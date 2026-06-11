A jövő fegyvere? Olyan megoldással álltak elő, amely elsőre őrültségnek hangzik

Az olajszennyezések a tengeri környezetet érő legsúlyosabb szennyezések közé tartoznak, mivel rendkívül mérgezőek, és egész tengeri ökoszisztémákat képesek elpusztítani. Az Exxon Valdez hajó súlyos katasztrófája közismert példa ezekre, pedig más tengeri olajszennyezések még ennél is pusztítóbbak voltak. A BP 2010-es Deepwater Horizon-katasztrófája a történelem egyik legsúlyosabb, balesetből fakadó olajszennyezésének számít: a balesetet követő 87 nap során több mint 134 millió gallon, vagyis mintegy 4,9 millió hordó kőolaj ömlött a Mexikói-öbölbe. A kutatók most olyan gyors és hatékony módszert fejlesztettek ki, amelynek segítségével az olaj még azelőtt elégethető, hogy súlyos károkat okozna a tengeri élővilágban: az óriási tűztornádókat.
Ismert módszerre alapozzák a tűztornádókat
A tengeri olajszennyezések az ökológiai katasztrófák legsúlyosabb formái közé tartoznak. Ha például nem sikerült volna még épp időben elvégezni az FSO Safer hajó mentését, a kb. 1,4 millió hordó olajat szállító, kísértethajóvá vált olajtanker a Vörös-tengerben okozott volna drámai pusztítást, a jemeni partok mentén élők helyzetéről nem is beszélve. Az imént említett Deepwater Horizon katasztrófájánál már nem lehetett mit tenni: a súlyos incidens a becslések szerint 17,2 milliárd dollárnyi természeti kárt okozott, mivel körülbelül egymillió madár, több százezer tengeri teknős és több milliárd osztriga pusztulásához vezetett.
A halászati és turisztikai ágazat is súlyos veszteségeket szenvedett el: több mint 25 ezer munkahely szűnt meg, miközben a régió gazdasági teljesítménye mintegy 2,3 milliárd dollárral csökkent.
A BP-t végül súlyos gondatlanság miatt marasztalták el, és több mint 20 milliárd dolláros bírság megfizetésére kötelezték – ez az Egyesült Államok történetének legnagyobb környezetvédelmi kártérítési megállapodása volt.
Az Oilprice cikkében arról ír, hogy a nyílt tengeren kialakuló olajfoltok kezelésére a katasztrófavédelmi egységek gyakran alkalmazzák az úgynevezett helyszíni elégetés módszerét (in-situ módszer), hogy megakadályozzák az olaj part menti területekre jutását. Ebből az elgondolásból született meg egy új, a tudományos alapozáson már túljutó módszer.
A Texas A&M Egyetem kutatói szerint az eddig bevett gyakorlatban a sikeres égetéshez az olajrétegnek kellően vastagnak kell lennie – általában legalább 2-3 milliméteresnek –, hogy fenn tudja tartani az égést, és ellensúlyozni tudja a víz hűtő hatását. Ennek érdekében a hajók tűzálló terelőgátakat vontatnak, amelyek összegyűjtik és besűrítik az olajat. Miután a szennyeződést megfelelően körülhatárolták, különféle gyújtóeszközöket vetnek be, például helikopterről ledobott, gélesített üzemanyaggal működő gyújtóberendezéseket vagy kézi, illetve hajóról működtetett gyújtóeszközöket.
A hagyományos felszíni tüzek azonban lassan égnek, gyakran mérgező iszapréteget hagynak maguk után, miközben sűrű, fekete füstfelhőket bocsátanak a légkörbe.
A tudósok most arra jutottak, hogy az ellenőrzött körülmények között létrehozott óriási tűztornádók 40 százalékkal gyorsabban képesek elégetni a tengeri olajszennyezéseket, miközben hasonló mértékben csökkentik a mérgező koromkibocsátást.
Ez jóval hatékonyabb és kevésbé szennyező alternatívát jelenthet a jelenlegi módszerekkel szemben.
