Indul a nagy albérlethajsza: erre kell figyelniük az egyetemistáknak

Az egyetemi ponthatárok kihirdetésével még nem ér véget az izgalom a felvételizők és szüleik számára. Azoknak a diákoknak, akik másik településen kezdik meg tanulmányaikat, rövid időn belül lakhatást kell találniuk, miközben ebben az időszakban jelentősen megélénkül a kereslet az egyetemvárosok albérletpiacán. A hallgatók többféle lehetőség közül választhatnak: bérelhetnek külön szobát, garzonlakást, vagy többen összefogva közösen is kivehetnek egy nagyobb ingatlant. A döntést azonban nemcsak a havi bérleti díj, hanem a rezsiköltség, az elhelyezkedés, a közlekedés és a szerződés feltételei is befolyásolják.

Balogh László ingatlanszakértő figyelmeztetett albérletkeresés buktatóira (Forrás: Youtube/képernyőkép)

Lapunk Balogh Lászlót, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezte arról, hogyan alakultak az albérletárak az elmúlt időszakban, milyen hatással volt az Otthon Start program a bérlakáspiacra, illetve mire érdemes különösen figyelniük azoknak, akik most kezdenek ingatlant keresni.

Az Otthon Start miatt mérséklődött a kereslet

Balogh László szerint a ponthatárok kihirdetése hagyományosan elindítja az albérletszezont, az idei roham azonban várhatóan elmarad a korábbi években tapasztalttól.

Már 2025 nyarán is mérséklődött a kereslet, miután az Otthon Start program hatására sokan a bérlés helyett inkább a lakásvásárlást választották.

A szakértő lapunknak adott válaszait az Ingatlan.com legfrissebb adatai is alátámasztják. Májusban 11, júniusban pedig 5 százalékkal kevesebb érdeklődést mértek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban. Július első felében 75 ezer telefonos érdeklődés érkezett a hirdetésekre, ami éves szinten 4 százalékos visszaesést és az elmúlt öt év legalacsonyabb július eleji értékét jelenti.

A felvételt nyert diákok és szüleik jellemzően már a ponthatárok kihirdetését követő napon elkezdik keresni a kiadó ingatlanokat. Ilyenkor azonban nemcsak a kereslet, hanem a kínálat is élénkül, mivel a tulajdonosok tudják, hogy ebben az időszakban gyorsabban találhatnak bérlőt. Újabb hullámra augusztus közepén lehet számítani, amikor kiderül, kik kaptak kollégiumi férőhelyet.