Újra nagy veszélyben vannak az idősek – felerősödött a csalási forma, ebből lehet a legtöbb

A magyar nyugdíjasoknak továbbra is érdemes óvatosnak lenniük, mivel csalók próbálják megszerezni pénzüket. Bár az úgynevezett „unokázós” csalások évek óta ismertek, a bűnözők folyamatosan új módszerekkel egészítik ki trükkjeiket. Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a telefonos átveréseket álbanki hívásokkal és digitális adathalászattal kombinálják, jelentősen növelve ezzel a siker esélyét.

Vélhetően az unokázós csalás a leggyakoribb, idősek ellen elkövetett csalási kísérlet (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Valószínűleg a leggyakoribb, nyugdíjasokat célzó csalási forma az unokázós csalás

Az egyes, nyugdíjasok ellen elkövetett, vagy őket hangsúlyosan célzó csalási formák kapcsán nehéz pontos statisztikai adatokat közölni, mivel egyes módozatoknak nincs önálló büntetőjogi kategóriája, hanem hasonló csalási formákkal kezelik őket együtt a hatóságok. Ugyanakkor megalapozottan vélelmezhető, hogy a nyugdíjasok ellen elkövetett, leggyakoribb megtévesztési kísérlet az unokázós csalás. Ennek jellemző forgatókönyve régóta ismert: a rosszindulatú, csaló telefonáló valamelyik családtag – legtöbbször unoka vagy gyermek – nevében jelentkezik az idős személynél, gyakran sírva vagy elcsukló hangon. A történet szerint a hozzátartozó balesetet szenvedett, letartóztatták, adósságba keveredett vagy sürgős műtétre van szüksége.

A csalók azonnali segítséget kérnek, többnyire készpénz vagy értékes tárgyak formájában, és azt állítják, hogy egy megbízható ismerős, ügyvéd vagy akár taxis érkezik majd az összegért.

A történet természetesen nem valódi, az idős emberek különösen fiatalabb rokonaikkal szembeni elköteleződésére apellál. A csalók által ilyen módon megszerzett pénz vagy érték elveszik.

Több száz bejelentett eset, ennél jóval több kísérlet

A rendőrség évente több száz, egyes becslések szerint akár több ezer unokázós vagy hasonló jellegű csalási kísérletről szerez tudomást. A pontos számok meghatározását nehezíti, hogy az „unokázás” nem önálló büntetőjogi kategória, hanem a csalás egyik minősített esete. A bűnözői csoportok ráadásul kampányszerűen működnek: egy-egy településen vagy vármegyében rövid idő alatt akár több tucat próbálkozást is végrehajthatnak, mielőtt más területre helyeznék át tevékenységüket.

A szakemberek szerint a valós esetek száma ennél jóval magasabb lehet.

Sokan ugyanis nem tesznek feljelentést, mert szégyellik, hogy áldozattá váltak, vagy azért, mert időben felismerték a csalási kísérletet, s nem estek áldozatául annak.