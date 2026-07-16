Még nincs vége a drágulásnak: péntektől ismét emelkedik a benzin ára

Péntektől tovább drágulnak a hazai üzemanyagárak, miután szerdán a 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágult.
A holtankoljak.hu jelzése szerint pénteken tovább drágulnak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik.
A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2026. 07. 16-án):
- Gázolaj: 613 Ft/liter
- 95-ös benzin: 594 Ft/liter
Kedden az országos átlagárak a következők voltak (2026. 07. 14-én):
- Gázolaj: 608 Ft/liter
- 95-ös benzin: 587 Ft/liter
Az árak azért változnak ismét, mert a Közel-Keleten újraindult a háború Irán és az Egyesült Államok között. Teherán ismét lezárta a Hormuzi-szorost, ami nagyban befolyásolja a világ kőolajellátását.
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