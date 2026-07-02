Még több hajó indul a Balatonon: augusztus végéig marad a sűrített menetrend

A BAHART települések közötti menetrendi hajójáratai 16 települést kötnek össze, a főszezon során minden nap közlekednek, így biztosítják az összeköttetést a Balaton két partja között, ezáltal megismerhető többek között a felújított fonyódi és balatonfüredi kikötő is. A legforgalmasabb útvonalakon, Fonyód és Badacsony között, illetve Siófok, Balatonfüred és Tihany között napi 10-10 indulás szerepel a menetrendben, csütörtöktől vasárnapig késő esti visszaindulásokkal. A tavalyi évhez hasonlóan a kerékpárosok körében is rendkívül népszerű Révfülöp–Balatonboglár átkelőjárat idén is kiegészül Balatonlellével, illetve napi két-két eljutást kínál a társaság a Balatonalmádi–Alsóörs–Tihany útvonalon. A többi útvonalon a korábbi jól bevált gyakorlat szerint közlekednek a hajók – olvasható a közleményükben.
Rekordnyár a Balatonon: hosszabb szezonra készül a BAHART
A sűrűbb sétahajó-indulásokat már május végétől szeptember közepéig két-két nosztalgia sétahajóval biztosítja a BAHART, Balatonfüredről és Keszthelyről. A nyár folyamán összesen 15 kikötőből indulnak sétahajók. A 3 legrégebbi hajó közül a Kelén Siófokon, a Jókai Balatonfüreden, a Helka Keszthelyen szolgálja a tó körüli kikapcsolódást. Az esti programot pedig továbbra is a naplemente látványa és egy pohár pezsgő teszi teljessé.
A programhajók kínálatában idén is megtalálhatók a családok és a fiatalok kedvencei. A 8 kikötőből induló Gyerekhajó és a 9 kikötőben elérhető Bulihajó járatok mellett ismét indul Siófokról és Balatonfüredről is az esti Chill hajó, valamint 3 déli parti kikötőből (köztük Balatonboglárról és Fonyódról először) a legkisebbeket szórakoztató Kalap Jakab koncerthajó. Az augusztus 20-i ünnepi hétvégén az esti tűzijátékokhoz és rendezvényekhez kapcsolódó programhajók kínálnak majd különleges élményt az utasoknak.
A Balaton felfedezésének legkülönlegesebb módját, azaz a hajózást választókat továbbra is széles körű engedményekkel várja a BAHART. A családok számára még nagyobb kedvezményt jelentő, a tavalyi évhez képest is kedvezőbb – menetrendi, séta- és gyerekhajóra szóló – családi jegytípus esetében a jegyek már elővételben online is megválthatók a jegy.bahart.hu oldalon, a kikötői pénztárakban pedig SZÉP-kártyás fizetésre is lehetőség van. A bringások továbbra is kedvezményesen utazhatnak számos kerékpárosbarát útvonalon. Emellett a Kajla útlevelüket felmutató alsós gyermekek díjmentesen közlekedhetnek a menetrendi hajókon a nyári szünidő végéig.
A közlemény szerint: a balatoni hajózás népszerűsége évről évre növekszik, amelyhez a folyamatosan karbantartott nosztalgiahajók mellett jelentősen hozzájárulnak az új kompok és katamaránok is, hiszen ezeket több mint 1 millió utazó használja évente. Az év első 6 hónapjában a BAHART hajói már 730 ezer utast szállítottak, 1-2%-kal meghaladva a tavalyi rekordév számait is. Kiugró eredményeket hoztak az ünnepek: a húsvét, a május 1-i hosszú hétvége és a pünkösd. A szeles tavaszi időjárás és a júniusi kánikula viszont napközben kissé visszafogta az utazókedvet.
A kompok Szántódrévből 7:00 és 23:30 között, Tihanyrévből 7:15 és 23:45 között közlekednek – azonban forgalmas időszakokban akár folyamatosan is az utasok rendelkezésére állnak. A révek komplex felújítása a hajók indulását, a forgalmat nem akadályozza.
A részletes menetrendek, programok és jegyinformációk a www.bahart.hu oldalon érhetők el.