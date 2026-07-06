Nagy változás jöhet Budapest közlekedésében ősszel – 32 milliárdos fejlesztés indulhat

Ősszel elkezdődhet a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének kivitelezése, miután aláírták a beruházáshoz szükséges támogatási szerződést. A 32,32 milliárd forintos uniós és állami támogatással megvalósuló fejlesztés új villamoskapcsolatot hoz létre Dél-Budán, a Szent Gellért tértől a Kopaszi-gát térségéig.
Még az ősszel elkezdődhet a Budai fonódó villamoshálózat második ütemének megvalósítása
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének fejlesztése: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) aláírta a támogatási szerződést, amely biztosítja a kivitelezéshez szükséges európai uniós forrást. A támogatási szerződés hatálybalépésével életbe lép néhány napon belül a kivitelezővel korábban megkötött szerződés is, így hamarosan elkezdődhetnek a munkák.
A fejlesztés révén új villamoskapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszi-gát térségéig, javítva a dél-budai városrészek, az egyetemi negyed és a folyamatosan fejlődő Duna-parti területek kötöttpályás közlekedési kapcsolatát.
A beruházás a „Budai fonódó villamos II. ütem” című projekt keretében valósul meg az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával; a vissza nem térítendő támogatás összege 32,32 milliárd forint.
A Budai fonódó villamoshálózat II. ütemének kivitelezése jelenleg a dél-budai térség egyik legjelentősebb közlekedésfejlesztési programja. Az új villamoskapcsolat a Szent Gellért tér, valamint a Budafoki út–Dombóvári út térsége között teremt korszerű, kötöttpályás összeköttetést, javítva a közösségi közlekedés elérhetőségét a városrészben. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a fejlesztésben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium konzorciumi partnereként vesz részt, szakmai közreműködésével támogatva a megvalósítást.
A fejlesztés legfontosabb elemei:
- 2,8 kilométer hosszú, kétvágányú villamosvonal építése;
- 7 pár új, akadálymentes villamosmegálló kialakítása;
- közvetlen kötöttpályás kapcsolat létrehozása a Kopaszi-gát, a BudaPart városnegyed, az Infopark, valamint az egyetemi kampuszok térsége felé;
- kapcsolat biztosítása az 1-es villamoshoz és a Nádorkert térségében létesülő új vasúti megállóhoz, erősítve a kötöttpályás hálózatok közötti kapcsolatokat;
- részben füvesített burkolatú villamospálya kialakítása, a villamosvonal mentén fák és cserjék telepítése, illetve évelők kiültetése;
- a Műegyetem K épület előtti téregyüttes kialakítása, azonos térszinten megépített gyalogosfelületekkel, villamos- és gépjárműsávokkal;
- új rakparti sétány és kerékpáros infrastruktúra kialakítása a Duna-part mentén;
- a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése, valamint az ehhez kapcsolódó jelentős közműkiváltási munkák elvégzése az érintett szakaszon.
A támogatási szerződés hatálybalépését követően az előkészítő munkák még 2026 őszén elkezdődhetnek. A projekt megvalósítása az egyes területek munkába vételi lehetőségeinek figyelembevételével ütemesen zajlik majd, a kivitelezés tervezett befejezése 2029 végén várható.
Folytatódhat Dél-Buda kötöttpályás közlekedésének fejlesztése
A Budai fonódó villamoshálózat II. üteme hozzájárul a dél-budai térség fenntartható közlekedésének erősítéséhez, a közösségi közlekedés versenyképességének növeléséhez, valamint a környezet- és klímavédelmi célok eléréséhez. Az új villamoskapcsolat hosszú távon javítja Dél-Buda közlekedési hálózatát, és kiszolgálja a térség folyamatosan növekvő utazási igényeit.
A fejlesztés egyúttal megalapozza a dél-budai villamoshálózat további bővítését is. A BKK jelenleg előkészíti a Budafoki úton a villamoshálózat fejlesztését saját projektje keretében, amely a Dombóvári út térségétől a Savoya Park felé teremthet új kötöttpályás kapcsolatot. A tervezett beruházás a Budai fonódó új szakaszához kapcsolódva járulhat hozzá ahhoz, hogy a gyorsan fejlődő dél-budai városrészekből még vonzóbb és versenyképesebb közösségi közlekedési kapcsolat álljon rendelkezésre a belváros felé – olvasható a BKK sajtóközleményében.