához, értelmezéséhez, legfőképp annak kapcsán, más országok alkalmaznak-e hatósági árakat.

Ország Átlagos árfolyam 95-ös benzin (helyi pénznemben) 95-ös benzin (Ft) Dízel (helyi pénznemben) Dízel (Ft) Magyarország - 595 Ft 595 Ft 615 Ft 615 Ft Ausztria* 1 EUR = 354,19 Ft 1,80 €/l 637 Ft 1,91 €/l 677 Ft Szlovákia 1 EUR = 354,19 Ft 1,80 €/l 638 Ft 1,72 €/l 609 Ft Szlovénia 1 EUR = 354,19 Ft 1,69 €/l 599 Ft 1,75 €/l 620 Ft Horvátország* 1 EUR = 354,19 Ft 1,70 €/l 602 Ft 1,85 €/l 655 Ft Románia 1 RON ≈ 68,4 Ft 10,0 RON/l 684 Ft 10,3 RON/l 705 Ft Szerbia 1 RSD ≈ 3,06 Ft 196 RSD/l 597,77 Ft 222 RSD/l 672,32 Ft Ukrajna 1 UAH ≈ 8,3 Ft** 67 UAH/l 556 Ft 71 UAH/l 589 Ft

*Az árak autópályákon, illetve az egyes töltőállomások hálózatától függően a táblázatban szereplő országos átlagoktól eltérhetnek (főleg Ausztriában és Horvátországban tapasztalható jelentős szórás az autópályák mentén).

**Az ukrán hrivnya árfolyama a vizsgált időszakban 8-9 Ft között mozgott, ezért az ukrán értékek közelítő számítások; az ukrán árak régiónként jelentősen eltérőek lehetnek.

A fenti táblázat adatai alapján (melyek tehát egy hetes periódus átlagárai) az látható, hogy Magyarországon a korábban bevezetett intézkedések és piaci mozgások hatására a hazai árak a szomszédos országok átlagához képest mérsékeltebbek, a dízel kifejezetten olcsóbb a legtöbb nyugati és déli szomszédos országhoz képest – fontos hangsúlyozni, hogy ez a kijelentés még a jelenlegi piaci árak viszonylatában nézve is megállná a helyét, nem pusztán a védett árakhoz képest. A gázolaj tekintetében Szlovénia is pénztárcabarát, de Románia, Szerbia és Ausztria kifejezetten drága a dízel szempontjából (sőt, az iráni háború után nagyjából egy hónappal Ausztriában 700 forint fölé is benézett a benzin ára).