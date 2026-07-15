Kivonultak a rendőrök, házkutatást tartottak a Deutsche Bank fiókjában

A frankfurti ügyészek házkutatást hajtottak végre a Deutsche Bank egyik fiókjában kedden – tájékoztat a Reuters.

Házkutatást végeztek Frankfurtban, a Deutsche Bank egyik fiókjában (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Átvizsgálták a Deutsche Bank egyik, Frankfurt belvárosában található fiókját. A házkutatási parancsot egy frankfurti bíróság adta ki júniusban.

A jelenleg is zajló nyomozás miatt nem hozhatunk nyilvánosságra további részleteket

– közölték az ügyészek.

Az elmúlt évek során a Deutsche Bank több fiókját is átvilágították. Januárban az egyik bankfiókot egy pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében vizsgálták át.

A Deutsche Bank nem kívánt nyilatkozni az ügyben.