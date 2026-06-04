Hangfelvétel készítését ajánlja utasainak az Uber, de csak a biztonságérzetük miatt

A vállalat tájékoztatása szerint a funkció segítségével az utasok közvetlenül az Uber alkalmazásán keresztül rögzíthetik a hangot az utazás során, és eldönthetik, hogy megosztják-e a felvételt a céggel, ha biztonsági incidenst jelentenek be.
Az Uber szerint adatvédelmi szempontból is megfelelő az új funkció
A Hangrögzítés funkciót a személyes adatok védelmének és a magánélet szigorú tiszteletben tartásával tervezték:
- Az utasoknak külön engedélyezniük kell a funkciót a használat előtt.
- Az utasok kizárólag egy manuális gomb megnyomásával indíthatják el a rögzítést az utazás alatt.
- A hangfelvételek titkosítva, biztonságosan tárolódnak az utas saját eszközén.
- Az utasok nem férhetnek hozzá a felvételekhez, nem szerkeszthetik és nem oszthatják meg azokat külső csatornákon.
- Az Uber is kizárólag akkor férhet hozzá a felvételekhez, ha azokat egy biztonsági jelentés részeként az utas kifejezetten benyújtja.
- A biztonsági bejelentéshez nem csatolt felvételek tizennégy nap elteltével automatikusan törlődnek az eszközről.
Az utasok közvetlenül az alkalmazásban választhatják ki, hogy az utazás előtt vagy alatt aktiválják-e a Hangrögzítést. Az utazás elindulása után az utasnak továbbra is meg kell nyomnia egy manuális gombot a tényleges felvétel elindításához. Ha a funkciót még az utazás kezdete előtt aktiválják, a sofőrök értesítést kapnak arról, hogy az utazásról hangfelvétel készülhet, és így következmények nélkül törölhetik a fuvart.
A funkció célja, hogy extra nyugalmat biztosítson az utasoknak, és egy újabb módot kínáljon a támogatás elérésére közvetlenül az applikáción keresztül.
Kardos Eszter, a cég magyarországi ügyvezetője elmondta: „A biztonság kiemelt prioritás az Uber számára, és folyamatosan keressük azokat a technológiai megoldásokat, amelyekkel az utasok még nagyobb biztonságban és támogatásban érezhetik magukat az utazásaik során. Fontos kiemelni, hogy a funkciót szigorú adatvédelmi garanciákkal terveztük, így nagyobb kontrollt biztosít a felhasználóknak, miközben hatékonyan támogatja a biztonsági vizsgálatokat egy esetleges incidens bejelentésekor.”
A Hangrögzítés a legújabb eleme az Uber biztonsági funkciócsomagjának, amely már most is olyan megoldásokat tartalmaz, mint a RideCheck (Útvonal-ellenőrzés), a PIN-kódos hitelesítés, az Utazás megosztása és az alkalmazáson belüli Segélyhívó gomb.
A 2024-es visszatérést követő magyarországi fuvarszámokrók az Uber nem közölt eddig részleteket.