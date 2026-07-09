Ez a magyar autósokat is érintheti – Oroszország leállította a dízelexportot

Oroszország július 31-ig felfüggeszti a dízel exportját – jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes egy Vlagyimir Putyin elnökkel tartott videókonferencián. A dízelexport átmeneti felfüggesztésére azért került sor, mert az ukrán dróntámadások következtében több olajfinomító is megrongálódott, ami jelentősen rontotta az ország üzemanyag-ellátását.

A dízelexport leállítása után emelkedtek a gázolaj világpiaci árai

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A miniszterelnök-helyettes szerint az állami intézkedések ellenére továbbra is feszült az üzemanyag-ellátás, ezért az exporttilalom egyelőre július végéig marad érvényben – tájékoztat a VG.

Hogyan hat a dízelexport leállítása a világpiacra?

Oroszország a világ egyik legnagyobb dízelexportőrének számít. Az Európai Unió 2022-es szankcióit követően az ország elsősorban Brazíliába, Törökországba és a Közel-Keletre irányította át kivitelét.

A bejelentést követően az amerikai dízelárak több mint 13 százalékkal emelkedtek, míg a londoni nagykereskedelmi dízel határidős jegyzések egy ponton 14 százalékos növekedést mutattak, tonnánként 1114 dollárra emelkedve.

Piaci elemzők szerint jelenleg nincs elegendő szabad finomítói kapacitás a világpiacon ahhoz, hogy teljes mértékben pótolja a kieső orosz exportot, ezért az intézkedés tartósan magasan tarthatja a finomított olajtermékek árait.

A Financial Times arról számolt be, hogy Ukrajna az elmúlt hónapokban Oroszország tíz legnagyobb olajfinomítóját is dróntámadásokkal támadta. A célpontok között volt az ország legnagyobb finomítója, az omszki létesítmény is, ahol a termelés leállt.

A finomítók kiesése miatt Oroszország üzemanyag-termelése jelentősen visszaesett, miközben a nyári utazási szezon és a mezőgazdasági munkák miatt a belföldi kereslet is magas.

Korlátozásokat vezettek be több orosz régióban

Az ellátási nehézségek miatt több orosz régióban korlátozták az egyszerre megvásárolható üzemanyag mennyiségét, egyes helyeken pedig megtiltották a kannák feltöltését a benzinkutakon.

A beszámolók szerint bizonyos térségekben páros és páratlan rendszám alapján szabályozzák a tankolást, miközben a benzinkutaknál többórás, esetenként többnapos várakozás is kialakult.