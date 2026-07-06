Nagy változás jöhet Budapest közlekedésében ősszel – 32 milliárdos fejlesztés indulhat

Ősszel elkezdődhet a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének kivitelezése, miután aláírták a beruházáshoz szükséges támogatási szerződést. A 32,32 milliárd forintos uniós és állami támogatással megvalósuló fejlesztés új villamoskapcsolatot hoz létre Dél-Budán, a Szent Gellért tértől a Kopaszi-gát térségéig.

Még az ősszel elkezdődhet a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása Fotó: BKK

Még az ősszel elkezdődhet a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének fejlesztése: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A támogatási szerződés hatálybalépésével életbe lép néhány napon belül a kivitelezővel korábban megkötött szerződés is, így hamarosan elkezdődhetnek a munkák.

A fejlesztés révén új villamoskapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig, javítva a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Duna-parti területek kötöttpályás közlekedési kapcsolatát.

A beruházás a „Budai fonódó villamos II. ütem” című projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával; a vissza nem térítendő támogatás összege 32,32 milliárd forint.

Fotó: BKK Sajtóközlemény

A Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének kivitelezése jelenleg a dél-budai térség egyik legjelentősebb közlekedésfejlesztési programja. Az új villamoskapcsolat a Szent Gellért tér, valamint a Budafoki út–Dombóvári út térsége között teremt korszerű, kötöttpályás összeköttetést, javítva a közösségi közlekedés elérhetőségét a városrészben. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a fejlesztésben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást.

A fejlesztés legfontosabb elemei:

2,8 kilométer hosszú, kétvágányú villamosvonal építése;

7 pár új, akadálymentes villamosmegálló kialakítása;

közvetlen kötöttpályás kapcsolat létrehozása a Kopaszi-gát, a BudaPart városnegyed, az Infopark, valamint az egyetemi kampuszok térsége felé;

kapcsolat biztosítása az 1-es villamoshoz és a Nádorkert térségében létesülő új vasúti megállóhoz, erősítve a kötöttpályás hálózatok közötti kapcsolatokat;

részben füvesített burkolatú villamospálya kialakítása, a villamosvonal mentén fák és cserjék telepítése, illetve évelők kiültetése;

a Műegyetem K épület előtti téregyüttes kialakítása, azonos térszinten megépített gyalogosfelületekkel, villamos- és gépjárműsávokkal;

új rakparti sétány és kerékpáros infrastruktúra kialakítása a Duna-part mentén;

a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése, valamint az ehhez kapcsolódó jelentős közműkiváltási munkák elvégzése az érintett szakaszon.

A támogatási szerződés hatálybalépését követően az előkészítő munkák még 2026 őszén elkezdődhetnek. A projekt megvalósítása az egyes területek munkába vételi lehetőségeinek figyelembevételével ütemesen zajlik majd, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 végén várható.