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deutsche bank

Kivonultak a rendőrök, házkutatást tartottak a Deutsche Bank fiókjában

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Házkutatást tartottak egy németországi bankfiókban. Az ügyészség közlése szerint a házkutatási parancsot egy frankfurti bíróság adta ki júniusban, a hatóságok a Deutsche Bank egyik Frankfurt belvárosában található fiókját vizsgálták át.
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deutsche bankNémetországházkutatás

A frankfurti ügyészek házkutatást hajtottak végre a Deutsche Bank egyik fiókjában kedden – tájékoztat a Reuters.

Házkutatást végeztek Frankfurtban, a Deutsche Bank egyik fiókjában
Házkutatást végeztek Frankfurtban, a Deutsche Bank egyik fiókjában (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Átvizsgálták a Deutsche Bank egyik, Frankfurt belvárosában található fiókját. A házkutatási parancsot egy frankfurti bíróság adta ki júniusban.

A jelenleg is zajló nyomozás miatt nem hozhatunk nyilvánosságra további részleteket

 – közölték az ügyészek.

Az elmúlt évek során a Deutsche Bank több fiókját is átvilágították. Januárban az egyik bankfiókot egy pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében vizsgálták át.

A Deutsche Bank nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Razziát tartottak a Deutsche Bank székházában

Ahogy arról az Origo már januárban beszámolt, Németországban a szövetségi bűnügyi rendőrség szerda reggel razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti központjában és a bank berlini irodáiban. A Deutsche Bank vezetőit azzal gyanúsították, hogy elhanyagolták a pénzmosás elleni küzdelmet. Egy orosz oligarchát is összefüggésbe hoztak a Deutsche Bank ügyével.

Ez történik, ha kibercsalás áldozata lesz az ügyfél

Jó hír érkezett a banki ügyfeleknek: bizonyos kibercsalások esetén már nem nekik kell viselniük a veszteséget, ha a bank elmulasztotta a kötelező biztonsági hitelesítést. Közben több év után először a csalások száma és az okozott kár is csökkent Magyarországon.

 

 

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