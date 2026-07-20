Több millió euróra büntette az Európai Bizottság az AliExpresst

Az Európai Bizottság hétfőn 550 millió eurós (198,7 milliárd forintos) bírságot szabott ki a kínai online piactérre, az AliExpressre, amiért nem léptek fel megfelelően a weboldalukon található nem biztonságos és hamisított termékek értékesítésével szemben.

Hatalmas bírságot kell fizetnie az AliExpressnek. (Képünk illusztráció) Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Hatalmas bírságot kell fizetnie az AliExpressnek

A bírság, amely az eddigi legnagyobb, amelyet az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályának (DSA) megsértéséért kiszabtak, mindössze néhány hónappal azután érkezett, hogy egy másik online kiskereskedőt, a Temut 200 millió euróra büntették hasonló jogsértések miatt.

A hamisított ruhák, a nem biztonságos játékok, a veszélyes kozmetikumok, valamint az egyéb illegális és káros termékek terjedése nem az online vásárlás elkerülhetetlen velejárója - ez az AliExpress kudarca, mivel nem teljesítette a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) szerinti kötelezettségeit

- nyilatkozta Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke.

A méret nem mentség; a kockázatokat szisztematikusan azonosítani és kezelni kell annak érdekében, hogy a fogyasztók biztonságosan vásárolhassanak online. Ma az AliExpresst ennek a színvonalnak megfelelően követeljük, és felszólítjuk, hogy tegyen lépéseket.

Az AliExpress az Associated Pressnek küldött közleményben azt írta, hogy a DSA hatálybalépése óta a vállalat „határozottan elkötelezett volt és továbbra is az, hogy teljesítse kötelezettségeit, és jelentős erőforrásokat fektetett be a kockázatértékelésbe és -csökkentésbe, a termékbiztonságba és a fogyasztóvédelembe”.

Közleményében a vállalat jelezte, hogy nem ért egyet az „aránytalan bírsággal, amely nem tükrözi megfelelően a kialakított rendszerüket, valamint az általuk végrehajtott jelentős, proaktív fejlesztéseket.” Kiemelték, hogy alaposan áttekintik a döntést és mérlegelik a helyzetet.

A bírság a vállalat legalább 2025 júniusáig tanúsított magatartására vonatkozott, amikor is a bizottság kiadta azt az előzetes állásfoglalását, amely szerint az AliExpress nem tesz eleget az illegális termékek értékesítése elleni küzdelemben a DSA értelmében, és amikor elfogadta az AliExpress kötelezettségvállalásait rendszerei fejlesztésére.