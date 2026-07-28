Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszavazta az Országgyűlés: elkezdheti munkáját a Tisza vagyonvédelmi hivatala – élőben a parlamentből

dinnye

Veszélyben a magyar dinnyetermelés

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt - figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kedden. Az alacsony felvásárlási árak miatt kialakult helyzet veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dinnyeNemzeti Agrárgazdasági Kamaragörögdinnye

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az elemzésben kiemelte, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék a dinnye indokolatlan árletörését, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben.

Görögdinnye szeletek tányéron
Veszélyben a hazai dinnyetermelés
Fotó: shutterstock / Shutterstock

Óriásit zuhant a dinnye ára

A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogrammonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak.

Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron, az európai piacokon elérhető árakhoz képest 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak.

A helyzet a hó végére tovább romlott. Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra rendkívül alacsony árakon.

Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogrammonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést.

A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható és az árak alakulását továbbra is az időjárás és a kereslet-kínálat egyensúlya határozza meg – írja az MTI.

A fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább kilogrammonként 100-120 forint nettó termelői árra lenne szükség.

Arra figyelmeztettek, hogy a tartósan alacsony árak hosszabb távon a hazai görögdinnye-termelés visszaeséséhez vezethetnek, ezért a fogyasztókat arra kérik, hogy lehetőség szerint magyar dinnyét vásároljanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!