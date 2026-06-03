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mozi

A YouTube generáció rárúgta az ajtót Hollywoodra, de az álomgyár ezt mégsem bánja

4 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Egy korszak végét jelentheti a Backrooms és az Obsession sikere a mozipénztáraknál. Az említett horrorfilmek berobbanása előtt ugyanis elképzelhetetlen volt, hogy százmillió dolláros jegybevételt és milliós nézőszámot produkáljon olyan alkotás, melynek rendezője korábban csak YouTube-videókat készített.
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moziYoutubeHollywood

Az elmúlt időszak kasszasikerei azt mutatják, hogy a közösségi platformokon felnőtt alkotók már nemcsak a web2-n képesek hatalmas közösséget építeni, de milliós nézőszámokat és százmilliós bevételeket képesek hozni akár a moziknak is. A jelenségnek pofonegyszerű okai vannak: alacsony költségvetés, bejáratott rajongótábor és hatékony marketing, így a hollywoodi filmipar új utánpótlásforrása egyre inkább a YouTube lehet. 

Youtube
A YouTube-generáció rendezői felforgatják mindazt, amit tudni véltünk Hollywoodról. / Fotó: Frazer Harrison/Getty Images

Ennyi volt a neves filmiskoláknak? – idén tarolnak a YouTube-rendezők

A filmstúdiók hosszú ideig filmiskolákból, reklámipari műhelyekből vagy független filmes körökből merítettek rendezőket. Most egy új generáció érkezett, amely videómegosztó platformokon tanulta meg a történetmesélést, a vágást és a vizuális effekteket. 

A legismertebb példa a 20 éves Kane Parsons, aki a YouTube-on indított horrorvideó-sorozatából készített egész estés filmet. 

A Backrooms nyitóhétvégéjén mintegy 81 millió dolláros amerikai és 118 millió dolláros globális bevételt ért el, ami rekordnak számít a forgalmazó stúdió történetében – írja a brit The Guardian. A Market Watch közlése szerint hasonló pályát futott be Curry Barker is, akinek Obsession című horrorfilmje több mint 100 millió dolláros amerikai jegybevételt termelt.

A stúdiók számára a YouTube-ról érkező rendezők nemcsak kreatívitásukkal hívták fel magukra a figyelmet, hiszen saját közönséget is hoznak magukkal, illetve több millió követőjük révén olyan marketingértéket képviselnek, amelyet korábban drága reklámkampányokkal is nehéz volt elérni.

A költségoldal szintén kedvező, hiszen a Backrooms körülbelül 10 millió dollárból készült, ami töredéke egy átlagos hollywoodi franchise-film büdzséjének, így az alacsony gyártási költség és a kiemelkedő jegybevétel rendkívül magas megtérülést eredményezett. 

A siker különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy ezek az eredeti történetek több esetben megelőzték a mozikban futó nagy franchise-produkciókat, köztük a legújabb Star Wars-filmet is – mutat rá a Business Insider.

A The Guardian cikke szerint a fiatal nézők ismét tömegesen jelennek meg a filmszínházakban, ami azért is fontos, mert  hollywoodi elemzők évek óta attól tartottak, hogy a streaming és a rövid videós platformok tartósan elszívják a közönséget a mozikból, ám a mostani eredmények ennek részben ellentmondanak. 

A Backrooms és az Obsession nézőinek jelentős része 25 év alatti volt. Sok fiatal azért váltott mozijegyet, mert már korábban követte az alkotók online munkásságát, tehát a közösségi média így nem a mozi konkurenseként, hanem annak utánpótlási csatornájaként működött esetükben. 

David Fincher nyomdokain a YouTube-generáció

A szakértők szerint a YouTube ma hasonló szerepet tölt be, mint az MTV a nyolcvanas és kilencvenes években, amikor videoklip-rendezők egész generációja jutott el a nagyjátékfilmekig úgy mint 

  • David Fincher (Harcosok Klubja, Hetedik), 
  • Spike Jonze (John Malkovich menet, A nő) vagy 
  • Michael Bay (A szikla, Transformers). 
  • Francis Lawrence (Legenda vagyok, Éhezők viadala)

A különbség az, hogy a mai alkotók már kész közösségekkel, saját márkával és közvetlen közönségkapcsolattal érkeznek.

A stúdiók ezért egyre intenzívebben figyelik az online platformokat. Az internetes alkotók sikere arra utal, hogy a filmipar üzleti modellje átalakulóban van: a következő kasszasiker rendezője könnyen lehet egy olyan tartalomgyártó, aki néhány évvel korábban még a saját hálószobájából töltötte fel videóit.

 

 

 

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