Katasztrofálisan alakul a balatoni szezon – kongatják a vészharangot a vendéglátósok

A balatoni turizmus forgalma a vendéglátók szerint 15–20 százalékkal esett vissza az idei szezonban. Eközben öt százalékkal több magyar turista utazott Horvátországba nyaralni, mint tavaly.

A balatoni turizmus helyett sok magyar választja Horvátországot a nyaralásra (a képen fürdőző, pihenő emberek Keszthelyen)

Fotó: Pezzetta Umberto / MW

Komoly bajban a balatoni vendéglátósok

Az elmúlt évek egyik leggyengébb balatoni szezonja körvonalazódik, miközben egyre több magyar választja Horvátországot – írta meg a Világgazdaság. A lap által megkérdezett vendéglátósok a főszezon közepén általánosan 15–20 százalékos forgalom-visszaesésről számoltak be.

Üresek a strandok és a büfék

A Balatonnál hétköznap alig vannak vendégek a strandokon, a büfék forgalma gyér, a máskor zsúfolt főutakon pedig jóval kevesebben közlekednek. A nyár elején előbb a hőség, majd a rossz idő riasztotta el a turistákat, július közepére azonban már a főszezonra jellemző nyüzsgésnek kellett volna kialakulnia.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint az év első fele az egész ágazatban gyengén alakult. Egyes vállalkozásoknál 20–30 százalékos forgalomcsökkenést mértek. Balatonakarattya környékén 10–15 százalékos visszaesést tapasztaltak, ráadásul a vendégek is kevesebbet költenek.

Horvátországban nyaralnak a magyarok

A szakemberek szerint a folyamatban az erős forint is jelentős szerepet játszik. A magyar fizetőeszköz az év eleje óta mintegy hét százalékkal erősödött, egy euró pedig körülbelül 360 forintba kerül. Ez olcsóbbá tette a külföldi nyaralást a magyarok számára, miközben Magyarország drágább úti céllá vált a külföldieknek.

A Horvát Idegenforgalmi Közösség adatai szerint idén öt százalékkal nőtt a magyar turisták és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma. Jelenleg mintegy 50 ezer magyar tartózkodik Horvátországban. Dubrovnikban 75 százalékkal több magyar érkezőt regisztráltak, amiben az új budapesti repülőjáratok is fontos szerepet játszhatnak.

Ezek a legolcsóbb balatoni strandok

A kánikula közeledtével sokan a Balaton partján keresnek felfrissülést, azonban a strandbelépők ára jelentős eltérést mutathat a különböző településeken. A népszerűbb fürdőhelyeken a felnőtt napijegyek ára gyakran több ezer forint, ugyanakkor a balatoni strandok között továbbra is akadnak olyan kisebb fürdőhelyek, amelyek kedvező árakkal várják a látogatókat.