Most érkezett: vezetőváltást jelentettek be a Diákhitel Központ élén

A napokban megszűnt Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása. A Diákhitel Központ Zrt.-nél most, a szervezet megújulásának időszakára Badics Lászlót nevezték ki.
A Diákhitel Központ Zrt.-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása 2026. július 10-i hatállyal megszűnt, a szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak.
Vezetőváltást jelentettek be a Diákhitel Központ élén
Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz - hangsúlyozták a közleményükben.
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