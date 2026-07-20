Több millió euróra büntette az Európai Bizottság az AliExpresst

Az Európai Bizottság hétfőn 550 millió eurós (198,7 milliárd forintos) bírságot szabott ki a kínai online piactérre, az AliExpressre, amiért nem léptek fel megfelelően a weboldalukon található nem biztonságos és hamisított termékek értékesítésével szemben.
Hatalmas bírságot kell fizetnie az AliExpressnek
A bírság, amely az eddigi legnagyobb, amelyet az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályának (DSA) megsértéséért kiszabtak, mindössze néhány hónappal azután érkezett, hogy egy másik online kiskereskedőt, a Temut 200 millió euróra büntették hasonló jogsértések miatt.
A hamisított ruhák, a nem biztonságos játékok, a veszélyes kozmetikumok, valamint az egyéb illegális és káros termékek terjedése nem az online vásárlás elkerülhetetlen velejárója - ez az AliExpress kudarca, mivel nem teljesítette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) szerinti kötelezettségeit
- nyilatkozta Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke.
A méret nem mentség; a kockázatokat szisztematikusan azonosítani és kezelni kell annak érdekében, hogy a fogyasztók biztonságosan vásárolhassanak online. Ma az AliExpresst ennek a színvonalnak megfelelően követeljük, és felszólítjuk, hogy tegyen lépéseket.
Az AliExpress az Associated Pressnek küldött közleményben azt írta, hogy a DSA hatálybalépése óta a vállalat „határozottan elkötelezett volt és továbbra is az, hogy teljesítse kötelezettségeit, és jelentős erőforrásokat fektetett be a kockázatértékelésbe és -csökkentésbe, a termékbiztonságba és a fogyasztóvédelembe”.
Közleményében a vállalat jelezte, hogy nem ért egyet az „aránytalan bírsággal, amely nem tükrözi megfelelően a kialakított rendszerüket, valamint az általuk végrehajtott jelentős, proaktív fejlesztéseket.” Kiemelték, hogy alaposan áttekintik a döntést és mérlegelik a helyzetet.
A bírság a vállalat legalább 2025 júniusáig tanúsított magatartására vonatkozott, amikor is a bizottság kiadta azt az előzetes állásfoglalását, amely szerint az AliExpress nem tesz eleget az illegális termékek értékesítése elleni küzdelemben a DSA értelmében, és amikor elfogadta az AliExpress kötelezettségvállalásait rendszerei fejlesztésére.
A bizottság közölte, hogy az AliExpressnek október 20-ig kell benyújtania egy intézkedési tervet, amely meghatározza a rendszerszintű kockázatok felmérésére és mérséklésére vonatkozó kötelezettségek megsértésének orvoslását célzó lépéseket.
A hétfői bejelentés kevesebb mint három héttel azután érkezett, hogy az AliExpress üzemeltetője, a kínai techóriás Alibaba közölte: 600 millió dollárt fizet az amerikai kormánnyal való jogvita rendezésére. A vita azon vádak miatt alakult ki, miszerint a hangcsoui székhelyű cég illegális gyógyszereket, ellenőrzött anyagokat, szabályozott vegyi anyagokat és tablettakészítő berendezéseket értékesített, valamint importált az Egyesült Államokba.