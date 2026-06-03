A YouTube generáció rárúgta az ajtót Hollywoodra, de az álomgyár ezt mégsem bánja

Az elmúlt időszak kasszasikerei azt mutatják, hogy a közösségi platformokon felnőtt alkotók már nemcsak a web2-n képesek hatalmas közösséget építeni, de milliós nézőszámokat és százmilliós bevételeket képesek hozni akár a moziknak is. A jelenségnek pofonegyszerű okai vannak: alacsony költségvetés, bejáratott rajongótábor és hatékony marketing, így a hollywoodi filmipar új utánpótlásforrása egyre inkább a YouTube lehet.

A YouTube-generáció rendezői felforgatják mindazt, amit tudni véltünk Hollywoodról. / Fotó: Frazer Harrison/Getty Images

Ennyi volt a neves filmiskoláknak? – idén tarolnak a YouTube-rendezők

A filmstúdiók hosszú ideig filmiskolákból, reklámipari műhelyekből vagy független filmes körökből merítettek rendezőket. Most egy új generáció érkezett, amely videómegosztó platformokon tanulta meg a történetmesélést, a vágást és a vizuális effekteket.

A legismertebb példa a 20 éves Kane Parsons, aki a YouTube-on indított horrorvideó-sorozatából készített egész estés filmet.

A Backrooms nyitóhétvégéjén mintegy 81 millió dolláros amerikai és 118 millió dolláros globális bevételt ért el, ami rekordnak számít a forgalmazó stúdió történetében – írja a brit The Guardian. A Market Watch közlése szerint hasonló pályát futott be Curry Barker is, akinek Obsession című horrorfilmje több mint 100 millió dolláros amerikai jegybevételt termelt.

A stúdiók számára a YouTube-ról érkező rendezők nemcsak kreatívitásukkal hívták fel magukra a figyelmet, hiszen saját közönséget is hoznak magukkal, illetve több millió követőjük révén olyan marketingértéket képviselnek, amelyet korábban drága reklámkampányokkal is nehéz volt elérni.

A költségoldal szintén kedvező, hiszen a Backrooms körülbelül 10 millió dollárból készült, ami töredéke egy átlagos hollywoodi franchise-film büdzséjének, így az alacsony gyártási költség és a kiemelkedő jegybevétel rendkívül magas megtérülést eredményezett.

A siker különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy ezek az eredeti történetek több esetben megelőzték a mozikban futó nagy franchise-produkciókat, köztük a legújabb Star Wars-filmet is – mutat rá a Business Insider.

A The Guardian cikke szerint a fiatal nézők ismét tömegesen jelennek meg a filmszínházakban, ami azért is fontos, mert hollywoodi elemzők évek óta attól tartottak, hogy a streaming és a rövid videós platformok tartósan elszívják a közönséget a mozikból, ám a mostani eredmények ennek részben ellentmondanak.