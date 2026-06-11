Ez a szuperciklus: már a hulladéktelepekre járnak rá a kínai kereskedők, annyira kell a lőszerfém

A brit lap riportja szerint a kínai hulladékkereskedők 2025 eleje óta aktívan kutatják fel az amerikai volfrámforrásokat, így a riportban bemutatott jelenség nem teljesen újkeletű, bár a háborús helyzet okozta igény felerősítette azt. A globális piacon ugyanis kínálati hiány alakult ki a bányatermelés visszaesése, valamint a repülőgépipar, a védelmi szektor és az ipari szerszámgyártás erőteljes kereslete miatt.

Már az amerikai hulladéklerakókban keresik a lőszerfémként is ismert volfrámot a kínai kereskedők (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Licitháború bontakozott ki a hulladékpiacon, a volfrám sem maradt ki

Kína jelenleg meghatározó szereplője a volfrámpiacnak: a világ bányászott és finomított termelésének több mint felét adja. Az elmúlt években azonban Peking kitermelési kvótákkal korlátozta a hazai volfrámtermelést, ami arra kényszerítette a kínai felhasználókat, hogy alternatív beszerzési források után nézzenek.

Az iparági szereplők szerint a kínai kereslet valóságos licitháborút indított el az Egyesült Államokban, ami jelentős áremelkedést idézett elő a kritikus nyersanyag piacán.

Az Argus Media adatai alapján a volfrámhulladék ára 2025 májusa óta 350 százalékkal emelkedett, meghaladva ezzel a finomított volfrám árának 200 százalékos drágulását.

Az ammónium-paravolframát jegyzése április végén történelmi csúcsra emelkedett.

A lőszergyártásban is használt volfrám iránti kereslet annyira megugrott a világon jelenleg zajló fegyveres konfliktusok kapcsán jelentkező védelmi ipari igények miatt, hogy árfolamának emelkedése még az arany és az ezüst raliját is lekörözte - erről a közelmúltban írt cikkünket itt találja.

A lap által megszólaltatott piaci szereplők szerint a kínai felvásárlók

közvetlenül keresték meg az amerikai beszállítókat,

gyakran túllicitálva a helyi újrahasznosító vállalatokat.

Egyes kereskedők arról számoltak be, hogy a megszokott piaci árszintekhez képest akár ötszörös felárat is ajánlottak nekik.

Bár Kína környezetvédelmi okokra hivatkozva megtiltotta a volfrámhulladék importját, továbbra is lehetősége van arra, hogy a fémet külföldön dolgoztassa fel, majd az így előállított, már engedélyezett termékeket behozza az országba.

A Financial Times a Project Blue kritikus ásványi nyersanyagokra szakosodott tanácsadó cég adataira hivatkozva azt írta, hogy az idén jelentősen nőtt az amerikai volfrámhulladék exportja olyan újrahasznosító központokba, mint a Fülöp-szigetek, Tajvan, Vietnam és Dél-Korea. Ugyanakkor nem sikerült megerősíteni, hogy a feldolgozott anyagok végső soron valóban Kínába kerültek-e.