Drágul a benzin: mutatjuk az új árakat

Keddtől ismét emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak: a 95-ös benzin bruttó 8 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 9 forinttal drágul. A változás várhatóan fokozatosan jelenik meg a hazai töltőállomások áraiban.

Ismét emelkedik a benzin ára

Fotó: Magyar Nemzet

A tegnapi napon érvényes 95-ös benzin országos átlagára tegnap 595 Ft/liter volt, gázolajé pedig 615 Ft/liter.

A szomszédban olcsóbb

Szlovéniában a benzinért literenként 27 forinttal, míg a dízelért 18 forinttal kell kevesebbet fizetni. Horvátországban egy liter benzin 13 forinttal kerül kevesebbe,

míg egy liter dízel 23 forinttal olcsóbb, mint nálunk. Szlovákiában a benzin literje 20 forinttal magasabb, a dízel viszont olcsóbb: 30 forinttal kerül kevesebbe.