Hatalmas fejlesztésre készül a BKK – több száz elektromos busz érkezhet

Legalább 250 új elektromos busz beszerzését tervezi a BKK és a BKV. A beruházás részeként több autóbuszgarázst is átalakítanának, az első járművek pedig 2029-ben jelenhetnek meg Budapest útjain.

Több száz elektromos busz érkezhet - Fotó: BKK

Több száz új elektromos busz beszerzését készíti elő a BKK és a BKV

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a főváros történetének legnagyobb elektromosbusz-beszerzését készíti elő a BKV Zrt. bevonásával. A legalább 250 darab új e-busz beszerzését és a működtetésükhöz szükséges töltőinfrastruktúra kialakítását is magában foglaló fejlesztés Magyarország eddigi legnagyobb buszelektrifikációs projektje lehet. A fejlesztés jelentős lépést jelenthet a budapesti közösségi közlekedés elektrifikációjában: hozzájárulhat az elöregedett dízelbuszok fokozatos kiváltásához, a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez és a város zöldítéséhez. A beruházás a tervek szerint európai uniós forrás felhasználásával valósulhat meg.

A BKK és a BKV 2026 márciusa óta dolgozik a nagyszabású projekt előkészítésén. A fejlesztés az új járművek beszerzésén és forgalomba állításán túl a szükséges energetikai és töltőinfrastruktúra kialakítását is magában foglalja.

Ennek részeként meg kell teremteni az elektromos buszok üzemeltetésének feltételeit, ezért a BKV több autóbuszgarázsát is alkalmassá kell tenni az új járművek fogadására és üzemeltetésére.

A BKK az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett nagy értékű járműbeszerzések terén: sikeresen készített elő és folytatott le villamos- és trolibusz-beszerzéseket. A mostani projekt azonban új feladatot jelent a közlekedésszervezőnek, hiszen első alkalommal készít elő ilyen nagyságrendű, saját autóbusz-beszerzést.

A járműflottával együtt az infrastruktúra is megújul

A tervek szerint a beszerzés több száz új, korszerű, alacsonypadlós elektromos buszra – köztük midi, szóló és csuklós járművekre – vonatkozik. Az új buszok fokozatosan válthatják ki a főváros elöregedett dízelbuszait.

Jelenleg több mint 400 darab tíz évnél idősebb autóbusz közlekedik a fővárosban, és ez a szám flottamegújítás hiányában 2029-re 600 fölé is nőhet.

Budapesten jelenleg is közlekednek elektromos autóbuszok: a BKK szolgáltatója, az ArrivaBus Kft. 54 tisztán elektromos járművet üzemeltet, és 2027-ig további 28 érkezésével összesen 82 – 58 szóló és 24 csuklós – elektromos autóbusz szolgálja majd az utasokat. Ezen kívül a BKV flottájában közlekedik bő egy évtizede néhány első generációs elektromos midibusz, elsősorban a Budai Vár térségének kiszolgálására.

A járműpark további megújítása a szolgáltatás színvonala és a fenntartható városi közlekedés szempontjából is kiemelt jelentőségű. Az új, károsanyag-kibocsátásmentes járművek – a műszaki lehetőségekhez igazodva – elsősorban a nagy utasforgalmú belvárosi vonalakon és a főbb közlekedési tengelyeken, például a Rákóczi út–Thököly út tengelyen válthatják fel a dízelbuszokat.

A beruházás a járművek beszerzése mellett jelentős infrastruktúra-fejlesztést is tartalmaz: a projekt keretében kiépül a buszok töltéséhez szükséges komplex energiaellátó rendszer, a töltőberendezések, valamint a töltések és energiagazdálkodás optimalizációjáért felelős energiamenedzsment-rendszer is. Emellett megvalósulhatnak a BKV autóbuszgarázsainak fejlesztései is, amelyek lehetővé teszik az elektromos buszflotta üzemeltetését.

A BKK a beszerzés előkészítésének részeként előzetes piaci konzultációt indított, amelynek célja, hogy a piaci szereplők tapasztalatai alapján véglegesítse a közbeszerzés műszaki és szakmai feltételeit.

Mindezek után indulhat a feltételes közbeszerzési eljárás. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárása és a szükséges EU-s forrás rendelkezésre állása esetén az első új elektromos autóbuszok várhatóan 2029 során állhatnak forgalomba Budapesten – olvasható a BKK sajtóközleményében.