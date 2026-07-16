Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
benzin

Még nincs vége a drágulásnak: péntektől ismét emelkedik a benzin ára

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Péntektől tovább drágulnak a hazai üzemanyagárak, miután szerdán a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
benzintovább drágulnakgázolaj

A holtankoljak.hu jelzése szerint pénteken tovább drágulnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik.

Drágul a benzin pénteken
Drágul a benzin pénteken
Fotó: Magyar Nemzet

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2026. 07. 16-án):

  • Gázolaj: 613 Ft/liter
  • 95-ös benzin: 594 Ft/liter

Kedden az országos átlagárak a következők voltak (2026. 07. 14-én):

  • Gázolaj: 608 Ft/liter
  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter

Az árak azért változnak ismét, mert a Közel-Keleten újraindult a háború Irán és az Egyesült Államok között. Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, ami nagyban befolyásolja a világ kőolajellátását.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!