Újraindul a nemzetközi charterforgalom Hévízről – ez az első célpont

Elindul az ITAKA első, Hévíz–Balaton Airportról közlekedő antalyai charterjárata, amely a Nyugat-Dunántúl, a Balaton térsége és a határ menti régiók lakói számára kínál közvetlen, a budapesti utazást kiváltó nyaralási lehetőséget. A járat elsősorban azoknak az utazóknak kedvez, akiknek a fővárosi repülőtér megközelítése jelentős többletidőt, utazási költséget és szervezési terhet jelentene - közölte az utazási iroda.

A Balaton Airport működése sok regionális előnnyel jár/Fotó: Itaka

Kis repülőtér, de van érdeklődés

Egy aktívan működő regionális repülőtér a helyi gazdaság több szektorára is hatással lehet: keresletet generálhat a parkolási, taxi-, transzfer-, vendéglátó- és kereskedelmi szolgáltatások iránt, közvetlenül pedig a repülőtér üzemeltetésében, a földi kiszolgálásban és a biztonsági szolgálatoknál támogathat munkahelyeket.

Az új indulási pont létjogosultságát az előfoglalási adatok is megerősítették: az ITAKA tájékoztatása szerint már az előfoglalási időszakban a helyek több mint 35 százalékát sikerült értékesíteni, ami egy új indulási repülőtér esetében különösen biztató eredmény. A várakozások szerint a nyári szezonban közel kétezer utas veheti igénybe a hévízi indulást, ami jelentős növekedést hozhat a repülőtér forgalmában.

„A hévízi indulás valódi kényelmi alternatívát jelent a nyugat-magyarországi utazóknak. Sokan eddig Budapestről, Pozsonyból vagy Bécsből indultak nyaralni, ami gyakran többórás utazással, parkolási költséggel és komolyabb szervezéssel járt. A Hévíz–Balaton Airport kisebb, gyorsabban átjárható regionális repülőtérként egyszerűbb megközelítést, gyorsabb check-int és stresszmentesebb indulást kínál. Az ITAKA utasai számára emellett jelenleg az ingyenes parkolás, a magyar nyelvű idegenvezetés és a 0–24 órás vészhelyzeti ügyelet is elérhető” – mondta Csabai Ferenc, az ITAKA Magyarország operatív igazgatója.

Mérföldkő a Balaton Airport életében

„Az antalyai charterjárat szimbolikus és gyakorlati értelemben is mérföldkő a Hévíz–Balaton Airport életében. Hosszú idő után ez az első olyan kiutazó charterjárat, amely új fejezetet nyithat a repülőtér fejlődésében és a régió légi kapcsolataiban. A rendszeres nemzetközi charterforgalom visszatérése fontos visszaigazolása annak, hogy a repülőtér alkalmas nemzetközi utasjáratok kiszolgálására, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy a nyugat-magyarországi régió meghatározó charterbázisává váljon” – mondta Benkő Attila, a Hévíz–Balaton Airport ügyvezetője.