A kutatást Michael Gollner, a Kaliforniai Egyetem (Berkeley) munkatársa, valamint Elaine Oran és Qingsheng Wang, a Texas A&M Egyetem kutatói vezették az amerikai Biztonsági és Környezetvédelmi Hatóság (BSEE) támogatásával (ez az Egyesült Államok szövetségi ügynöksége, amely az ország külső kontinentális talapzatán zajló energia- és nyersanyagtermelés biztonságáért és környezetvédelmi felügyeletéért felelős).
Így kell tűztornádót gerjeszteni a tengeri olajfoltok felszámolására
A kutatók egy közel öt méter magas, háromfalú, háromszög alakú kamrát építettek, amelynek célja az volt, hogy tudatosan szabályozzák a levegő áramlását a vízfelszínen úszó, meggyújtott kőolaj körül.
A falak közötti nyílásokon keresztül beáramló levegő egy szűk, örvénylő lángoszlopba rendeződik, amely minden irányból folyamatosan oxigént szív magába, tovább táplálva a tüzet.
A többletoxigén révén a láng sokkal magasabb hőmérsékleten és teljesebben ég el, inkább egy ipari hulladékégető működésére hasonlítva, mint egy hagyományos szabadtéri tűzre.
„Ez az első alkalom, hogy bárki felvetette a tűzörvények alkalmazását az olajszennyezések felszámolásában, és valójában ez még csak a kezdet” – mondta Elaine Oran, a Texas A&M Egyetem mérnöki karának repülőmérnök-professzora. A professzor szerint az eljárásnak az a célja, hogy a tűzörvények kaotikus természetét egy erőteljes és irányított helyreállítási eszközzé alakítsák, amely képes megóvni a partvidékeket, a tengeri ökoszisztémákat és a környezet egészét.
A Texas A&M Egyetem adatai szerint a tűzörvények a felhasznált üzemanyag akár 95 százalékát is képesek voltak elégetni, miközben lényegesen kevesebb mérgező kátrányos maradvány és egyéb szennyeződés maradt a vízfelszínen.
A veszélyes légszennyező részecskék kibocsátása 40 százalékkal csökkent, jelentősen mérsékelve az olajégetésekre jellemző hatalmas füstfelhők kialakulását.
A módszer további előnye, hogy a tűzörvények csaknem kétszer olyan gyorsan tüntették el a nyersolajat, mint a hagyományos felszíni tüzek. Ez lerövidítheti azt az időszakot, amely alatt az olajszennyezés továbbterjedhet és pusztítást végezhet a helyi élővilágban.
A technológia gyakorlati alkalmazása ugyanakkor komoly kihívásokat is tartogat.
A mérnökökön múlhat az éles alkalmazás sikere
Bár az ellenőrzött körülmények között kialakított kísérleti létesítményben rendkívül hatékonynak bizonyultak, a tűztornádók biztonságos alkalmazása a nyílt tengeren jelentős mérnöki akadályokba ütközhet. A tűzörvények ugyanis természetüknél fogva kiszámíthatatlanok:
- az erős és változékony tengeri szelek a lángoszlop összeomlását idézhetik elő, míg
- a túl gyenge légáramlás megakadályozza az örvény megfelelő kialakulását.
Emellett a szabályozott égési folyamat fenntartása a hullámzó, folyamatosan mozgó vízfelületen várhatóan jóval robusztusabb berendezéseket igényel majd, mint a kutatók által alkalmazott háromszög alakú kamra.
A kutatók ennek ellenére folytatják munkájukat annak érdekében, hogy a nagyméretű olajszennyezések kezelése egyszerűbbé és kevésbé környezetkárosítóvá váljon. Olyan hordozható, automatizált és mobil rendszerek fejlesztésén dolgoznak, amelyeket a katasztrófavédelmi egységek szükség esetén közvetlenül az olajfoltok fölé telepíthetnek. A cél az, hogy a kiömlött kőolajat még azelőtt biztonságosan körülhatárolják, elkülönítsék és gyorsan elégethessék, mielőtt az elérné a tengeri élőhelyeket.
Az alábbi videót a texasi kutatók készítették akkor, amikor a módszer fejlesztésén dolgoztak annak mostani, tudományos szempontból is megalapozott bejelentése előtt: