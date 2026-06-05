Ez a nagy töltőállomás-szemle: megnéztük, mi igaz a hiedelmekből a környező országokban való tankolásról

Magyarországon jelenleg a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek továbbra is védett árakon tankolhatnak a töltőállomásokon, ami 95-ös benzin esetén legfeljebb 595 forintot, gázolaj esetén legfeljebb 615 forintot jelenthet literenként. A különbség mindkét üzemanyag-típusnál jelenleg szinte azonos a (csütörtöki) átlagárhoz képest, ami benzinnél 646 forint, gázolajnál 665 forint. Nézzük meg, olcsóbban vagy drágábban tankolhatunk-e a környező országokban, mint Magyarorországon!
Nem mindegy, melyik országban gurulunk be töltőállomásra
Előre bocsátjuk a választ: országtól függ, mennyire mélyen kell a pénztárcánkba nyúlni, ha a nyolc szomszédos ország valamelyikébe látogatunk el (ebbe a körbe értve tehát az árvizsgálat miatt Ukrajnát is, ami a háborús helyzet viszont nem tekinthető nyaralási úticélnak). Ha rövidebben akarunk válaszolni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy Magyarország a középmezőnyben, illetve a középmezőnynél egy kicsit magasabban tartozókodik az olcsóság alapján összeállított listán.
A következő táblázatban az elmúlt napok átlagárait gyűjtöttük össze, abból a megfontolásból, hogy ne egyetlen nap, hanem egy rövidebb időszak képezze az összehasonlítás alapját, hiszen például egy horvátországi nyaralás jellemzően néhány napos, esetleg egy-két hetes időtartamra legalább szól. A táblázatot követően fontos kiegészítéseket teszünk az árak kontextusához, értelmezéséhez, legfőképp annak kapcsán, más országok alkalmaznak-e hatósági árakat.
|Ország
|Átlagos árfolyam
|95-ös benzin (helyi pénznemben)
|95-ös benzin (Ft)
|Dízel (helyi pénznemben)
|Dízel (Ft)
|Magyarország
|-
|595 Ft
|595 Ft
|615 Ft
|615 Ft
|Ausztria*
|1 EUR = 354,19 Ft
|1,80 €/l
|637 Ft
|1,91 €/l
|677 Ft
|Szlovákia
|1 EUR = 354,19 Ft
|1,80 €/l
|638 Ft
|1,72 €/l
|609 Ft
|Szlovénia
|1 EUR = 354,19 Ft
|1,69 €/l
|599 Ft
|1,75 €/l
|620 Ft
|Horvátország*
|1 EUR = 354,19 Ft
|1,70 €/l
|602 Ft
|1,85 €/l
|655 Ft
|Románia
|1 RON ≈ 68,4 Ft
|10,0 RON/l
|684 Ft
|10,3 RON/l
|705 Ft
|Szerbia
|1 RSD ≈ 3,06 Ft
|196 RSD/l
|597,77 Ft
|222 RSD/l
|672,32 Ft
|Ukrajna
|1 UAH ≈ 8,3 Ft**
|67 UAH/l
|556 Ft
|71 UAH/l
|589 Ft
*Az árak autópályákon, illetve az egyes töltőállomások hálózatától függően a táblázatban szereplő országos átlagoktól eltérhetnek (főleg Ausztriában és Horvátországban tapasztalható jelentős szórás az autópályák mentén).
**Az ukrán hrivnya árfolyama a vizsgált időszakban 8-9 Ft között mozgott, ezért az ukrán értékek közelítő számítások; az ukrán árak régiónként jelentősen eltérőek lehetnek.
A fenti táblázat adatai alapján (melyek tehát egy hetes periódus átlagárai) az látható, hogy Magyarországon a korábban bevezetett intézkedések és piaci mozgások hatására a hazai árak a szomszédos országok átlagához képest mérsékeltebbek, a dízel kifejezetten olcsóbb a legtöbb nyugati és déli szomszédos országhoz képest – fontos hangsúlyozni, hogy ez a kijelentés még a jelenlegi piaci árak viszonylatában nézve is megállná a helyét, nem pusztán a védett árakhoz képest. A gázolaj tekintetében Szlovénia is pénztárcabarát, de Románia, Szerbia és Ausztria kifejezetten drága a dízel szempontjából (sőt, az iráni háború után nagyjából egy hónappal Ausztriában 700 forint fölé is benézett a benzin ára).
Érdemes azt is megemlíteni, hogy Szlovéniában nagyjából a magyar védett árakkal azonos szinten lehet tankolni. Ez ugyanakkor annak köszönhető, hogy
Szlovéniában egy ideje bizonyos időszakokban és bizonyos töltőállomás-típusoknál maximalizálják az üzemanyagok árát, ami nem azonos, mint a magyar szabályozásnál látható árplafon, hanem egy ennél enyhébb beavatkozás a piaci folyamatokba.
Némileg hasonló a helyzet Horvátországban, ahol viszont nem regionális vagy típushoz, hanem időszakhoz kötöt beavatkozás figyelhető meg az árakban, amely szempont különösen a horvát nyaralást tervező vagy már meg is kezdő magyarok számára különösen érdekes lehet. Miként megírtuk, a horvát kormány 2026 március eleje óta hatósági ársapkát alkalmaz az üzemanyagokra (eddig: dízel: 1,55 € /l, benzin: 1,50 € /l), bár az autópályák menti kutak számára akkor is engedélyezték, hogy ezeknél némileg drágábban adják az üzemanyagot. Az ársapkát
- átmenetinek szánták,
- június 2-ig volt először érvényben, de azt a várakozásoknak megfelelően az iráni válság elhúzódása miatt meghosszabbították.
Jelenleg a 95-ös benzinre és dízelre 1,61 € / l a hatóságilag meghatározott maximális, ami a horvát kormány közlése alapján
június 3-tól 2026. június 15-ig biztosan érvényben marad (353,77 forintos árfolyammal számolva 569,58 forintot kapunk, azaz a dízel némileg olcsóbb Horvátországban árplafonnal, mint Magyarországon).
Ezek a hatósági árak autópálya melletti benzinkutakra nem érvényesek, az autópályákon néhány eurócenttel magasabb árakkal lehet találkozni (és a rendelkezés frissessége miatt a fenti táblázat átlagárainál sem vettük figyelembe az új maximalizált horvát árakat). Érdemes megemlíteni, hogy Horvátországban jogszabályi rendelkezés szab korlátot az árszabályozás időtartamának (90 napban maximalizálva azt), ezért a zágrábi kormány most kéthetes ciklusokra tekintve dönt a szabályozás fenntartásáról vagy törléséről.
A környező országokra tekintve az eddigiek mellett érdemes Szerbiára kitérni. Szerbia jelenleg nem EU-tag, így a kormány némileg nagyobb mozgástérrel nyúlhat bele az árakba és a szabályozás egyéb kérdéseibe. Szerbia kifejezetten rövid ciklusokra szabta a reagálási időszakokat: a szabályozás szerint a maximális üzemanyagárakat a szerbiai átlagos nagykereskedelmi ár alapján határozzák meg, amelyet literenként fix árréssel növelnek.
A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium
minden pénteken kiszámítja az átlagos nagykereskedelmi árakat, míg a Bel- és Külkereskedelmi Minisztérium ez alapján határozza meg és teszi közzé a legmagasabb kiskereskedelmi árakat azon a napon 15 órakor.
Például a múlt hét pénteken közzétett árak alapján a dízel 3 dínáttal olcsóbb (222 dínár) lett a kutakon, mint az előző héten, míg a benzon ugyanennyivel drágult. Ezeket az árakat azonban most június 5-én új árak váltják fel.
Nem csak az üzemanyagáron múlik a tankolás forintban kifejezett összege
Összességében tehát látható, hogy Magyarországnak a védett áraknak köszönhetően nincs miért szégyenkeznie az üzemanyagárak kapcsán, sőt, a szomszédos országok kapcsán imént végzett rövid áttekintésünk arra is rámutat, hogy hasonló árakkal főként azokban az országokban találkozni, ahol valamilyen beavatkozás történt az iráni háború nyomán szélsőséges kilengéseket produkáló piaci folyamatokba.
Hosszabb távra visszatekintve (nagyjából március végéig) azt látjuk, hogy a kezdeti ársokkot felváltotta némi konszolidáció: az árak ugyan továbbra is magasabbak, mint a válság kitörése előtt, de a védett vagy hatóságilag mesterségesen beállított árak (lásd. az iménti gyűjtést) és az aktuális piaci árak között nincs jelentős összegszerű különbség. Ebben azonban nagyon hamar újabb változások lehetnek.
Mivel az iráni konfliktus lezárása egyelőre csak a politikai kommunikáció szintjén jelenik meg, mintsem megvalósult állapotként, az is elképzelhető, hogy a készletek apadásával vagy újabb eszkalációval ismét nagyobb tempóra kapcsol az áremelkedés.
S végezetül érdemes megemlíteni, hogy amikor a szomszédos országok valamelyikébe autóval készülve arról tájékozódunk, hogy mennyi az aktuális ára a járművünkbe szükséges üzemanyag típusnak (a horvát és a szlovén szabályozás állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkozik, így a külföldi rendszámú autókat sem terheli pluszköltség), akkor forintban kifejezett költségeinket nem csak az aktuális ár fogja befolyásolni.
Hanem például az is, készpénzben fizetünk-e a kúton, és ahhoz milyen árfolyamon váltottunk például eurót, vagy ha bankkártyát használunk, melyik banknál milyen váltási árfolyamon rögzítik a banki rendszerek a tranzakciót.
Az árfolyamban való 2-3 forintos eltérés is akár szemmel látható különbséget (költségnövekedést) jelenthet például egy héten át tartó horvát autós országjárás végén).