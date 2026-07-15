Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az ÁNYK-átállásról a NAV honlapján. A főoldalon található ÁNYK-átállás csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan, gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat ajánl neki a NAV az ÁNYK helyett bevallásai beküldéséhez, kötelezettségei teljesítéséhez – tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

ÁNYK-átállás: tudástár a NAV-tól (A kép illusztráció.)

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A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK) teljes egészében új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).

Mivel mindenki érintett a változással, legyen az kisvállalkozás, nagyvállalat, könyvelő vagy fejlesztő, mielőbb meg kell találnia a számára legideálisabb módot, platformot, hogy az új érában is akadálytalanul eleget tehessen adókötelezettségeinek, bejelenthessen adatokat, beküldhessen dokumentumokat.

A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdenie a felkészülést az átállásra, aminek első lépcsője a pontos tájékozódás. Ehhez nyújt segítséget ez az egyetlen helyre gyűjtött tudásbázis is, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, hogy kiválaszthassa a számára legideálisabb adózói platformot, opciót.

ÁNYK-átállás: új tudástárat indított a NAV

A NAV legutóbbi, múlt heti fórumának fókuszában az emberi beavatkozás nélküli, papírmentes gép-gép kapcsolat (M2M) állt. A szakmai találkozón a NAV szakértői személyesen tájékoztatták a szoftverfejlesztői piac szereplőit az M2M aktualitásairól, így a résztvevők első kézből hallhattak az eddigi fejlesztésekről, legfrissebb technikai publikációikról, és lehetőséget kaptak visszajelzésekre, kérdésekre, tapasztalatcserére is. A hivatal itt jelentette be, hogy a NAV M2M adatstruktúra új, 4.0-ás verziójának (BizonylatAPI) publikálása július 31-én várható – az ügyfelek igényei szerint, egy hónappal korábban a tervezettnél.