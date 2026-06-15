Papíron jól néz ki a vagyonadó költségvetési szempontból, de óriási veszélyeket rejt a bevezetése

Kijelenthető, hogy a Tisza-kormány gyakorlatilag elkötelezte magát a vagyonadó bevezetése mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök legutóbbi, csütörtöki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a kormány október végéig elfogadná a vagyonadóról szóló törvényt, amely vélhetően 2027. január 1-jén lépne hatályba. A kormányfő szerint az új adónemtől évente 300–600 milliárd forintos bevételt várnak. Szakértők - köztük még az egyébként az előző kabinet gazdaságpolitikai lépéseivel szemben kritikus hangot megütők is - ugyanakkor arra figyelmeztetek, hogy a vagyonadó kapkodó bevezetése nem csak a részletek bizonytalansága, hanem annak gazdaságra gyakorolt hatásai miatt is veszélyt jelent. Nem véletlen, hogy Európa legtöbb országában inkább megszabadultak tőle.

A Tisza-kormány már októberben elfogadtatná a vagyonadó jogszabályi alapjait, hogy az 2027 január 1-jétől hatályba léphessen (illusztráció)

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Már a vagyonadó módszertanával is vannak problémák

Kapkodva vezetné be október végéig a vagyonadót a Tisza-kormány, a jogszabály e hónapig tervezett elfogadása után már januártól hatályos lenne, ráadásul nem a vagyonnövekményre, hanem a teljes vagyonra vonatkozva. A terv kapcsán egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz: mint Angyal József, okleveles adótanácsadó a Híradónak nyilatkozva elmondta, már az is komoly kérdéseket vet fel, hogyan definiálná a kormány a vagyont mint a leendő jogszabály központi elemét.

A szakértő szerint ugyanis nagyon bonyolult meghatározni, mi számít a vagyonadó alapánjának – szerinte főként ennek is köszönhető, hogy sok helyen megbuott –, s bár Kármán András pénzügyminiszter szerint várhatóan a cégekben meglévő vagyonelemre vonatkozna, ettől még a sokszínű céges portfóliókra gondolva nem válik könnyebbé a kérdés megválaszolása.

Angyal József szerint ami jelenleg biztosra vehető a vagyonadóval kapcsolatban:

a mérték megállapításában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lesz az illetékes;

a társaságok vagyonára terjed ki (azaz nem kiugróan nagy személyes vagyonok lesznek az adó alapjai).

A szakember szerint ebből az következik, hogy a nagyértékű ingóságok (pl. jachtok, luxusautók, nagyértékű festmények) kimaradnak az adónemből, hiszen ezek értékbecslése nagyon hosszú folyamat lenne, a kormány pedig nem akar várni. Szerinte a vállalatoknál az adóalap kiszámításában a NAV-ot a társasági bevallásokra, osztalékkifizetésekre vonatkozó adatok segítik. Az adószakértő úgy látja: a vállalati osztalékoknál egy meghúzott összeghatár feletti összeg lehet az, ami adóköteles lesz, például a 100 millió forint feletti részre lehet azt mondani, hogy az már túlmutat a személyes szükségleteken, és alighanem luxuskiadásokat lehet abból finanszírozni, ezért a vagyonadó alapját kell, hogy képezze.