A YouTube generáció rárúgta az ajtót Hollywoodra, de az álomgyár ezt mégsem bánja

Az elmúlt időszak kasszasikerei azt mutatják, hogy a közösségi platformokon felnőtt alkotók már nemcsak a web2-n képesek hatalmas közösséget építeni, de milliós nézőszámokat és százmilliós bevételeket képesek hozni akár a moziknak is. A jelenségnek pofonegyszerű okai vannak: alacsony költségvetés, bejáratott rajongótábor és hatékony marketing, így a hollywoodi filmipar új utánpótlásforrása egyre inkább a YouTube lehet.
Ennyi volt a neves filmiskoláknak? – idén tarolnak a YouTube-rendezők
A filmstúdiók hosszú ideig filmiskolákból, reklámipari műhelyekből vagy független filmes körökből merítettek rendezőket. Most egy új generáció érkezett, amely videómegosztó platformokon tanulta meg a történetmesélést, a vágást és a vizuális effekteket.
A legismertebb példa a 20 éves Kane Parsons, aki a YouTube-on indított horrorvideó-sorozatából készített egész estés filmet.
A Backrooms nyitóhétvégéjén mintegy 81 millió dolláros amerikai és 118 millió dolláros globális bevételt ért el, ami rekordnak számít a forgalmazó stúdió történetében – írja a brit The Guardian. A Market Watch közlése szerint hasonló pályát futott be Curry Barker is, akinek Obsession című horrorfilmje több mint 100 millió dolláros amerikai jegybevételt termelt.
A stúdiók számára a YouTube-ról érkező rendezők nemcsak kreatívitásukkal hívták fel magukra a figyelmet, hiszen saját közönséget is hoznak magukkal, illetve több millió követőjük révén olyan marketingértéket képviselnek, amelyet korábban drága reklámkampányokkal is nehéz volt elérni.
A költségoldal szintén kedvező, hiszen a Backrooms körülbelül 10 millió dollárból készült, ami töredéke egy átlagos hollywoodi franchise-film büdzséjének, így az alacsony gyártási költség és a kiemelkedő jegybevétel rendkívül magas megtérülést eredményezett.
A siker különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy ezek az eredeti történetek több esetben megelőzték a mozikban futó nagy franchise-produkciókat, köztük a legújabb Star Wars-filmet is – mutat rá a Business Insider.
A The Guardian cikke szerint a fiatal nézők ismét tömegesen jelennek meg a filmszínházakban, ami azért is fontos, mert hollywoodi elemzők évek óta attól tartottak, hogy a streaming és a rövid videós platformok tartósan elszívják a közönséget a mozikból, ám a mostani eredmények ennek részben ellentmondanak.
A Backrooms és az Obsession nézőinek jelentős része 25 év alatti volt. Sok fiatal azért váltott mozijegyet, mert már korábban követte az alkotók online munkásságát, tehát a közösségi média így nem a mozi konkurenseként, hanem annak utánpótlási csatornájaként működött esetükben.
David Fincher nyomdokain a YouTube-generáció
A szakértők szerint a YouTube ma hasonló szerepet tölt be, mint az MTV a nyolcvanas és kilencvenes években, amikor videoklip-rendezők egész generációja jutott el a nagyjátékfilmekig úgy mint
- David Fincher (Harcosok Klubja, Hetedik),
- Spike Jonze (John Malkovich menet, A nő) vagy
- Michael Bay (A szikla, Transformers).
- Francis Lawrence (Legenda vagyok, Éhezők viadala)
A különbség az, hogy a mai alkotók már kész közösségekkel, saját márkával és közvetlen közönségkapcsolattal érkeznek.
A stúdiók ezért egyre intenzívebben figyelik az online platformokat. Az internetes alkotók sikere arra utal, hogy a filmipar üzleti modellje átalakulóban van: a következő kasszasiker rendezője könnyen lehet egy olyan tartalomgyártó, aki néhány évvel korábban még a saját hálószobájából töltötte fel videóit.