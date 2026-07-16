Most érkezett: vezetőváltást jelentettek be a Diákhitel Központ élén

A Diákhitel Központ Zrt.-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása 2026. július 10-i hatállyal megszűnt, a szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak.

Vezetőváltást jelentettek be a Diákhitel Központ élén / Fotó: Shutterstock

Vezetőváltást jelentettek be a Diákhitel Központ élén

Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz - hangsúlyozták a közleményükben.