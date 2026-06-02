Már nem a Toyota a legértékesebb japán vállalat – de akkor melyik?

A technológiai részvények szárnyalásának köszönhetően a SoftBank Group megelőzte a Toyota Motort, ezzel Japán legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává vált. Az autógyártó óriás több mint 22 év után veszítette el az első helyet. A Toyota ugyanakkor továbbra is őrzi első helyét a világ legnagyobb autógyártóinak listáján.
A Tokiói Értéktőzsdén végbement átrendeződés igazi mérföldkő a japán vállalati szektorban: a SoftBank piaci kapitalizációja a hétfői kereskedés végére meghaladta a 48 ezer milliárd jent (mintegy 301 milliárd dollárt, azaz a nagyjából 91 200 milliárd forintot), miközben a Toyota piaci értéke kevéssel 46 ezer milliárd jen alatt állt meg – írja a Japan Today. A Toyota 2003 decembere óta őrizte megszakítás nélkül a piacvezető pozíciót, amikor az NTT Docomo távközlési vállalatot előzte meg. Most a technológiai, különösen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények erősödése taszította le a trónról.

A képen látható toronyépület a SoftBank székhelye Tokióban - a vállalat a legértékesebb japán tőzsdei cég lett, letaszítva a Toyota autógyártót az első helyről
Így zajlott a Toyota trónfosztása

A hétfői zárásra a SoftBank árfolyama 14,0 százalékos plusszal 8541 jenen állapodott meg, miközben a Toyota papírjai 4,5 százalékot estek, így 2905,5 jenen fejezték be a napot.

A japán tőzsdei toplista élmezőnye piaci kapitalizáció alapján jelenleg:

  • SoftBank Group: kb. 48 ezer milliárd jen
  • Toyota Motor: kb. 46 ezer milliárd jen alatt
  • Kioxia Holdings: kb. 39 ezer milliárd jen (az elmúlt hetek szárnyalása után)

A SoftBank Group Corp. egy tokiói székhelyű, 1981-ben Masayoshi Son által alapított, világviszonylatban meghatározó technológiai befektetési holdingtársaság. Fő tevékenysége a kockázati tőkekihelyezés, különös tekintettel a mesterséges intelligenciára (MI). A harmadik helyen álló Kioxia Holdings (korábban Toshiba Memory) egy japán multinacionális félvezetőgyártó vállalat, szintén tokiói székhellyel. A cég a globális flash memória (NAND) és a szilárdtest-meghajtók (SSD) piacának egyik meghatározó szereplője.

„A technológiai versenyben a riválisok azonnal elhúznak melletted, ha egy pillanatra is lankad a figyelmed. Továbbra is éberek maradunk, és a növekedésre fókuszálunk” – nyilatkozta újságíróknak Párizsban Masayoshi Son, a SoftBank Group alapító-vezérigazgatója, amikor a fejleményről kérdezték.

Persze a tőzsdei mozgások és a részvények árfolyamának változásával az is elképzelhető, hogy a csere nem lesz hosszú életű, vagy idővel új trónkövetelő tűnik fel a színen.

Minden az MI-ről szól

Son korábban elmondta: azt szeretné, ha a SoftBank válna a világ vezető platformjává a mesterséges szuperintelligencia (ASI) területén, amely már az emberi kognitív képességeket is meghaladja.

A SoftBank részvényei azt követően kerültek meredek emelkedő pályára, hogy piaci hírek szerint a ChatGPT-t fejlesztő amerikai OpenAI – amelyben a SoftBank is befektetőként van jelen – tőzsdére lépésre (IPO) készül. Az OpenAI részéről várható lépésről az Origón is beszámoltunk.

A befektetői hangulatot tovább fűtötte a japán konglomerátum hétvégi bejelentése is, mely szerint 75 milliárd eurós óriásberuházással indítanak adatközpont-bizniszt Franciaországban.

A techóriás szekere egyébként is fut: a múlt hónapban közzétett gyorsjelentés szerint a SoftBank nettó profitja a 2025-ös pénzügyi évben több mint a korábbi négyszeresére, 5 ezer milliárd jenre ugrott, ami abszolút rekordnak számít a japán vállalati történelemben.

 

