Még nincs vége a drágulásnak: péntektől ismét emelkedik a benzin ára

A holtankoljak.hu jelzése szerint pénteken tovább drágulnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik.

Drágul a benzin pénteken

Fotó: Magyar Nemzet

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2026. 07. 16-án):

Gázolaj: 613 Ft/liter

95-ös benzin: 594 Ft/liter

Kedden az országos átlagárak a következők voltak (2026. 07. 14-én):

Gázolaj: 608 Ft/liter

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Az árak azért változnak ismét, mert a Közel-Keleten újraindult a háború Irán és az Egyesült Államok között. Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, ami nagyban befolyásolja a világ kőolajellátását.