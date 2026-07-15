Kivonultak a rendőrök, házkutatást tartottak a Deutsche Bank fiókjában

A frankfurti ügyészek házkutatást hajtottak végre a Deutsche Bank egyik fiókjában kedden – tájékoztat a Reuters.
Átvizsgálták a Deutsche Bank egyik, Frankfurt belvárosában található fiókját. A házkutatási parancsot egy frankfurti bíróság adta ki júniusban.
A jelenleg is zajló nyomozás miatt nem hozhatunk nyilvánosságra további részleteket
– közölték az ügyészek.
Az elmúlt évek során a Deutsche Bank több fiókját is átvilágították. Januárban az egyik bankfiókot egy pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében vizsgálták át.
A Deutsche Bank nem kívánt nyilatkozni az ügyben.
Razziát tartottak a Deutsche Bank székházában
Ahogy arról az Origo már januárban beszámolt, Németországban a szövetségi bűnügyi rendőrség szerda reggel razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti központjában és a bank berlini irodáiban. A Deutsche Bank vezetőit azzal gyanúsították, hogy elhanyagolták a pénzmosás elleni küzdelmet. Egy orosz oligarchát is összefüggésbe hoztak a Deutsche Bank ügyével.
Ez történik, ha kibercsalás áldozata lesz az ügyfél
Jó hír érkezett a banki ügyfeleknek: bizonyos kibercsalások esetén már nem nekik kell viselniük a veszteséget, ha a bank elmulasztotta a kötelező biztonsági hitelesítést. Közben több év után először a csalások száma és az okozott kár is csökkent Magyarországon.