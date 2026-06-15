Papíron jól néz ki a vagyonadó költségvetési szempontból, de óriási veszélyeket rejt a bevezetése

Kijelenthető, hogy a Tisza-kormány gyakorlatilag elkötelezte magát a vagyonadó bevezetése mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök legutóbbi, csütörtöki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a kormány október végéig elfogadná a vagyonadóról szóló törvényt, amely vélhetően 2027. január 1-jén lépne hatályba. A kormányfő szerint az új adónemtől évente 300–600 milliárd forintos bevételt várnak. Szakértők - köztük még az egyébként az előző kabinet gazdaságpolitikai lépéseivel szemben kritikus hangot megütők is - ugyanakkor arra figyelmeztetek, hogy a vagyonadó kapkodó bevezetése nem csak a részletek bizonytalansága, hanem annak gazdaságra gyakorolt hatásai miatt is veszélyt jelent. Nem véletlen, hogy Európa legtöbb országában inkább megszabadultak tőle.
Már a vagyonadó módszertanával is vannak problémák
Kapkodva vezetné be október végéig a vagyonadót a Tisza-kormány, a jogszabály e hónapig tervezett elfogadása után már januártól hatályos lenne, ráadásul nem a vagyonnövekményre, hanem a teljes vagyonra vonatkozva. A terv kapcsán egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz: mint Angyal József, okleveles adótanácsadó a Híradónak nyilatkozva elmondta, már az is komoly kérdéseket vet fel, hogyan definiálná a kormány a vagyont mint a leendő jogszabály központi elemét.
A szakértő szerint ugyanis nagyon bonyolult meghatározni, mi számít a vagyonadó alapánjának – szerinte főként ennek is köszönhető, hogy sok helyen megbuott –, s bár Kármán András pénzügyminiszter szerint várhatóan a cégekben meglévő vagyonelemre vonatkozna, ettől még a sokszínű céges portfóliókra gondolva nem válik könnyebbé a kérdés megválaszolása.
Angyal József szerint ami jelenleg biztosra vehető a vagyonadóval kapcsolatban:
- a mérték megállapításában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lesz az illetékes;
- a társaságok vagyonára terjed ki (azaz nem kiugróan nagy személyes vagyonok lesznek az adó alapjai).
A szakember szerint ebből az következik, hogy a nagyértékű ingóságok (pl. jachtok, luxusautók, nagyértékű festmények) kimaradnak az adónemből, hiszen ezek értékbecslése nagyon hosszú folyamat lenne, a kormány pedig nem akar várni. Szerinte a vállalatoknál az adóalap kiszámításában a NAV-ot a társasági bevallásokra, osztalékkifizetésekre vonatkozó adatok segítik. Az adószakértő úgy látja: a vállalati osztalékoknál egy meghúzott összeghatár feletti összeg lehet az, ami adóköteles lesz, például a 100 millió forint feletti részre lehet azt mondani, hogy az már túlmutat a személyes szükségleteken, és alighanem luxuskiadásokat lehet abból finanszírozni, ezért a vagyonadó alapját kell, hogy képezze.
A szakember ugyanakkor kiemeli: a mostani, részben ismert koncepciót a fentiek alapján egy évre vonatkozóan lenne értelme bevezetni, ezt követően a bevételalapú forma lenne üdvös – már ha egyáltalán lehet ilyet kijelenteni, tekintettel arra, hogy a vagyonadó a pénzügyileg kimutatható és politikailag a támogatói által jól kommunikálható jellege mellett könnyen visszájára sülhet el.
Sok a kérdőjel a vagyonadó körül
Az kétségtelen, hogy a vagyonadó viszonylag rövid idő alatt, illetve szinte azonnali jelleggel juttatja bevételhez a költségvetést, ám várható hatásait hosszabb távon, összefüggéseiben is látni kell. A Világgazdaság Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzőjét idézi, aki szerint a vagyonadó nem véletlenül számít ritka megoldásnak Európában. Jelenleg csak három európai országban, Svájcban, Norvégiában és Spanyolországban él a vagyonadó. Korábban több állam is alkalmazta, ám idővel sorra kivezették ezt az adónemet. A vezető elemző rámutatott arra, hogy a legtöbb ország azért vezette ki, mert az adónem nem volt hatékony:
- jelentős költségek mellett viszonylag alacsony bevételt termelt, miközben
- a vagyonkimentés más csatornákon keresztül további negatív hatásokat okozott.
Svájcban és Norvégiában – tette hozzá Molnát Dániel – a rendszer működőképesnek bizonyult, részben azért, mert az abból származó bevételek felhasználása átlátható, ami javíthatja az adófizetési hajlandóságot és mérsékelheti az adóelkerülést.
Magyar Péter szerint ráadásul a vagyon mellett végső soron a vagyonnövekményt is be lehetne számítani a közteherbe, s miközben a kormány a svájci modell bevezetésére utalgat, a szakma a kormány előrejelzésénél alacsonyabb, 160-300 milliárd forintos sávban (annak is inkább az elején) várja a bevételt abból.
A vagyonadóval kapcsolatos téves elvárásokra figyelmeztet Zsiday Viktor is, aki egy május végi műsorban a Tisza-kormány vállalásainak jelentős költségvetési kiadásaival állította szembe a vagyonadótól remélt, nagyságrendekkel kisebb bevételt. Zsiday szerint a kormány által főként a nagy ellátórendszerekkel kapcsolatos ígéretek mintegy 7000 milliárd forintos plusz terhet jelentenének, ami jóval több, mint a százmilliárdos nagyságrendben várt vagyonadós költségvetési bevétel. Azaz a Tisza-kormány vállalásait csak további jelentős hiánynöveléssel tudná megvalósítani. A befektetési szakember szerint az igazán gazdagok pedig úgy mentenék ki magukat alóla, hogy külföldre költöznek.
„Akik meg fizetni fogják, azok a pár milliárdos vagyonnal rendelkező magyar közép- és közép-nagyvállalkozók lesznek. Olyan emberek, akiknek van mondjuk 100-200 alkalmazottjuk, és egy olyan cégük, ami pár milliárd forintot ér. Neki a cégük után évente 20-30-40 millió forintot kell befizetnie.
Gyakorlatilag olyan, mintha megemelnénk a társasági nyereségadóját. Miközben ugyanabban a városban működik egy ugyanilyen cég, aminek mondjuk szerb, osztrák vagy norvég a tulajdonosa, és ő nem lesz ennek az adónak az alanya
– fogalmazott Zsiday, aki a fentiekkel összhangban arról is beszélt, hogy nagyon nehéz kérdés a vállalatoknál az adó módszertana és az értékelés. A befektetési szakember egy létező problémára adott nem jó megoldásnak tartja a vagyonadót.
Molnár Dániel pedig így fogalmazott:
fontos kérdés, hogy az adó kizárólag a magyar tulajdonú vállalatokat érinti-e majd, vagy a külföldi tulajdonban lévő cégek vagyona is az adóalap részévé válik.
Az előbbi esetben a hazai vállalkozások kerülhetnek versenyhátrányba, az utóbbi esetben viszont fennáll a veszélye, hogy a külföldi befektetők számára válik kevésbé vonzóvá Magyarország.
Külföldön már többször megbukott az adónem
A vagyonadót sok más országbasn épp azért vetették (végül) el, mert több problémát okozott, mint amennyit a pénzügyekben javított az állam életében. A külföldi vagyonadók esetében gyakran a tőke, azaz a befektetők menekülését, a gazdasági növekedés lassulását, vagy a bonyolult adminisztráció miatti igazságtalansáokat látni.
Például Franciaországban jelentős tőkemenekülést okozott az adónem. A magas vagyonadó miatt sok tehetős francia állampolgár, köztük üzletemberek és művészek (pl. Gerard Depardieu) elhagyták az országot, ami adóbevétel-kiesést és munkahelyek megszűnését eredményezte.
Problémákat látni a jelenleg működő norvég modellnél is. Bár a norvég modell bizonyos szempontból bevált, a magas és progresszív vagyonadó komoly társadalmi viták tárgya, mivel nem vállalatokra, hanem tehetős magánszemélyekre terjed ki.
A kritikusok szerint a vagyonadó csökkenti a beruházási kedvet, és sok külföldi, illetve belföldi befektető számára teszi kevésbé vonzóvá az országot.
A vagyonadó miatt sok vállalatnál megnőtt az osztalékkivét mértéke, emiatt elmaradnak a munkahelybővítések és a fejlesztések. A Guardian pedig már 2023-ban arról írt a Dagens Naeringsliv újság kutatása alapján, hogy több mint 30 norvég milliárdos és multimilliomos hagyta el Norvégiát 2022-ben. Ez több, mint ahány szupergazdag ember hagyta el az országot a megelőző 13 évben.
Svédországban a vagyonadó évtizedeken át terhelte a hazai vállalkozókat, ami súlyos versenyhátrányt okozott. A legsikeresebb svéd világmárkák alapítói (például az IKEA alapítója, Ingvar Kamprad, vagy a Tetra Pak mögött álló Rausing család) külföldre – főként Svájcba és az Egyesült Királyságba – menekítették a vagyonukat és a cégközpontokat. Az adó nemcsak tőkemenekülést okozott, de gátolta a hazai startupok növekedését is, mivel a növekvő cégérték után a tulajdonosoknak akkor is adózniuk kellett, ha a cég még nem termelt készpénzt – foglalja össze a Business Insider.
Végül 2007-ben a svéd kormány teljesen felszámolta az adónemet a beruházások élénkítése érdekében.
Azt persze még nem lehet sebészi pontossággal látni, milyen hatása lesz a magyar gazdaságban a Tisza-kormány által belengetett, sürgősen bevezetni kívánt adónemnek. A külföldi példák és az elemzői megállapítások azonban óvatosságra kell, hogy intsenek mindenkit a várható hatások kapcsán.