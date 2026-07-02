Kiderült, elérte-e az abszolút nyári csúcsot az áramfogyasztás

A Mavir az MTI megkeresésére csütörtökön közölte: szerdán este, a 18.15 óra körüli negyedórában a bruttó negyedórás rendszerterhelési csúcs 7104 megawatt (MW) volt, ami 384 MW-al alacsonyabb, mint a valaha mért legnagyobb, hétfői nyári csúcs.

Áramfogyasztás. Fotó: Unsplash

Kissé csökkent az áramfogyasztás

Hétfőn 7488 MW-os rendszerterhelési értéket regisztrált a rendszerirányító, ez az eddigi abszolút nyári rekord. Kedden ennél valamivel kevesebbet, 7352 MW-ot mértek, szerdán pedig kissé tovább csökkent az érték.

Az adatok szerint ugyanakkor a korábbi nyári rekordot meghaladják ezek az értékek, Magyarországon a korábbi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a legmagasabb rendszerterhelés 7036 MW volt.

A téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, valaha mért legnagyobb értéket idén január 13-án regisztrálták, akkor a villamosenergia-rendszer terhelése elérte a 8182 MW-ot.