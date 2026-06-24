Kiderült mi a feltétele annak, hogy a Tisza betartsa kampányígéretét

Kiderült mi kell ahhoz, hogy a Tisza-kormány betartsa az egyik régóta ígérgetett tervét. Magyar Péter már a kampány korai szakaszában elkezdte ígérgetni, hogy amennyiben az ő pártja nyeri a választást, akkor a zöldségek és gyümölcsök áfája azonnal 27-ről 5 százalékra csökken. Bár a győzelmet sikerült megszerezniük, az azonnali bevezetés ígéretét nem tartották be, hiszen láthatóan fontosabb a Tisza számára a politikai ellenfeleiket személyre szabott jogalkotással, – mint amilyen a lex Orbán volt – eltüntetni mint az, hogy a magyarok mennyit fizetnek az egészséges élelmiszerekért. Ráadásul ezek után most kiderült, hogy az áfacsökkentés még újabb feltételhez is akarják kötni.
Egyelőre a költségvetésen múlik az ígéret sorsa
–mondta el az áfacsökkentés tervével kapcsolatban Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára a Világgazdaságnak. Az államtitkár jelezte: előbb a költségvetés helyzetét kell áttekinteni. A szakmai szervezetek gyors intézkedést vártak, mert szerintük a hazai termelők egyre erősebb importnyomással és romló versenyfeltételekkel szembesülnek, az áfacsökkentés pedig jelentősen javíthatná versenyképességüket.
Bár az áfacsökkentés továbbra is szerepel a Tisza Párt programjában, azonban egyelőre nem lehet megmondani, hogy még 2026-ban megvalósulhat-e – mondta Molnár János. Az államtitkár szerint a kormány hat hete állt fel, ezért a munka csak most kezdődött meg. Elsőként azt tekintik át, milyen állapotban van a költségvetés, és mekkora mozgástér marad az év második felére.
A Pénzügyminisztérium augusztus végére tehet az asztalra egy költségvetési módosítót. Akkor derülhet ki, hogy beleférhet-e idén a megígért áfacsökkentés
– fogalmazott Molnár János. Hozzátette: a cél ettől függetlenül változatlanul az, hogy a kormány bevezesse a korábban megígért adómérséklést.
Lényeges ígéret volt, most mégis tétlenkednek
A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése a Tisza Párt kampányának egyik kiemelt üzenete volt, akkori terveik és ígéteik szerint a párt a kormányváltást követően azonnal 5 százalékra vitte volna le az érintett termékek jelenlegi, 27 százalékos általános forgalmi adóját. Azonban ez szerintük csak a kezdet lett volna, később az összes egészséges és alapvető élelmiszerre is kiterjesztették volna az alacsonyabb áfakulcsot, miközben a gyógyszerek áfamentessé tétele is a program része volt.
A várakozásokat az is erősítette, hogy Bóna Szabolcs agrárminiszter már az új Országgyűlés alakuló ülésének napján arról beszélt: első körben a zöldségek és gyümölcsök áfájához nyúlhat hozzá a kormány. Emiatt az ágazatban sokan arra számítottak, hogy akár már július 1-jétől életbe léphet a változás.
Ez azonban egyre kevésbé tűnt reálisnak,
most pedig az államtitkári válasz egyértelművé tette: az esetleges idei bevezetésről csak a nyár végén, a költségvetési felülvizsgálat után születhet döntés.
A termelők nem pusztán olcsóbb bolti árakat várnak
A szakmai szervezetek szerint az áfacsökkentés nem kizárólag fogyasztóvédelmi vagy inflációs kérdés. A lépéstől azt várják, hogy fehéredjen a piac, mérséklődjön a feketekereskedelem, és javuljon a magyar termelők versenyképessége. Az ágazati szereplők attól tartanak, hogy önmagában az áfakulcs mérséklése nem lenne elég. több termelői szervezet korábban azt javasolta, hogy az dócsökkentést szigorúbb NAV-ellenőrzésekkel, átláthatóbb árfigyeléssel és a túlzott kereskedelmi árrések korlátozásával együtt vezessék be. Ennek oka, hogy a termelők és a fogyasztók csak akkor profitálhatnak valóban a változásból, ha az alacsonyabb áfa nem egyszerűen a kereskedelmi láncoknál jelenik meg többletbevételként.
Az árrésstop kivezetése is szükséges lehet
A szakmai szervezetek a zöldség-gyümölcs áfájának csökkentését az árrésstop kivezetésével együtt tartották volna célszerűnek, különösen a paradicsom és a zöldpaprika piacán. Érvelésük szerint a két intézkedés összehangolása nélkül nehezebb biztosítani, hogy az adócsökkentés hatása valóban eljusson a termelőkhöz és a vásárlókhoz is.
Az államtitkári válasz alapján ugyanakkor a következő hetekben nem az áfakulcs változása, hanem a költségvetési helyzet felmérése kerülhet a középpontba.
A döntő pillanat augusztus végén jöhet el: akkor derülhet ki, hogy marad-e fedezet arra, hogy a kormány még az idén teljesítse egyik legfontosabb élelmiszer-politikai ígéretét.