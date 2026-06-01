Ömlik a pénz ebbe az országba – elképesztő számok érkeztek

2026-ban Spanyolország ismét rekordokat döntögethet majd 121 milliárd eurós idegenforgalmi bevétellel, ami 5,3%-os növekedést jelent. Az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) jelentése szerint az utazási és turisztikai ágazat idén összesen 257 milliárd euróval járul hozzá a spanyol GDP-hez, 3,7%-os növekedéssel, ami a gazdaság 15,5%-át teszi ki - számolt be az Euronews.

Rekord a turisztikai ágazat Spanyolországban

Turisztika, ahol verhetetlenek a spanyolok

A következő évtizedre vonatkozó hosszabb távú előrejelzések 2036-ra több mint 310 milliárdos tartós növekedést jeleznek, ami a nemzeti GDP 16,6%-át teszi ki. Európában nincs olyan ország, amely a turizmusból származó bevételek tekintetében felülmúlná Spanyolországot, noha Franciaország vezeti a leglátogatottabb országok rangsorát 107 millió utazóval. Globális szinten csak az Egyesült Államok - amely 2025-ben 150 milliárd euróval a világ legnagyobb piaca volt a turisztikai kiadások tekintetében, valamint 115 milliárd eurós bevétellel Kína előzi meg Spanyolországot a turisztikai bevételek tekintetében.

Spanyolország 2025-ben közel 97 millió nemzetközi turistát fogadott, akik fejenként átlagosan 1144 eurót költöttek, ami meghaladja a világ 909 eurós átlagát. A WTTC elnök-vezérigazgatója, Gloria Guevara hangsúlyozta, hogy Spanyolország

"a világ egyik vezető, magas értékű turisztikai célpontja, amely a szilárd látogatószámot kivételesen magas nemzetközi költésekkel kombinálja".

Guevara hangsúlyozta Európa turisztikai súlyát. Az öreg kontinens vonzza a turisták 50 százalékát, összesen 782 millió érkezővel és 711 milliárd eurós bevétellel.

A Közel-Keletre nagy hatással van az iráni konfliktus

Az utazási és turisztikai ágazat a WTTC szerin 2026-ban globálisan 3,2%-os növekedést fog elérni, szemben a teljes gazdaságra prognosztizált 2,4%-os növekedéssel. A nemzetközi látogatói költések hozzájárulása a globális GDP-hez meghaladja majd a 10 billió eurót. Európa szilárd, 3,6%-os növekedést fog tapasztalni idén, míg a Közel-Kelet lesz az egyetlen régió, amely 14,5%-kal zsugorodik az iráni konfliktus hatása miatt. Az ázsiai-csendes-óceáni és afrikai régióban a növekedés 5,4%-os, a karibi térségben 4,9%-os, Észak-Amerikában pedig 2,3%-os lesz.