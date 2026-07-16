Itt vannak a legfrissebb adatok, már 760 ezer forint felett az átlagfizetés

Májusban a bruttó átlagkereset 764 100 forint, a nettó átlagkereset 535 900 forint volt a KSH szerint. A bérek emelkedése mellett a reálkereset is 9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Májusban tovább emelkedtek a magyarországi átlagkeresetek a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint (A kép illusztráció)

Nőttek az átlagkeresetek, megérkeztek a friss KSH-adatok

Májusban tovább emelkedtek a magyarországi átlagkeresetek a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 764 100 forint, a nettó átlagkereset pedig 535 900 forint volt.

A nettó bérek emelkedtek nagyobb mértékben

A bruttó átlagkereset 8,7 százalékkal, a nettó átlagkereset 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH szerint a nettó bérek gyorsabb növekedéséhez a családi kedvezmény, valamint az anyákat érintő adókedvezmények bővülése is hozzájárult.

A bruttó mediánkereset 615 600 forint, a nettó mediánkereset pedig 436 200 forint volt.

Ezek 9,5, illetve 11,5 százalékos éves emelkedést jelentenek.

A reálkeresetek is jelentősen nőttek

A reálkereset 9 százalékkal emelkedett, miközben a fogyasztói árak 1,8 százalékkal nőttek. A rendszeres bruttó átlagkereset 718 200 forintot tett ki.

Az ágazatok között továbbra is jelentős különbségek voltak. Az energiaellátásban 1,5 millió forint feletti, a pénzügyi és biztosítási szektorban több mint 1,3 millió forintos bruttó átlagkeresetet mértek.

Áprilisban is nőtt az átlagkereset

2026 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint volt, ami 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.