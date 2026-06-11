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nyersanyag

Ez a szuperciklus: már a hulladéktelepekre járnak rá a kínai kereskedők, annyira kell a lőszerfém

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Kínai felvásárlók jelentek meg az Egyesült Államok különböző fémhulladék-telepein, ahol volfrámot keresnek, a tovább emeli az iráni háború nyomán rekordmagasságba emelkedett árakat – számolt be róla a Financial Times. Ez alapján egyértelmű, hogy további élesedik a verseny a stratégiai jelentőségű ásványi nyersanyagok biztosításáért, ideértve a lőszergyártásban kulcsfontosságú volfrámot is.
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nyersanyagfémlőszerKína

A brit lap riportja szerint a kínai hulladékkereskedők 2025 eleje óta aktívan kutatják fel az amerikai volfrámforrásokat, így a riportban bemutatott jelenség nem teljesen újkeletű, bár a háborús helyzet okozta igény felerősítette azt. A globális piacon ugyanis kínálati hiány alakult ki a bányatermelés visszaesése, valamint a repülőgépipar, a védelmi szektor és az ipari szerszámgyártás erőteljes kereslete miatt.

volfrám, tungsten
Már az amerikai hulladéklerakókban keresik a lőszerfémként is ismert volfrámot a kínai kereskedők (illusztráció)
Fotó: Pixabay

Licitháború bontakozott ki a hulladékpiacon, a volfrám sem maradt ki

Kína jelenleg meghatározó szereplője a volfrámpiacnak: a világ bányászott és finomított termelésének több mint felét adja. Az elmúlt években azonban Peking kitermelési kvótákkal korlátozta a hazai volfrámtermelést, ami arra kényszerítette a kínai felhasználókat, hogy alternatív beszerzési források után nézzenek.

Az iparági szereplők szerint a kínai kereslet valóságos licitháborút indított el az Egyesült Államokban, ami jelentős áremelkedést idézett elő a kritikus nyersanyag piacán. 

Az Argus Media adatai alapján a volfrámhulladék ára 2025 májusa óta 350 százalékkal emelkedett, meghaladva ezzel a finomított volfrám árának 200 százalékos drágulását. 

Az ammónium-paravolframát jegyzése április végén történelmi csúcsra emelkedett.

A lőszergyártásban is használt volfrám iránti kereslet annyira megugrott a világon jelenleg zajló fegyveres konfliktusok kapcsán jelentkező védelmi ipari igények miatt, hogy árfolamának emelkedése még az arany és az ezüst raliját is lekörözte - erről a közelmúltban írt cikkünket itt találja.

A lap által megszólaltatott piaci szereplők szerint a kínai felvásárlók 

  • közvetlenül keresték meg az amerikai beszállítókat, 
  • gyakran túllicitálva a helyi újrahasznosító vállalatokat. 

Egyes kereskedők arról számoltak be, hogy a megszokott piaci árszintekhez képest akár ötszörös felárat is ajánlottak nekik.

Bár Kína környezetvédelmi okokra hivatkozva megtiltotta a volfrámhulladék importját, továbbra is lehetősége van arra, hogy a fémet külföldön dolgoztassa fel, majd az így előállított, már engedélyezett termékeket behozza az országba.

A Financial Times a Project Blue kritikus ásványi nyersanyagokra szakosodott tanácsadó cég adataira hivatkozva azt írta, hogy az idén jelentősen nőtt az amerikai volfrámhulladék exportja olyan újrahasznosító központokba, mint a Fülöp-szigetek, Tajvan, Vietnam és Dél-Korea. Ugyanakkor nem sikerült megerősíteni, hogy a feldolgozott anyagok végső soron valóban Kínába kerültek-e.

Stratégiai jelentőségű fém a volfrám, még a hulladékból is kell

A Mining.com cikke szerint az amerikai volfrámhulladék iránti roham egybeesik azokkal az exportkorlátozásokkal, amelyeket Kína tavaly vezetett be több kapcsolódó termékre, kihasználva piaci dominanciáját. A korlátozások következtében a volfrám Washington stratégiai prioritásává vált, mivel a fémet számos iparágban használják fel. Egyebek mellett páncéltörő lőszerek, rakéták, vágószerszámok és bányászati berendezések gyártásában is nélkülözhetetlen alapanyagnak számít.

Az amerikai kormány már tavaly jelezte: akár 1,6 milliárd dolláros szövetségi támogatás is szóba jöhet egy tervezett kazahsztáni volfrámbánya fejlesztéséhez. A lépés része annak a szélesebb körű törekvésnek, amelynek célja az ellátási láncok diverzifikálása és a Kínától való függőség csökkentése a kritikus nyersanyagok piacán.

A csillagászati áron forgó volfrám körüli helyzet azonban vélhetően még sokáig nem jut nyugvópontra. Kína adja a globális volfrámkitermelés és -feldolgozás mintegy 80 százalékát. Peking szigorította a bányászati kvótákat és korlátozza a kettős felhasználású (polgári és katonai) volfrám exportját. Ennek következtében bizonyos termékek nyugati exportja átmenetileg szinte teljesen elapadt. 

Az elemzők szerint a volfrámpiac egy tartós szuperciklusba lépett.

A Washington és Peking közötti protekcionista intézkedések, valamint az elhúzódó háborús konfliktusok miatti készletfelhalmozások teljesen kimerítették a globális tartalékokat. 

 

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