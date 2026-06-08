Úszó város épül: ezentúl egy egész élet leélhető lesz a tengeren – képek

Az úszó várost a tervek szerint Indonéziában építenék fel, körülbelül 4 év alatt. Ezt követően futna ki az óceánra, ahol 7 csomós sebességgel, megállás nélkül szelné a köröket a Föld körül.

Az úszó várost a tervek szerint Indonéziában építenék fel, körülbelül 4 év alatt. Fotó: Freedom Cruise Line International

Rengeteg ember vágyik az "úszó" városi létre

A hajó a Freedom Cruise Line International mögött álló csapat ötlete. A floridai székhelyű Freedom Cruise Line International a Schopfer Associates tervezőirodát bízta meg az úszó város megalkotásával. A cég haditengerészeti és hajózási szakértőkkel, valamint világszerte elismert építészekkel dolgozik együtt – írta az Euronews.

Bár a hajó ötlete már az 1990-es évek végén megszületett, a megvalósításához szükséges technológia eddig nem állt rendelkezésre.

Roger Gooch, a Freedom Cruise Line International vezérigazgatója a The Telegraphnek úgy nyilatkozott: „Szinte három hajó megépítését is indokolni tudnánk.” – Olyan óriási az érdeklődés a projekt iránt.

A monstrum, ha elkészül közel 250 méter széles és 30 emelet magas lesz. 2,3 millió tonnát nyom majd és a becslések szerint közel 14 milliárd euróba kerül a kivitelezése.

A hajó nukleáris meghajtással működne, és 50 000 állandó lakónak adna otthont, további 10 000 ideiglenes vendéggel, akiket 20 000 fős személyzet szolgálna ki. Ez a szám majdnem nyolcszor annyi, mint a a világ jelenlegi legnagyobb utasszállító hajói, a Royal Caribbean Star of the Seas és Icon of the Seas óceánjáróinak utasszállító kapacitása. A Freedom Ship fedélzetére komppal, vagy helikopterrel lehet majd feljutni.

Az alábbi képeken a Freedom Ship látványterveit mutatjuk:

A fedélzetre számos szórakozási lehetőséget álmodtak meg a lakóknak: lesz hangversenyterem, konferenciaközpont, diszkók, múzeumok, stadion, aquapark, sőt egy búvárkodásra alkalmas beltéri akvárium is.

A cég jelenleg a tekintélyes indulótőke előteremtésén dolgozik, ettől függ majd a projekt indulásának dátuma.

Egyébiránt napjainkban már két másik hajó is úszik a tengereken, amely gyakorlatilag soha nem köt ki: a szupergazdagoknak készült The World, egy társasházként működtetett, magántulajdonú lakóhajó, valamint a pénztárcabarátabb Villa Vie Odyssey. Ezek azonban mindössze néhány száz utast képesek fogadni.