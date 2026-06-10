Elveszett a poggyász, törölték a járatot? – erre számíthat

Repülős utazásnál számos kellemetlenség adódhat a poggyászkéséstől a járattörlésig. Megnéztük, hogy a nagyobb biztosítók milyen feltételekkel és mekkora összeggel nyújtanak segítséget ezekben a helyzetekben és mennyibe kerül egy utasbiztosítás.

Térítési összegek tekintetében nagy különbséget lehet látni árban a különböző utasbiztosítások között / Fotó: Freepik

Utasbiztosítás: nagy különbségek vannak a térítések között

Egy utasbiztosítási honlap kalkulációja alapján az látható, hogy egy egyhetes, olaszországi városnéző utazás biztosítása személyenként nagyjából 3000–6000 forintot tesz ki.

Bár az árak között nincs jelentős eltérés, a szolgáltatások és a térítési összegek tekintetében komoly különbségek lehetnek,

ezért a szerződéskötés előtt érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat.

Az Alfa Biztosító vizsgált csomagjai 4830 és 6230 forint között érhetők el egy egyhetes utazásra. Az Arany és Platina csomagok poggyászkésés és járatkésés esetén 20 ezer és 70 ezer forint közötti térítést kínálnak. Közlekedési baleset miatt lekésett járatnál akár 250 ezer forint is járhat, járattörlésre azonban nem nyújt fedezetet.

Az Allianz Útitárs Platina csomagja 6230 forintba kerül. Poggyászkésés esetén 100 ezer forintot fizet, járatkésésnél pedig akár 40 ezer forintos térítés jár. Lekésett járat esetén 300 ezer forintot térít, járattörléskor pedig a hazautazás költségeihez is hozzájárulhat.

A Colonnade Atlasz Direct csomagjai 3355 és 5989 forint közötti díjon érhetők el. A biztosító poggyászkésésre 15 ezer és 90 ezer forint közötti, járatkésésre pedig 10 ezer és 40 ezer forint közötti térítést kínál. Lekésett járatnál akár 100 ezer forintot fizet, és járattörlés esetén is segítséget nyújt.

Az EUB vizsgált csomagjai 3710 és 5180 forint közötti díjjal köthetők meg. Poggyászkésés esetén 30–60 ezer forintos térítést kínálnak, járatkésésnél pedig külföldön akár 60 ezer, hazaérkezéskor legfeljebb 30 ezer forint járhat. Járattörlésre nem fizet a biztosító, lekésett járat esetén viszont a magasabb csomag akár 300 ezer forintos fedezetet nyújt.

A Groupama vizsgált csomagjai 3325 és 5600 forint között érhetők el. A Bázis csomag nem térít repüléssel kapcsolatos problémákat, a magasabb csomagok azonban poggyászkésésre és járatkésésre is fizetnek. A Prémium csomag poggyászkésésnél akár 106 500 forintot, járatkésésnél akár 100 ezer forintot térít, ugyanakkor lekésett vagy törölt járatra nem nyújt fedezetet.

A Mapfre Classic és Superior csomagjai 3640, illetve 5315 forintba kerülnek. Poggyászkésés esetén 35 500–71 000 forint közötti térítést kínálnak, járatkésésnél pedig a várakozás hosszától függően fizetnek. A biztosító a csatlakozó járat lekésésére és a járattörlésre is nyújt fedezetet, egyaránt legfeljebb 35 500 forint értékben.

Az Union Világjáró Horizont és Horizont Prémium csomagjai 4750, illetve 6160 forintért érhetők el. Mindkettő azonos repülési fedezetet kínál: poggyászkésés és járatkésés esetén 50 ezer forintot, járattörlésnél szintén 50 ezer forintot térít. Lekésett járatra ugyanakkor nem nyújt fedezetet.

Ezek az adatok is azt jelzik, hogy jól jöhet, ha nyaraláskor biztosítva vagyunk, igaz egyes felmérések azt mutatják: a külföldi utazások harmadára még mindig nem kötnek biztosítást az utazók.