A Tisza Párt alelnöke véletlenül nekiment az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszernek

„Első vagyonnyilatkozatom benyújtása után teljesen nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a jelenlegi rendszer alkalmatlan a politikusok valós vagyoni helyzetének és vagyongyarapodásának megállapítására” – fogalmazott Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt egyik alelnöke. Szeirnte a mostani szabályozás túl kevés adatot kér be, nem teszi lehetővé a vagyonváltozások érdemi nyomon követését, és nem biztosít megfelelő átláthatóságot. A politikus szerint a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálatra szorul, mert a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy a közvélemény vagy az ellenőrző szervek pontos képet kapjanak a politikusok vagyoni helyzetéről - írja a Világgazdaság.

Forsthoffer Ágnes szerint a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálatra szorul

Fotó: Hatlaczki Balázs

Uniós mintára alakították át a vagyonnyilatkozati rendszert

A vita egyik érdekes eleme, hogy a most kritizált szabályozás jelentős részben az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszerére épül.

A Fidesz–KDNP kétharmados többsége 2022-ben módosította az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati szabályait, miután az Európai Bizottság korrupcióellenes és jogállamisági elvárásai között szerepelt a rendszer átalakítása.

Az akkori indoklás szerint a cél az volt, hogy a magyar szabályozás összhangba kerüljön az Európai Parlamentben alkalmazott gyakorlattal. A kormány akkor azzal érvelt, hogy az EP-ben működő rendszer

egységes, nemzetközileg ismert

és megfelel az uniós elvárásoknak.

A módosítás része volt annak a reformcsomagnak, amelyet Magyarország az uniós forrásokhoz kapcsolódó feltételek teljesítése érdekében fogadott el.

Már akkor is vita volt a vagyonnyilatkozatok szigorúságáról

A rendszer átalakítása ugyanakkor már 2022-ben is komoly vitát váltott ki. Több ellenzéki politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament vagyonnyilatkozati rendszere nem feltétlenül szigorúbb a korábbi magyar szabályozásnál.

Kritikusai szerint bizonyos esetekben kevesebb részletet kér be az egyes vagyonelemekről, és nem minden esetben teszi lehetővé a vagyonváltozások pontos nyomon követését.

A kormány ezzel szemben akkor azt hangsúlyozta, hogy az uniós intézmények által alkalmazott rendszer átvétele önmagában erősíti

az átláthatóságot

és a nemzetközi összehasonlíthatóságot.

Újabb reform jöhet

Forsthoffer Ágnes mostani nyilatkozatai arra utalnak, hogy a Tisza-kormány nem tekinti lezártnak a kérdést, és további szigorításokat tart szükségesnek.