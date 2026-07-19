Így vásároljunk olcsóbban ásványvizet

A kánikulában mindenkinek jól esik az ásványvíz. Mutatunk pár apró trükköt, amivel több maradhat a pénztárcánkban, ha vásárolni megyünk.

Kánikulában jól esik az ásványvíz - Fotó: Pexels

1. Válasszunk nagyobb kiszerelést ásványvízből

Ha otthoni fogyasztásra vásároljuk a vizet, érdemes nagyobb, 2 vagy akár 5 literes kiszerelést venni, mivel ezek literárban szinte mindig olcsóbbak, mint a 0,5 literes palackok.

2. Figyeljük az akciókat

Az élelmiszerláncok rendszeresen tartanak leárazásokat. Az akciós újságok, mobilalkalmazások és hűségprogramok használatával előre megtervezhetjük a vásárlást, így hosszabb távon jelentős összeget megtakaríthatunk.

3. Népszerűek a saját márkás termék

Az üzletláncok saját márkás ásványvizei sokkal olcsóbbak, mint a neves gyártók termékei. Sok esetben ugyanazok a palackozóüzemek készítik őket, mint a drágább márkákat, ezért érdemes többfélét kipróbálni és összehasonlítani ezeket.

4. Egyszerre több ásványvizet

Ha van elegendő tárolóhelyünk, érdemes több zsugorral venni egyszerre, főként akció idején. Így ritkábban kell boltba mennünk, és kihasználhatjuk a kedvezőbb literárakat.

5. Különböző kiszerelésben kapható

Első ránézésre megtévesztő lehet, hogy ma már egyre több gyártónál kapható az 1 literesnél nagyobb, például 1,5 vagy 2 literes kiszerelés is. Éppen ezért vásárlás előtt érdemes a literárat összehasonlítani, így könnyebben eldönthetjük, melyik termék az olcsóbb.

6. Hasonlítsuk össze az árakat

Az ár-összehasonlító oldalak segítségével ellenőrizhetjük, hol a legkedvezőbb egy adott ásványvíz ára. Nagyobb rendelés esetén, ha az ingyenes szállítási értékhatárt is elérjük, még a házhoz szállítás díját is megspórolhatjuk.

7. Használjuk fel a kuponokat

Sok áruház saját alkalmazásában vagy hűségprogramjában rendszeresen kínál személyre szabott kuponokat ásványvízre is. Ezek a kedvezmények az akciókkal együtt is érvényesek lehetnek, így ugyanazt a terméket még alacsonyabb áron vásárolhatjuk meg.

8. Csökkentsük a hulladékot

Ha nagy mennyiségben fogyasztunk ásványvizet, érdemes 19 literes ballonokat venni. Ennek literenként ára általában kedvezőbb, ráadásul kevesebb műanyag hulladék keletkezik. Érdemes beszerezni hozzá egy olcsóbb asztali vízadagolót.