A Tisza Párt alelnöke véletlenül nekiment az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszernek

„Első vagyonnyilatkozatom benyújtása után teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a jelenlegi rendszer alkalmatlan a politikusok valós vagyoni helyzetének és vagyongyarapodásának megállapítására” – fogalmazott Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt egyik alelnöke. Szeirnte a mostani szabályozás túl kevés adatot kér be, nem teszi lehetővé a vagyonváltozások érdemi nyomon követését, és nem biztosít megfelelő átláthatóságot. A politikus szerint a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálatra szorul, mert a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy a közvélemény vagy az ellenőrző szervek pontos képet kapjanak a politikusok vagyoni helyzetéről - írja a Világgazdaság.
Uniós mintára alakították át a vagyonnyilatkozati rendszert
A vita egyik érdekes eleme, hogy a most kritizált szabályozás jelentős részben az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerére épül.
A Fidesz–KDNP kétharmados többsége 2022-ben módosította az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati szabályait, miután az Európai Bizottság korrupcióellenes és jogállamisági elvárásai között szerepelt a rendszer átalakítása.
Az akkori indoklás szerint a cél az volt, hogy a magyar szabályozás összhangba kerüljön az Európai Parlamentben alkalmazott gyakorlattal. A kormány akkor azzal érvelt, hogy az EP-ben működő rendszer
- egységes, nemzetközileg ismert
- és megfelel az uniós elvárásoknak.
A módosítás része volt annak a reformcsomagnak, amelyet Magyarország az uniós forrásokhoz kapcsolódó feltételek teljesítése érdekében fogadott el.
Már akkor is vita volt a vagyonnyilatkozatok szigorúságáról
A rendszer átalakítása ugyanakkor már 2022-ben is komoly vitát váltott ki. Több ellenzéki politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszere nem feltétlenül szigorúbb a korábbi magyar szabályozásnál.
Kritikusai szerint bizonyos esetekben kevesebb részletet kér be az egyes vagyonelemekről, és nem minden esetben teszi lehetővé a vagyonváltozások pontos nyomon követését.
A kormány ezzel szemben akkor azt hangsúlyozta, hogy az uniós intézmények által alkalmazott rendszer átvétele önmagában erősíti
- az átláthatóságot
- és a nemzetközi összehasonlíthatóságot.
Újabb reform jöhet
Forsthoffer Ágnes mostani nyilatkozatai arra utalnak, hogy a Tisza-kormány nem tekinti lezártnak a kérdést, és további szigorításokat tart szükségesnek.
A politikus szerint olyan rendszerre lenne szükség, amely részletesebb adatközlést ír elő, lehetővé teszi a vagyoni helyzet évek közötti összehasonlítását, és hatékonyabban segíti a vagyongyarapodás ellenőrzését.
A következő hónapok egyik kérdése így az lehet, hogy a kabinet milyen irányban módosítaná a jelenlegi szabályokat, és mennyiben térne el attól a modelltől, amelyet néhány éve éppen az Európai Parlament mintájára vezettek be Magyarországon.