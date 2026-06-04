Hangfelvétel készítését ajánlja utasainak az Uber, de csak a biztonságérzetük miatt

A vállalat tájékoztatása szerint a funkció segítségével az utasok közvetlenül az Uber alkalmazásán keresztül rögzíthetik a hangot az utazás során, és eldönthetik, hogy megosztják-e a felvételt a céggel, ha biztonsági incidenst jelentenek be.

A képen egy budapesti Uber autó - utazás közbeni hangrögzítés lehetőségét vezeti be a vállalat

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Az Uber szerint adatvédelmi szempontból is megfelelő az új funkció

A Hangrögzítés funkciót a személyes adatok védelmének és a magánélet szigorú tiszteletben tartásával tervezték:

Az utasoknak külön engedélyezniük kell a funkciót a használat előtt.

Az utasok kizárólag egy manuális gomb megnyomásával indíthatják el a rögzítést az utazás alatt.

A hangfelvételek titkosítva, biztonságosan tárolódnak az utas saját eszközén.

Az utasok nem férhetnek hozzá a felvételekhez, nem szerkeszthetik és nem oszthatják meg azokat külső csatornákon.

Az Uber is kizárólag akkor férhet hozzá a felvételekhez, ha azokat egy biztonsági jelentés részeként az utas kifejezetten benyújtja.

A biztonsági bejelentéshez nem csatolt felvételek tizennégy nap elteltével automatikusan törlődnek az eszközről.

Az utasok közvetlenül az alkalmazásban választhatják ki, hogy az utazás előtt vagy alatt aktiválják-e a Hangrögzítést. Az utazás elindulása után az utasnak továbbra is meg kell nyomnia egy manuális gombot a tényleges felvétel elindításához. Ha a funkciót még az utazás kezdete előtt aktiválják, a sofőrök értesítést kapnak arról, hogy az utazásról hangfelvétel készülhet, és így következmények nélkül törölhetik a fuvart.

A funkció célja, hogy extra nyugalmat biztosítson az utasoknak, és egy újabb módot kínáljon a támogatás elérésére közvetlenül az applikáción keresztül.

Kardos Eszter, a cég magyarországi ügyvezetője elmondta: „A biztonság kiemelt prioritás az Uber számára, és folyamatosan keressük azokat a technológiai megoldásokat, amelyekkel az utasok még nagyobb biztonságban és támogatásban érezhetik magukat az utazásaik során. Fontos kiemelni, hogy a funkciót szigorú adatvédelmi garanciákkal terveztük, így nagyobb kontrollt biztosít a felhasználóknak, miközben hatékonyan támogatja a biztonsági vizsgálatokat egy esetleges incidens bejelentésekor.”