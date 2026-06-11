A jövő fegyvere? Olyan megoldással álltak elő, amely elsőre őrültségnek hangzik

Az olajszennyezések a tengeri környezetet érő legsúlyosabb szennyezések közé tartoznak, mivel rendkívül mérgezőek, és egész tengeri ökoszisztémákat képesek elpusztítani. Az Exxon Valdez hajó súlyos katasztrófája közismert példa ezekre, pedig más tengeri olajszennyezések még ennél is pusztítóbbak voltak. A BP 2010-es Deepwater Horizon-katasztrófája a történelem egyik legsúlyosabb, balesetből fakadó olajszennyezésének számít: a balesetet követő 87 nap során több mint 134 millió gallon, vagyis mintegy 4,9 millió hordó kőolaj ömlött a Mexikói-öbölbe. A kutatók most olyan gyors és hatékony módszert fejlesztettek ki, amelynek segítségével az olaj még azelőtt elégethető, hogy súlyos károkat okozna a tengeri élővilágban: az óriási tűztornádókat.

A Deepwater Horizon katasztrófájában, 2010. június 13-án füst gomolyog a Mexikói-öböl partjainál a kiömlött olaj szabályozott égetése során - egyetemi kutatók „tűztornádóvá” fejlesztik a régóta alkalmazott módszert

Fotó: NOOA / Gardner / Reuters

Ismert módszerre alapozzák a tűztornádókat

A tengeri olajszennyezések az ökológiai katasztrófák legsúlyosabb formái közé tartoznak. Ha például nem sikerült volna még épp időben elvégezni az FSO Safer hajó mentését, a kb. 1,4 millió hordó olajat szállító, kísértethajóvá vált olajtanker a Vörös-tengerben okozott volna drámai pusztítást, a jemeni partok mentén élők helyzetéről nem is beszélve. Az imént említett Deepwater Horizon katasztrófájánál már nem lehetett mit tenni: a súlyos incidens a becslések szerint 17,2 milliárd dollárnyi természeti kárt okozott, mivel körülbelül egymillió madár, több százezer tengeri teknős és több milliárd osztriga pusztulásához vezetett.

A halászati és turisztikai ágazat is súlyos veszteségeket szenvedett el: több mint 25 ezer munkahely szűnt meg, miközben a régió gazdasági teljesítménye mintegy 2,3 milliárd dollárral csökkent.

A BP-t végül súlyos gondatlanság miatt marasztalták el, és több mint 20 milliárd dolláros bírság megfizetésére kötelezték – ez az Egyesült Államok történetének legnagyobb környezetvédelmi kártérítési megállapodása volt.

Az Oilprice cikkében arról ír, hogy a nyílt tengeren kialakuló olajfoltok kezelésére a katasztrófavédelmi egységek gyakran alkalmazzák az úgynevezett helyszíni elégetés módszerét (in-situ módszer), hogy megakadályozzák az olaj part menti területekre jutását. Ebből az elgondolásból született meg egy új, a tudományos alapozáson már túljutó módszer.