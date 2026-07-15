Már egyetlen helyről elérhető minden alapvető és lényeges tudnivaló az ÁNYK-átállásról a NAV honlapján. A főoldalon található ÁNYK-átállás csempéről navigálva minden ügyfélkör személyre szabottan, gyorsan tájékozódhat, hogy milyen alternatívákat ajánl neki a NAV az ÁNYK helyett bevallásai beküldéséhez, kötelezettségei teljesítéséhez – tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A hatályos jogszabályok szerint 2027-től az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot (ÁNYK) teljes egészében új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV).
Mivel mindenki érintett a változással, legyen az kisvállalkozás, nagyvállalat, könyvelő vagy fejlesztő, mielőbb meg kell találnia a számára legideálisabb módot, platformot, hogy az új érában is akadálytalanul eleget tehessen adókötelezettségeinek, bejelenthessen adatokat, beküldhessen dokumentumokat.
A NAV különböző fórumokon már tavaly óta kommunikálja, hogy érdemes mindenkinek időben elkezdenie a felkészülést az átállásra, aminek első lépcsője a pontos tájékozódás. Ehhez nyújt segítséget ez az egyetlen helyre gyűjtött tudásbázis is, amely felhasználói körök szerint szegmentálja az ismereteket. Így mindenkinek elegendő csak a saját adózási formájához ajánlott anyagokat áttekintenie, hogy kiválaszthassa a számára legideálisabb adózói platformot, opciót.
ÁNYK-átállás: új tudástárat indított a NAV
A NAV legutóbbi, múlt heti fórumának fókuszában az emberi beavatkozás nélküli, papírmentes gép-gép kapcsolat (M2M) állt. A szakmai találkozón a NAV szakértői személyesen tájékoztatták a szoftverfejlesztői piac szereplőit az M2M aktualitásairól, így a résztvevők első kézből hallhattak az eddigi fejlesztésekről, legfrissebb technikai publikációikról, és lehetőséget kaptak visszajelzésekre, kérdésekre, tapasztalatcserére is. A hivatal itt jelentette be, hogy a NAV M2M adatstruktúra új, 4.0-ás verziójának (BizonylatAPI) publikálása július 31-én várható – az ügyfelek igényei szerint, egy hónappal korábban a tervezettnél.
Az átállásig a NAV még sok találkozót tervez az ügyfelekkel, azonban a legfontosabb információk otthonról is elérhetők mindenkinek: a honlapon folyamatosan frissül minden információ az ÁNYK-átállásról, illetve itt olvashatók a hivatal leggyakoribb kérdésekre adott válaszai is, hogy mindenki zökkenőmentesen válthasson 2027-ben. Akinek ezen túl merül fel kérdése, csak tegye fel, és küldje el a speciális, erre a célra létrehozott e-mail-címre, az anykkivaltas@nav.gov.hu-ra.
Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV: akár az adószámát is elveszítheti, aki ezt elmulasztja
Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját, az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá.