Kiderült mi a feltétele annak, hogy a Tisza betartsa kampányígéretét

Kiderült mi kell ahhoz, hogy a Tisza-kormány betartsa az egyik régóta ígérgetett tervét. Magyar Péter már a kampány korai szakaszában elkezdte ígérgetni, hogy amennyiben az ő pártja nyeri a választást, akkor a zöldségek és gyümölcsök áfája azonnal 27-ről 5 százalékra csökken. Bár a győzelmet sikerült megszerezniük, az azonnali bevezetés ígéretét nem tartották be, hiszen láthatóan fontosabb a Tisza számára a politikai ellenfeleiket személyre szabott jogalkotással, – mint amilyen a lex Orbán volt – eltüntetni mint az, hogy a magyarok mennyit fizetnek az egészséges élelmiszerekért. Ráadásul ezek után most kiderült, hogy az áfacsökkentés még újabb feltételhez is akarják kötni.

Fotó: Pexels

Egyelőre a költségvetésen múlik az ígéret sorsa

–mondta el az áfacsökkentés tervével kapcsolatban Molnár János, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium államtitkára a Világgazdaságnak. Az államtitkár jelezte: előbb a költségvetés helyzetét kell áttekinteni. A szakmai szervezetek gyors intézkedést vártak, mert szerintük a hazai termelők egyre erősebb importnyomással és romló versenyfeltételekkel szembesülnek, az áfacsökkentés pedig jelentősen javíthatná versenyképességüket.

Bár az áfacsökkentés továbbra is szerepel a Tisza Párt programjában, azonban egyelőre nem lehet megmondani, hogy még 2026-ban megvalósulhat-e – mondta Molnár János. Az államtitkár szerint a kormány hat hete állt fel, ezért a munka csak most kezdődött meg. Elsőként azt tekintik át, milyen állapotban van a költségvetés, és mekkora mozgástér marad az év második felére.

A Pénzügyminisztérium augusztus végére tehet az asztalra egy költségvetési módosítót. Akkor derülhet ki, hogy beleférhet-e idén a megígért áfacsökkentés

– fogalmazott Molnár János. Hozzátette: a cél ettől függetlenül változatlanul az, hogy a kormány bevezesse a korábban megígért adómérséklést.