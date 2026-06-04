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hangfelvétel

Hangfelvétel készítését ajánlja utasainak az Uber, de csak a biztonságérzetük miatt

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Az Uber elindította a Hangrögzítés funkciót a magyarországi utasok számára országszerte, ezzel egy újabb alkalmazáson belüli biztonsági eszközt biztosítva a felhasználóknak, hogy még nagyobb biztonságban és támogatásban érezzék magukat az utazások alatt. Az új funkció lehetővé teszi az utasok számára, hogy közvetlenül az Uber alkalmazáson keresztül rögzítsék az utazás hangját, ami hozzájárulhat utazásuk alatti biztonságérzetük növekedéséhez.
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A vállalat tájékoztatása szerint a funkció segítségével az utasok közvetlenül az Uber alkalmazásán keresztül rögzíthetik a hangot az utazás során, és eldönthetik, hogy megosztják-e a felvételt a céggel, ha biztonsági incidenst jelentenek be.

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A képen egy budapesti Uber autó - utazás közbeni hangrögzítés lehetőségét vezeti be a vállalat
Fotó: Shutterstock

Az Uber szerint adatvédelmi szempontból is megfelelő az új funkció

A Hangrögzítés funkciót a személyes adatok védelmének és a magánélet szigorú tiszteletben tartásával tervezték:

  • Az utasoknak külön engedélyezniük kell a funkciót a használat előtt.
  • Az utasok kizárólag egy manuális gomb megnyomásával indíthatják el a rögzítést az utazás alatt.
  • A hangfelvételek titkosítva, biztonságosan tárolódnak az utas saját eszközén.
  • Az utasok nem férhetnek hozzá a felvételekhez, nem szerkeszthetik és nem oszthatják meg azokat külső csatornákon.
  • Az Uber is kizárólag akkor férhet hozzá a felvételekhez, ha azokat egy biztonsági jelentés részeként az utas kifejezetten benyújtja.
  • A biztonsági bejelentéshez nem csatolt felvételek tizennégy nap elteltével automatikusan törlődnek az eszközről.

Az utasok közvetlenül az alkalmazásban választhatják ki, hogy az utazás előtt vagy alatt aktiválják-e a Hangrögzítést. Az utazás elindulása után az utasnak továbbra is meg kell nyomnia egy manuális gombot a tényleges felvétel elindításához. Ha a funkciót még az utazás kezdete előtt aktiválják, a sofőrök értesítést kapnak arról, hogy az utazásról hangfelvétel készülhet, és így következmények nélkül törölhetik a fuvart.

A funkció célja, hogy extra nyugalmat biztosítson az utasoknak, és egy újabb módot kínáljon a támogatás elérésére közvetlenül az applikáción keresztül.

Kardos Eszter, a cég magyarországi ügyvezetője elmondta: „A biztonság kiemelt prioritás az Uber számára, és folyamatosan keressük azokat a technológiai megoldásokat, amelyekkel az utasok még nagyobb biztonságban és támogatásban érezhetik magukat az utazásaik során. Fontos kiemelni, hogy a funkciót szigorú adatvédelmi garanciákkal terveztük, így nagyobb kontrollt biztosít a felhasználóknak, miközben hatékonyan támogatja a biztonsági vizsgálatokat egy esetleges incidens bejelentésekor.”

A Hangrögzítés a legújabb eleme az Uber biztonsági funkciócsomagjának, amely már most is olyan megoldásokat tartalmaz, mint a RideCheck (Útvonal-ellenőrzés), a PIN-kódos hitelesítés, az Utazás megosztása és az alkalmazáson belüli Segélyhívó gomb.

A 2024-es visszatérést követő magyarországi fuvarszámokrók az Uber nem közölt eddig részleteket.

 

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