Vonattal éjszaka az Adriára, a MÁV közölte a jegyárakat

Idén nyáron is közvetlen vasúti összeköttetés köti össze Budapestet és a horvát tengerpartot: július 3. és október 2. között újra közlekedik az Adria InterCity, amely kényelmes és környezetbarát alternatívát kínál az autós és légi utazással szemben - adta hírül a MÁV Csoport.

A MÁV-csoport júliusban indítja el az Adria Intercity járatot Splitbe/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mennyi lesz a jegy ára az Adria Intercity járataira?

A Budapest és Split között közlekedő éjszakai vonat hetente két-négy alkalommal indul, az utasok pedig már 46 eurótól válthatnak fekvőhelyes jegyet. Az első járat július 3-án indul Budapestről, míg Splitből július 4-én startol az idei szezon első szerelvénye. Az Adria InterCity egyik legnagyobb előnye, hogy az utazás éjszaka történik. Az utasok az esti indulást követően másnap reggel érkeznek meg Splitbe, így az utazás ideje alatt pihenhetnek, miközben elkerülhetik a hosszú autózás fáradalmait. A vonaton Utasellátó étkezőkocsi is működik, ahol vacsora és reggeli egyaránt elérhető.

A járaton többféle komfortfokozat közül választhatnak az utazók. A fekvőhelyes kocsik mellett hálókocsis elhelyezés is rendelkezésre áll, így a szolgáltatás családok, párok, fiatalok és egyedül utazók számára egyaránt megfelelő lehet. Egy teljes, hatfős fülke már 240 euróért lefoglalható, ami személyenként 40 eurós költséget jelent.

Nincs autópályadíj, nincs poggyászdíj

A vasúttársaság hangsúlyozta, hogy a jegyárak nem tartalmaznak rejtett költségeket, az utasok pedig külön díj nélkül vihetik magukkal kézipoggyászaikat. A férőhelyek száma ugyanakkor korlátozott, ezért a MÁV az elővételes jegyvásárlást javasolja. A tavalyi évhez hasonlóan az iskolai csoportok számára idén ősszel is elérhető lesz a kedvezményes adriai kirándulási lehetőség. Az osztályok hétköznapokon vehetik igénybe az ajánlatot, további kedvezményekről pedig a MÁV szolgáltatásértékesítőinél érdeklődhetnek.

A pontos jegyinformációkról és menetrendről a https://mavcsoport.hu/adria oldalon tájékozódhatnak utasaink.